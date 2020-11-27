Триллионы на ветер. Видео

Правительство объявило о реорганизации институтов развития: 8 из 40 структур будут полностью ликвидированы, а «Сколково» и «Роснано», перейдут в ведение госкорпорации ВЭБ. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил реформу «новыми вызовами, которые требуют существенной корректировки их работы».

За последние 8 лет в эти структуры

власть вложила свыше 5 триллионов рублей из бюджета, но за них никто не отчитался — выходит, эту гигантскую сумму просто списали?

Что произошло с грандиозными проектами президентов Медведева и Путина — объясняет экономист Сергей Алексашенко.