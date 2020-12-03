Мы вас любим, но не в этом году

Уплочено — давитесь

С ноября ежедневный коронавирусный прирост в Петербурге перешел с сотен за тысячу. Но отменять фестиваль «Чудо света» не стали (раз уж потратили на него 40 млн бюджетных рублей) — два дня кряду, 7 и 8 ноября, у стен Петропавловской крепости толпились тысячи.

Через неделю, оценив ухудшение эпидемиологической ситуации, Смольный ввел дополнительные ограничения, обязав согласовывать с профильными комитетами и Роспотребнадзором мероприятия численностью более 50 человек и ограничив количество зрителей в театральных и концертных залах 50% от числа мест. Но с оговоркой:

кроме мероприятий, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большом количестве. Что считать «большим количеством», не пояснялось.

Как и то, почему обладатели этих билетов могут считаться бессмертными.

12 ноября Комитет по культуре выпустил распоряжение № 1001 о порядке согласования мероприятий численностью более 50 человек. Согласно этому порядку, комитет проводит выборочный осмотр площадок — при рассмотрении заявки и (или) непосредственно во время проведения мероприятий.

С 23 ноября Смольный ввел полный запрет на посещение спортивных мероприятий («если иное не оговорено Роспотребнадзором»), а с 1 декабря запретил заполнять театральные и концертные залы более чем на четверть. Опять сохранив исключение для случаев, если уже проданы билеты «в большом количестве».

В то же время петербургский метрополитен сократил число составов на линии и увеличил интервал движения поездов.

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

Бригада

На концерты Басты в Ледовый дворец билетов продали в том самом исключительном количестве — около 6 тысяч на каждый. Но вечером 27 ноября, когда в Ледовом скакала сплоченная толпа фанатов рэпера, объектом чиновничьего гнева стало креативное пространство «Люмьер-холл» — там послушать джазовых исполнителей под мультимедийный контент пришли 88 человек (в зале на 400 мест).

«Люмьер-холл» и «Планетарий 1» — проекты москвича Евгения Гудова, выкупившего для них заброшенные газгольдеры на Обводном канале. Создаваемые здесь мультимедийные культурные и образовательные проекты уникальны не только для Петербурга. Весной, когда Смольный не мог обеспечить средствами защиты даже медиков, в закрывшемся из-за пандемии «Планетарии 1» сами собрали станок и наладили производство масок. До 5000 штук выпускали ежедневно, примерно пятую часть бесплатно раздавали врачам по больницам. А теперь попали под раздачу, только совсем иного толка.

«Пришли две сотрудницы Комитета по культуре с сотрудниками Роспотребнадзора и Комитета по контролю за имуществом, — рассказывает Евгений Гудов. — Шумно ходили по залу во время сеанса, светили людям в лицо включенными фонариками и требовали всех выгнать. Присутствовавший сотрудник полиции отказался выполнить их требования, понимая отсутствие оснований. При этом сами проверяющие, а их было 10–15 человек, нарушали все требования дистанцирования. Дождавшись конца выступления джазовой группы, опечатали площадку клейкой лентой. Ни один из гостей не согласился быть понятым при подписании протокола, поэтому им пришлось искать случайных прохожих в 23:30 на Обводном канале. Протокол нам никто не оставил — интересно понять, какие именно нарушения были допущены и почему была выбрана такая мера, как опечатывание помещения».

Предметом отдельного удивления стала, по выражению Евгения, «инновационная система СМС-оповещения в вотсапе» от сотрудников Роспотребнадзора. В полученном Гудовым сообщении было требование «явиться в течение 36 минут (27.11.2020) до 00:00» по адресу «Люмьер-холла» для составления протокола об административном правонарушении. Хотя, как утверждает Евгений Гудов, его коллеги к тому времени уже объяснили проверяющим, что он находится в Москве.

В пресс-службе Комитета по культуре суть претензий к «Люмьер-холлу» сводят к следующему: мероприятие не было согласовано, количество участников превысило 100 человек, а сотрудники Комитета по контролю за имуществом выявили отсутствие СИЗ у администраторов и зрителей, несоблюдение дистанции. Кроме того, представители Роспотребнадзора якобы установили, что отсутствовал запас дезинфицирующих средств, а на входе не измерялась температура.

Ни с одним из этих обвинений в «Люмьер-холле» не согласны. Как пояснила «Новой» PR-директор компании Александра Санько, запрет на заполнение зала более чем на 25% вступил в силу с 1 декабря, но на вечере 27 ноября и этот порог не был достигнут.

«С октября мы постоянно общались с комитетом, уточняли детали — например, сообщили, что отменили предполагавшиеся прежде закуски для публики. И за все это время ни разу нам не было высказано никаких возражений», — говорит Александра.

Евгений Гудов настаивает, что так же беспочвенны и претензии в части санэпидтребований: «Запас дезинфицирующих средств у нас есть, но они его вообще не проверяли. Есть фото и видеозаписи, где и сотрудник наш с термометром на входе, и маски на людях, и дистанция соблюдается».

После изучения всех записей видеокамер в «Люмьер-холле» намерены оспорить в суде предъявленные обвинения. И готовят два запроса — о превышении должностных полномочий участниками проверки и наказании сотрудников комитетов и Роспотребнадзора, позволяющих себе такое «некрасивое поведение».

Евгений Гудов призвал через социальные сети уволить главу Комитета по культуре — в связи с полным провалом работы в период пандемии.

Пока председатель комитета Константин Сухенко отделался выговором — «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», как сказано на сайте Смольного.

К этой формулировке можно было бы добавить еще и попытку уйти от ответственности, фальсифицируя доказательства.

Изначально Комитет по культуре не усмотрел никаких нарушений при проведении концерта Басты. И для пущей убедительности представил в СМИ свою фотофиксацию — отобрав кадры, сделанные до начала концерта, в почти пустом зале. Но когда скандал уже грозил выплеснуться на федеральный уровень, комитет пообещал провести дополнительную проверку.

Ледовый дворец закрыли до 15 января — по личному распоряжению главы Роспотребнадзора по Петербургу. Ведомство также направило в суд материалы об административном правонарушении (в случае удовлетворения жалобы акционерному обществу «Дворец спорта» грозит запрет на работу до 90 суток или штраф от 200 тыс. до 0,5 млн рублей).

Выговор Сухенко объявили лишь после того, как о концерте Басты заговорили в Москве — на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недопустимости проведения «такого рода мероприятий» в текущей «сложной» ситуации. «Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо», — поддержал премьер Михаил Мишустин.

Взять все и запретить

Не дожидаясь следующего окрика, в Смольном решили на всякий случай прикрыть все. Александр Беглов подписал новое постановление о коронавирусных ограничениях.

Фото: EPA

Работа всего общепита запрещается с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января — после 19:00 и до 6:00. Исключение сделано только для столовых на предприятиях, точек питания на вокзалах и в аэропортах.

С 30 декабря по 10 января запрещается работа музеев, выставок, театров, концертных площадок и залов, а также зоопарка, туристические и экскурсионные автобусные туры, спортивные и зрелищные мероприятия численностью более 50 человек (как в помещениях, так и на улице).

А с 4 декабря требования к проведению таких мероприятий ужесточаются. Максимальное количество посетителей будут определять чиновники — «исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения». При таком отсутствии внятных критериев оценки получается отличная конструкция для чиновничьего произвола — «коррупциогенная», выражаясь языком прокуратуры.

С этой же даты в театрах, кино и на концертах заполняемость зала не должна превышать 25%, даже если билеты уже проданы «в большом количестве». Также с 4 декабря закрываются океанариум и аквапарки; запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

С 14 декабря по 15 января под запретом работа программ дополнительного образования (и частных, и государственных).

Веселые каникулы ждут петербургских детишек, а также их родителей.

Мы вас любим, но не в этом году

Новые ограничения вынуждают перекраивать планы и потенциальных гостей культурной столицы — перспектива провести праздники в Петербурге закрытых музеев и ресторанов мало кого прельщает, уже начались отказы от бронирования.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, власти намеренно пошли на снижение туристической привлекательности — здоровье дороже.

«Мы очень любим туристов, но не в этом году. Мы говорим гостям: давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — заявил чиновник на онлайн-брифинге.

Родных горожан власти любят не меньше, поэтому и им ничего не светит по части культурного досуга.

«Давайте рассредоточимся, не надо кучковаться, не надо брататься, не надо обнимать друг друга. Давайте вспомним, что Новый год — это семейный праздник, встретим его в кругу семьи и дома», — призвал вице-губернатор.

Те, кто заскучают в семейном кругу, смогут развлечься, настучав на замеченные подпольные вечеринки: Смольный запустит горячую линию для приема жалоб от бдительных граждан. Сигналы будет принимать «ситуационный штаб», выделенные ему «рабочие команды» отправятся наводить порядок.

«Если столкнемся с фактами демонстративных нарушений, будем пресекать. Взаимодействие с полицией и другими правоохранительными органами налажено», — обнадежил Елин.

По заверениям вице-губернатора, запрет на мероприятия с участием свыше 50 человек распространяется и на церковные службы. Но, как напомнил чиновник, в РПЦ выпускают свои постановления — «и мы такие решения от церкви ожидаем в ближайшее время».

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

Ярмарка много съела, но похудела

При этом Смольный не будет отменять городскую Рождественскую ярмарку на Манежной площади. Сочли возможным провести ее в усеченном формате — без концертной программы, традиционных катка и карусели. При необходимости, добавил Евгений Елин, могут убрать и ларьки (сейчас, заметим, они активно монтируются).

Нынешняя ярмарка хоть и схуднула в части затей, но из казны сожрала изрядно — свыше 45 млн

(для сравнения: Рождественская ярмарка — 2018/2019, с развлекательной программой, обошлась в 18 млн).

Закупки проводились по заказу городского Центра контроля качества товаров, работ и услуг. 22,6 млн рублей ушло на декоративное и световое оформление. Хотя концепция художественных украшений снова отсылает к прошлогоднему «Щелкунчику». Правда, добавилась «триумфальная арка» за 2,4 млн. Еду будут продавать в «малых едальнях» — их наставят на 3,4 млн, хотя Беглов и запретил работу общепита. На охрану общественного порядка и «досмотрово-охранное оборудование» ушло без малого 15 млн. Часами ждать скорую помощь (если что) не придется — за 0,6 млн обеспечено постоянное дежурство медицинской бригады общего профиля.

Примерно в 5,5 млн обошлись торговые павильоны, Домик Деда Мороза и Дом ремесел. Согласно техзаданию, в Доме ремесел (6х6 м) должны проводиться мастер-классы для детей младшего и школьного возраста — единовременно не менее (да!) чем для 8 человек. Учитывая, что к ребенку младшего возраста должен прилагаться родитель, а к Дому ремесел — мастера, не очень понятно, как там будет с соблюдением дистанции. Отдельных позиций с закупками дезинфицирующих средств и масок-перчаток обнаружить не удалось. Тендер на «оказание услуг по обеспечению санитарно-гигиенических условий» (на 0,6 млн) включает только мобильные туалеты.

27 ноября Константин Сухенко распорядился выделить 16,9 млн на покрытие затрат по организации новогодних праздничных мероприятий АНО «Невский ангел». Что за мероприятия — не раскрывается. Загадкой остается и то, чем эта организация, зарегистрированная только нынешним летом, заслужила такое доверие Комитета по культуре.

А 5 и 6 декабря петербуржцев ждет новое испытание на прочность — световое шоу в формате 3D на Дворцовой площади, приуроченное ко Дню Эрмитажа и посвященное 75-летию Победы. На всю эту красоту АНО «Гала-Рус» получило через Комитет по культуре 44,86 млн.

Эрмитаж, выступающий партнером мероприятия, обещает соблюдение всех санитарных норм. 15-минутный спектакль будут показывать сеансами — каждый в 45 минут, с повтором шоу и паузой на смену зрителей. Вход на площадь (она может быть заполнена только на четверть) — по электронному бесплатному билету с указанием выбранного сеанса.

Рекомендуемые возрастные ограничения — от 12 до 65. Но губернатор Беглов, правда, уже распорядился не пускать на массовые мероприятия детей до 16 лет.

Тем временем независимые петербургские театры и музеи, выставочные и креативные пространства, едва выжившие в первую ковидную волну, вновь оказались на грани гибели. Площадки закрываются, представления отменяются.

С наступающим.