Принуждение к FESCO

Басманный суд Москвы продлил до 13 мая 2021 года арест совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата Магомеда Магомедова и четырех предполагаемых соучастников дела о хищениях на 11 млрд рублей. Это процессуальное решение было принято в четверг в ходе предварительного слушания по делу, рассмотрение которого началось 24 ноября. С понедельника, 30 ноября, процесс пойдет уже в открытом режиме.

Дело будет рассматривать председатель Басманного суда Ирина Вырышева, которой предстоит исследовать более 700 томов дела и вынести приговор. Вариантов у судьи немного: или оправдать обвиняемых, или согласиться с версией следствия, что с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными компаниями, организованной преступной группой было похищено более 11 млрд рублей. При этом ущерб государству, по мнению следствия и прокуратуры, составляет 5,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало МВД, в рамках уголовного дела арестованы имущество и счета Зиявудина Магомедова на сумму более 45 млрд рублей, что в четыре раза превышает сумму ущерба, якобы нанесенного обвиняемым и его подельниками.

Перед самой передачей материалов дела на рассмотрение суда произошло несколько событий, которые не имеют отношения к фабуле уголовного преследования, но, уверен я, связаны с его причинами.

И уж точно эти события — результат действий силовиков, которые привели к передаче контроля над активами Зиявудина Магомедова.

Главный из этих активов — транспортная компания FESCO, осуществляющая трансконтинентальные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, обслуживающая клиентов на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ.

Магомед Магомедов. Фото: Владислав Шатило / RBC / TASS

В группу FESCO входит и Владивостокский морской торговый порт. В ноябре стало известно, что порт передан в управление государственной корпорации «Росатом». Подчеркиваю, актив не приобретен у частных акционеров, не взят в аренду, а просто передан.

9 ноября на официальном сайте губернатора Приморского края Олега Кожемяко появилось сообщение о том, что накануне он принял участие «в заседании правительственной комиссии, в ходе которого решался вопрос о назначении управляющей компании Владивостокского морского торгового порта».

11 ноября губернатор Приморья Олег Кожемяко приехал в порт и на встрече с работниками предприятия рассказал, что «Росатом» сначала выступит в роли управляющей компании порта Владивостока, а потом — как владелец FESCO. Кожемяко подчеркнул, что именно «на заседании правительства определился якорный инвестор и было сказано, что «Росатом» будет владельцем FESCO»

С основным акционером FESCO Зиявудином Магомедовым, которому принадлежит 32,5% компании, все эти преобразования никто не обсуждал.

Более того, Магомедов передал через адвокатов из СИЗО заявление, что он «возмущен происходящим в группе FESCO» и считает, что «подконтрольные «Росатому» юридические лица не являются и не могут являться законными владельцами акций компании».

Зиявудин Магомедов. Фото: РИА Новости

К тому времени уже было известно, что компания GHP Group Марка Гарбера продала свои 23,8% акций FESCO. У 17,4% FESCO, принадлежащих американской TPG Capital, тоже появился новый собственник. И это при том, что по соглашению, подписанному Зиявудином Магомедовым задолго до того, как он был арестован и отправлен в Лефортово, GHP Group и TPG Capital брали на себя обязательства продать акции FESCO именно Зиявудину Магомедову. И никому более.

Очевидно, что все эти соглашения будут изучаться международными судами. С очень большой долей вероятности суды признают исключительное право Зиявудина Магомедова на владение более чем 70% акций FESCO (32,5%, которыми он владеет сейчас, плюс акции, принадлежавшие GHP Group (23,8%) и TPG Capital (17,4%). — И. М.).

Так что судебный процесс над Магомедовым и процесс борьбы за его активы невозможно отделить друг от друга.