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№ 125 от 13 ноября 2020

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Элементарно, Бастрыкин!

Предлагаем председателю СК изъять в МИД «все основания», указывающие на отравление Навального в Европе

Политика1 517

Кирилл Мартыновредактор отдела политики

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Официальная позиция российских властей в связи с отравлением Алексея Навального перешла на новый уровень — депрессии. Сенсационное заявление, обозначившее этот переход, сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, у российской стороны есть «все основания» утверждать, что отравление Навального боевым ядом могло произойти либо в Германии, либо по пути туда — в самолете, на котором политика эвакуировали из Омска. 

Министр не перечислил списка оснований. Можно предположить, что они находятся под грифом «совершенно секретно» и доступны исключительно сотрудникам особых ведомств — например, Следственного комитета. Однако заявление Лаврова включает в себя важное признание: российские власти больше не сомневаются, что Навальный действительно был отравлен, причем против него было использовано именно запрещенное боевое вещество.

Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото: РИА Новости

Другое дело, говорит министр, это не мы. Страны НАТО отравили гражданина России и теперь не дают российскому консулу навещать его: вот поистине невиданное нарушение прав человека, достойное эфира RT. 

Таким образом, актуальная версия произошедшего с Алексеем Навальным, согласно заявлениям российских властей, выглядит так. Сначала он пил самогон в деревне Кафтанчиково. После чего в самолете впал в кому из-за неизвестной проблемы с обменом веществ. Лучшие эксперты во главе с омским главврачом Александром Мураховским (которого повысили до регионального министра здравоохранения) почти двое суток бились над этой загадкой.

Минздрав выпустил специальное коммюнике «так бывает».

Бывший главврач Омской БСМП №1 Александр Мураховский. Фото: РИА Новости

В ходе кульминации медицинского триллера президент Путин лично поручил разрешить вывезти Навального из России (версия президента), чем спас политику жизнь (версия спикера российского парламента Володина). И вот уже там, за кордонами, беззащитному российскому оппозиционеру, оставшемуся без попечения родных органов, вкололи боевой яд. Разумеется, чтобы окончательно запутать и подставить российскую сторону, которая до этого момента улыбалась и махала. 

В связи с подобной неслыханной подлостью Запада Кремль даже вынужден теперь вводить зеркальные санкции против чиновников Германии и Франции. Как водится, им запретят хранить деньги в Сбербанке и покупать шато в Геленджике: наш МИД наносит соразмерный содеянному европейцами, но не чрезмерный удар. Мы не жестоки. 

Признаем, что общая концепция отличается элегантностью и могла быть сформулирована только настоящими профи. Но вот в вопросе межведомственных взаимодействий у нас еще имеются отдельные недоработки. В частности, сотрудники уже упоминавшегося Следственного комитета до сих пор утверждают, что не имеют достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением гражданина России Алексея Навального.

В то же время у министра иностранных дел Лаврова все основания для того, чтобы считать Навального именно отравленным, есть. 

Мы вынуждены обратиться к руководителю Следственного комитета Бастрыкину для устранения этого недоразумения. 

Александр Иванович!

Пожалуйста, попросите кого-нибудь дойти до Смоленской площади, чтобы забрать у Сергея Викторовича все основания и возбудить уголовное дело по факту отравления Навального. То обстоятельство, что преступление, по версии министра, произошло за пределами России, никогда не останавливало вас и ваших подчиненных, привыкших действовать экстерриториально — и в Сирии, и в Украине. 

Ведь беда в том, что в отсутствие официального расследования и открытого суда никто не поверит вашей восхитительной истории. 

Портрет российского оппозиционере Алексея Навального у здания клиники «Шарите» в Берлине, где он проходил лечение. 19 сентября 2020 года. Фото: РИА Новости

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Теги:
мид рф, германия, яды, лавров, навальный, отравление

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