«Это лучший кофе моей жизни»

С воздуха Владивосток в эти дни кажется хрустальным, словно ёлочная игрушка. Но вообще-то в городе и окрестностях — беда. В ночь на пятницу прошел ледяной ливень. Легли тысячи деревьев и столбов, оборваны провода. Полгорода — без света, тепла, воды, люди делятся друг с другом последним и предлагают кров. Из-за стихийного бедствия уже почти двое суток во Владивостоке перекрыт один из самых длинных в мире вантовых мостов — Русский, который ведет на одноименный остров с материка. Без возможности выбраться с него оказались тысячи человек: местные жители, студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета.

Снега выпало немало в северных районах Приморья, и это не так уж и страшно. Во Владивостоке же дорожники справились с осадками довольно быстро, предварительно пролив все реагентами. Но покрылись льдом и сломались тысячи деревьев. Падали от ветра столбы освещения. Под весом льда и шквальным ветром рухнули опоры ЛЭП. Люди из 73 населённых пунктов остались без электричества. Во Владивостоке, Артёме, Хасанском районе, в ЗАТО Фокино обесточены 44 котельных, оставались без тепла более 48 тысяч человек. Артём (лишились водоснабжения 3800 домов) стал первым в крае городом, где введен режим ЧС. Потом это случилось во Владивостоке.

Из-за проблем с электричеством в городе в четверг-пятницу не работали банкоматы, на рынках самым ходовым товаром стали китайские газовые баллоны (у многих остались плитки ещё с 90-х, когда Владивосток замерзал неделями из-за вечного бодания муниципальных и краевых властей). Цены на баллоны дошли до 2500 рублей за упаковку из четырех штук. В магазинах раскупили питьевую воду — брали по 100 литров «в одни руки».

Фото: РИА Новости

120 бригад приморских энергетиков (407 человек, 183 единицы техники) из разных компаний работают круглые сутки, но на такой масштаб разрушений не хватает рук. На подмогу приехали 9 бригад из Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурской области (всего 33 человека, 14 единиц техники). Убирают с дорог оборванные провода, чинят городское освещение. И, конечно, восстанавливают опоры ЛЭП.

Сложная ситуация — в Первомайском районе. Там без света остались 155 тысяч человек. Без света — 148 тысяч жителей Надеждинского и Шкотовского районов. Их подключают постепенно. Например, упавшую опору высоковольтной линии на Морском кладбище восстановить очень сложно — энергетики вынуждены буквально идти по могилам. «Там серьезные повреждения, сегодня для восстановления ЛЭП в край прибыла бригада из Сахалинской области. Планируемый срок восстановления линий и подключения потребителей под нагрузку подстанций — среда следующей недели. Это предварительное время включения потребителей», — отметил директор филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко.

И ладно бы люди оказались просто без света: нет воды и тепла.

Распиливать и вывозить упавшие деревья приезжает и МЧС, пожарно-спасательные гарнизоны и аэромобильная группировка. Но, конечно, убирают не все, а только то, что мешает проезду или проходу. Деревья с проводов и теплотрасс во дворах никто не убирает. Жители прикидывают: как бы к ним подступиться?

Фото: РИА Новости

«Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1013 человек 446 единицы техники», — передает краевое правительство.

В городах края для замерзающих организовали пункты временного размещения. Здесь можно переночевать, набрать воды, зарядить телефон. Вообще-то можно за тем же самым совершенно бесплатно обратиться в спортклубы, школы, супермаркеты. Но некоторые салоны сотовой связи берут за зарядку по 100 рублей. По всему Владивостоку развернуты 11 полевых кухонь, в том числе 2 на острове Русском — их администрация города развернула совместно с Тихоокеанским флотом. Здесь можно позавтракать, пообедать и поужинать (в любое время суток), взять питьевую воду и газовые баллоны. Бесплатно. В Первомайском районе в воскресенье людям раздали 5600 газовых баллонов и 15 000 литров бутилированной воды. По улицам ездят и цистерны.

Но вот что самое важное. В эти дни социальные сети полнятся сообщениями владивостокцев примерно такого содержания: «Живем (в таком-то районе – В.Ф), есть свет, вода и тепло, возьмем к себе людей; приезжайте — накормим, чаем напоим, есть место для сна».

Пресс-релизы городской администрации выглядят красиво: подключено 253 абонента по ряду улиц в микрорайонах Чуркина, Тихой, Борисенко, Сахалинской. Без электричества и тепла остаются 289 абонентов, то есть домов. Улицы перечислять не станем, но мало-мальски знакомый с городской топонимикой поймёт, что все самые большие улицы (в том числе наиболее протяженная в городе Калинина) сидят без коммунальных услуг.

Фото: администрация города Владивостока

Сильно обледенели ванты Русского моста. В субботу глыбы льда весом в десятки килограммов стали падать с высоты в две-три сотни метров, в том числе на проезжую часть. Движение по мосту было остановлено. А это — единственный путь на Русский, паромное сообщение закрыли еще в 2012 году, под саммит АТЭС (тогда, собственно, и был построен мост, и огромный университетский кампус, раскинувшийся на берегу живописной бухты Аякс).

Надо отдать должное городским и краевым властям, они быстро сориентировались и «пришили» отрезанный остров к материку паромом — наш видавший виды «Босфор Восточный» отошел от 30-го причала в центре Владивостока на Поспелово. Благодаря (вот уж подходящее слово!) введенному накануне режиму ЧС регионального масштаба, можно не копошиться по полгода с госзакупками топлива и пассажирскими перевозками, а сделать всё быстро. В субботу людей и автомобили (по 20 за раз) бесплатно вывозили до полуночи.

«Стоим два часа в очереди. Впереди — примерно 60 машин. Паром увозит по 20 и ходит раз в два часа.

Надо отвезти ребенка бабушкам в Находку, потому что сады не работают. Если кто-нибудь привезет горячий кофе — это будет лучший кофе в моей жизни», — пишет с улыбкой вечером воскресенья о сложной ситуации сотрудница ДВФУ Юлия Хукаленко. Кофе, кстати, привезли. Много ли надо для счастья?

Сотрудникам и студентам Дальневосточного федерального университета повезло чуть больше остальных. Людей на сутки-двое по заявкам заселили в теплый кампус на острове с горячей, холодной и питьевой водой, отоплением, светом и интернетом. График работы университетских столовых продлен до 21:00. В понедельник и вторник занятия пройдут дистанционно. Между тем, в материковой части города благ цивилизации до сих пор почти 50 тысяч владивостокцев вынуждены мерзнуть в темноте, без интернета, с перебоями в водоснабжении.

Фото: администрация города Владивостока

Между тем, приходит новость о том, что премьер-министр Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Русский» на базе ДВФУ. Москвичи, воистину, живут в своем мире.

Поэтому, к сведению: во Владивостоке без холодной воды остаются 1499 домов, без горячей — 1055, без света — 1587, без отопления — 919 домов. В воскресенье вечером (по местному времени) полпред Юрий Трутнев «дал поручение федеральным министерствам принять меры по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения в Приморье». Губернатора Олега Кожемяко и мэра Владивостока Олега Гуменюка хотелось бы обругать, но по факту особо не за что. Делают, что могут.

Валерия Федоренко – специально для «Новой»,

Владивосток