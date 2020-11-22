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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
«Это лучший кофе моей жизни»
Приморье: сотни тысяч без воды, света и тепла. Но люди сопротивляются — спасают друг друга
Фото: ТАСС
С воздуха Владивосток в эти дни кажется хрустальным, словно ёлочная игрушка. Но вообще-то в городе и окрестностях — беда. В ночь на пятницу прошел ледяной ливень. Легли тысячи деревьев и столбов, оборваны провода. Полгорода — без света, тепла, воды, люди делятся друг с другом последним и предлагают кров. Из-за стихийного бедствия уже почти двое суток во Владивостоке перекрыт один из самых длинных в мире вантовых мостов — Русский, который ведет на одноименный остров с материка. Без возможности выбраться с него оказались тысячи человек: местные жители, студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета.
Снега выпало немало в северных районах Приморья, и это не так уж и страшно. Во Владивостоке же дорожники справились с осадками довольно быстро, предварительно пролив все реагентами. Но покрылись льдом и сломались тысячи деревьев. Падали от ветра столбы освещения. Под весом льда и шквальным ветром рухнули опоры ЛЭП. Люди из 73 населённых пунктов остались без электричества. Во Владивостоке, Артёме, Хасанском районе, в ЗАТО Фокино обесточены 44 котельных, оставались без тепла более 48 тысяч человек. Артём (лишились водоснабжения 3800 домов) стал первым в крае городом, где введен режим ЧС. Потом это случилось во Владивостоке.
Из-за проблем с электричеством в городе в четверг-пятницу не работали банкоматы, на рынках самым ходовым товаром стали китайские газовые баллоны (у многих остались плитки ещё с 90-х, когда Владивосток замерзал неделями из-за вечного бодания муниципальных и краевых властей). Цены на баллоны дошли до 2500 рублей за упаковку из четырех штук. В магазинах раскупили питьевую воду — брали по 100 литров «в одни руки».
120 бригад приморских энергетиков (407 человек, 183 единицы техники) из разных компаний работают круглые сутки, но на такой масштаб разрушений не хватает рук. На подмогу приехали 9 бригад из Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурской области (всего 33 человека, 14 единиц техники). Убирают с дорог оборванные провода, чинят городское освещение. И, конечно, восстанавливают опоры ЛЭП.
Сложная ситуация — в Первомайском районе. Там без света остались 155 тысяч человек. Без света — 148 тысяч жителей Надеждинского и Шкотовского районов. Их подключают постепенно. Например, упавшую опору высоковольтной линии на Морском кладбище восстановить очень сложно — энергетики вынуждены буквально идти по могилам. «Там серьезные повреждения, сегодня для восстановления ЛЭП в край прибыла бригада из Сахалинской области. Планируемый срок восстановления линий и подключения потребителей под нагрузку подстанций — среда следующей недели. Это предварительное время включения потребителей», — отметил директор филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко.
И ладно бы люди оказались просто без света: нет воды и тепла.
Распиливать и вывозить упавшие деревья приезжает и МЧС, пожарно-спасательные гарнизоны и аэромобильная группировка. Но, конечно, убирают не все, а только то, что мешает проезду или проходу. Деревья с проводов и теплотрасс во дворах никто не убирает. Жители прикидывают: как бы к ним подступиться?
«Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1013 человек 446 единицы техники», — передает краевое правительство.
В городах края для замерзающих организовали пункты временного размещения. Здесь можно переночевать, набрать воды, зарядить телефон. Вообще-то можно за тем же самым совершенно бесплатно обратиться в спортклубы, школы, супермаркеты. Но некоторые салоны сотовой связи берут за зарядку по 100 рублей. По всему Владивостоку развернуты 11 полевых кухонь, в том числе 2 на острове Русском — их администрация города развернула совместно с Тихоокеанским флотом. Здесь можно позавтракать, пообедать и поужинать (в любое время суток), взять питьевую воду и газовые баллоны. Бесплатно. В Первомайском районе в воскресенье людям раздали 5600 газовых баллонов и 15 000 литров бутилированной воды. По улицам ездят и цистерны.
Но вот что самое важное. В эти дни социальные сети полнятся сообщениями владивостокцев примерно такого содержания: «Живем (в таком-то районе – В.Ф), есть свет, вода и тепло, возьмем к себе людей; приезжайте — накормим, чаем напоим, есть место для сна».
Пресс-релизы городской администрации выглядят красиво: подключено 253 абонента по ряду улиц в микрорайонах Чуркина, Тихой, Борисенко, Сахалинской. Без электричества и тепла остаются 289 абонентов, то есть домов. Улицы перечислять не станем, но мало-мальски знакомый с городской топонимикой поймёт, что все самые большие улицы (в том числе наиболее протяженная в городе Калинина) сидят без коммунальных услуг.
Сильно обледенели ванты Русского моста. В субботу глыбы льда весом в десятки килограммов стали падать с высоты в две-три сотни метров, в том числе на проезжую часть. Движение по мосту было остановлено. А это — единственный путь на Русский, паромное сообщение закрыли еще в 2012 году, под саммит АТЭС (тогда, собственно, и был построен мост, и огромный университетский кампус, раскинувшийся на берегу живописной бухты Аякс).
Надо отдать должное городским и краевым властям, они быстро сориентировались и «пришили» отрезанный остров к материку паромом — наш видавший виды «Босфор Восточный» отошел от 30-го причала в центре Владивостока на Поспелово. Благодаря (вот уж подходящее слово!) введенному накануне режиму ЧС регионального масштаба, можно не копошиться по полгода с госзакупками топлива и пассажирскими перевозками, а сделать всё быстро. В субботу людей и автомобили (по 20 за раз) бесплатно вывозили до полуночи.
«Стоим два часа в очереди. Впереди — примерно 60 машин. Паром увозит по 20 и ходит раз в два часа.
Надо отвезти ребенка бабушкам в Находку, потому что сады не работают. Если кто-нибудь привезет горячий кофе — это будет лучший кофе в моей жизни», — пишет с улыбкой вечером воскресенья о сложной ситуации сотрудница ДВФУ Юлия Хукаленко. Кофе, кстати, привезли. Много ли надо для счастья?
Сотрудникам и студентам Дальневосточного федерального университета повезло чуть больше остальных. Людей на сутки-двое по заявкам заселили в теплый кампус на острове с горячей, холодной и питьевой водой, отоплением, светом и интернетом. График работы университетских столовых продлен до 21:00. В понедельник и вторник занятия пройдут дистанционно. Между тем, в материковой части города благ цивилизации до сих пор почти 50 тысяч владивостокцев вынуждены мерзнуть в темноте, без интернета, с перебоями в водоснабжении.
Между тем, приходит новость о том, что премьер-министр Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Русский» на базе ДВФУ. Москвичи, воистину, живут в своем мире.
Поэтому, к сведению: во Владивостоке без холодной воды остаются 1499 домов, без горячей — 1055, без света — 1587, без отопления — 919 домов. В воскресенье вечером (по местному времени) полпред Юрий Трутнев «дал поручение федеральным министерствам принять меры по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения в Приморье». Губернатора Олега Кожемяко и мэра Владивостока Олега Гуменюка хотелось бы обругать, но по факту особо не за что. Делают, что могут.
Валерия Федоренко – специально для «Новой»,
Владивосток
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