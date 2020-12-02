Россию признали отравителем

В понедельник в Гааге открылось очередное ежегодное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В этом году одной из тем на повестке было отравление Алексея Навального ядом типа «Новичок». Несколько десятков стран — членов ОЗХО подписали совместное заявление, в котором призвали Россию к сотрудничеству для «максимально быстрого и прозрачного выяснения обстоятельств применения химического оружия».

В этом году из-за эпидемии коронавируса заседание ОЗХО разделили на две части — первая прошла 30 ноября — 1 декабря, вторая должна состояться в 2021 году, точные даты еще не назначены. Традиционно, до самого заседания представители стран — членов ОЗХО могут направить письма на имя представителя организации с вопросами, которые предлагают включить в повестку. В этот раз отравление Навального фигурировало во многих письмах.

«Любое применение химического оружия является предметом международной озабоченности и полностью противоречит международным нормам, — написал представитель Германии при ОЗХО Гудрун Лингнер. — Поэтому использование нервно-паралитического агента против Алексея Навального 20 августа в России подрывает принципы Конвенции о химическом оружии и нашу общую безопасность. <…> Германия убеждена, что в двадцать первом веке нет места химическому оружию».

Схожий посыл — в письме представителя Канады Лизы Хелфанд: «ОЗХО подтвердила, что нервно-паралитический агент, очень схожий с агентом «Новичком», был использован при попытке убийства Алексея Навального в Российской Федерации. Использование любых химических токсинов с целью убийства является нарушением Конвенции.

Мы повторяем свой призыв к России от 2018 года полностью раскрыть свою программу по «Новичку».

Россия в своем письме к началу ежегодного заседания косвенно отвечает на обвинения, хотя прямо не упоминает отравление Навального. «Мы всецело осуждаем угрозы применения химического оружия со стороны кого бы то ни было, в т.ч. в отношении гражданских объектов. Неприемлемо использование любых опасных химикатов, включая белый фосфор», — говорится в письме, направленном российской делегацией.

Российская делегация также призывает представителей других стран «воздержаться от попыток политизировать деятельность ОЗХО». «Подобные действия способны лишь усугубить раскол в рядах ее членов вместо того, чтобы вести к поиску компромиссов для реализации целей и задач Конвенции. В данном контексте выражаем озабоченность в связи с интерпретацией тех или иных положений Конвенции в интересах отдельных стран», — говорится в письме российской делегации.

Навальный на видеозаседании комитета по иностранным делам Европарламента. 27 ноября, 2020 год. Фото: EPA

30 ноября 56 членов ОЗХО приняли совместное заявление по отравлению Навального — это в том числе все страны — члены ЕС, Великобритания, Украина, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Перу, Япония, Корея. Вот главные пункты документа:

Перечисленные страны классифицируют отравление Навального как применение химического токсина в качестве оружия.

Подчеркивают, что использованные ингибиторы холинэстеразы относятся к классу «Новичок», который также был использован при отравлении Скрипаля в 2018 году.

Призывают Россию сотрудничать для максимально быстрого и прозрачного выяснения обстоятельств.

«Любое отравление человека с использованием нервно-паралитического вещества является применением химического оружия, — говорится в документе. — Использование химического оружия где бы то ни было, в любое время, любой стороной, в любых обстоятельствах является неприемлемым и противоречит международным нормам и стандартам.

Многие официальные российские СМИ после первой части заседания написали, что в версию отравления Навального «Новичком» поверили меньше трети членов ОЗХО. Это не совсем так. Во-первых, отравление Навального фигурировало в повестке даже тех стран, которые не подписали совместное заявление. Так, представитель Таиланда при ОЗХО Эксири Пинтаручи заявила, что «Таиланд выражает сожаление по поводу растущего числа случаев использования химического оружия» и «принял к сведению отчет ОЗХО по расследованию дела Алексея Навального».

Во-вторых, с момента публикации совместного заявления его поддержали еще две страны (Науру и острова Кука), теперь число подписантов — 58, и оно может вырасти, если к нему решат присоединиться другие делегаты. Решение, присоединиться к заявлению или нет, принимается страной индивидуально, на уровне министерств иностранных дел. В представительствах Боснии и Герцеговины, Монако и Чили «Новой газете» ответили, что пока не могут комментировать планы относительно этого заявления.

Санкции в отношении России на уровне ОЗХО за отравление Навального на этом заседании не обсуждались. Теоретически они возможны. Так, во второй части нынешнего заседания планируется обсудить варианты санкций в отношении Сирии за применение химического оружия против своих граждан — в частности, это может быть запрет на любые должности в структурах ОЗХО.

Официальная Россия категорически не согласна с позицией ОЗХО по отравлению Навального. В середине ноября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны — члены организации «используют эту организацию, ее авторитет, ее имя для того, чтобы пригвоздить к позорному столбу неугодные им страны», и допустил, что, «если она потеряет всякий авторитет и станет местом для штамповки решений по неугодным режимам», Россия может подумать о выходе из ОЗХО.