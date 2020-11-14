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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Элементарно, Бастрыкин!
Предлагаем председателю СК изъять в МИД «все основания», указывающие на отравление Навального в Европе
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Официальная позиция российских властей в связи с отравлением Алексея Навального перешла на новый уровень — депрессии. Сенсационное заявление, обозначившее этот переход, сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, у российской стороны есть «все основания» утверждать, что отравление Навального боевым ядом могло произойти либо в Германии, либо по пути туда — в самолете, на котором политика эвакуировали из Омска.
Министр не перечислил списка оснований. Можно предположить, что они находятся под грифом «совершенно секретно» и доступны исключительно сотрудникам особых ведомств — например, Следственного комитета. Однако заявление Лаврова включает в себя важное признание: российские власти больше не сомневаются, что Навальный действительно был отравлен, причем против него было использовано именно запрещенное боевое вещество.
Другое дело, говорит министр, это не мы. Страны НАТО отравили гражданина России и теперь не дают российскому консулу навещать его: вот поистине невиданное нарушение прав человека, достойное эфира RT.
Таким образом, актуальная версия произошедшего с Алексеем Навальным, согласно заявлениям российских властей, выглядит так. Сначала он пил самогон в деревне Кафтанчиково. После чего в самолете впал в кому из-за неизвестной проблемы с обменом веществ. Лучшие эксперты во главе с омским главврачом Александром Мураховским (которого повысили до регионального министра здравоохранения) почти двое суток бились над этой загадкой.
Минздрав выпустил специальное коммюнике «так бывает».
В ходе кульминации медицинского триллера президент Путин лично поручил разрешить вывезти Навального из России (версия президента), чем спас политику жизнь (версия спикера российского парламента Володина). И вот уже там, за кордонами, беззащитному российскому оппозиционеру, оставшемуся без попечения родных органов, вкололи боевой яд. Разумеется, чтобы окончательно запутать и подставить российскую сторону, которая до этого момента улыбалась и махала.
В связи с подобной неслыханной подлостью Запада Кремль даже вынужден теперь вводить зеркальные санкции против чиновников Германии и Франции. Как водится, им запретят хранить деньги в Сбербанке и покупать шато в Геленджике: наш МИД наносит соразмерный содеянному европейцами, но не чрезмерный удар. Мы не жестоки.
Признаем, что общая концепция отличается элегантностью и могла быть сформулирована только настоящими профи. Но вот в вопросе межведомственных взаимодействий у нас еще имеются отдельные недоработки. В частности, сотрудники уже упоминавшегося Следственного комитета до сих пор утверждают, что не имеют достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением гражданина России Алексея Навального.
В то же время у министра иностранных дел Лаврова все основания для того, чтобы считать Навального именно отравленным, есть.
Мы вынуждены обратиться к руководителю Следственного комитета Бастрыкину для устранения этого недоразумения.
Александр Иванович!
Пожалуйста, попросите кого-нибудь дойти до Смоленской площади, чтобы забрать у Сергея Викторовича все основания и возбудить уголовное дело по факту отравления Навального. То обстоятельство, что преступление, по версии министра, произошло за пределами России, никогда не останавливало вас и ваших подчиненных, привыкших действовать экстерриториально — и в Сирии, и в Украине.
Ведь беда в том, что в отсутствие официального расследования и открытого суда никто не поверит вашей восхитительной истории.
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