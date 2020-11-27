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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
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Триллионы на ветер. Видео
Сергей Алексашенко объяснил, для чего на самом деле правительство оптимизирует проекты «Сколково» и «Роснано»
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Правительство объявило о реорганизации институтов развития: 8 из 40 структур будут полностью ликвидированы, а «Сколково» и «Роснано», перейдут в ведение госкорпорации ВЭБ. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил реформу «новыми вызовами, которые требуют существенной корректировки их работы».
За последние 8 лет в эти структуры
власть вложила свыше 5 триллионов рублей из бюджета, но за них никто не отчитался — выходит, эту гигантскую сумму просто списали?
Что произошло с грандиозными проектами президентов Медведева и Путина — объясняет экономист Сергей Алексашенко.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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