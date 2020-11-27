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№ 131 от 27 ноября 2020

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Триллионы на ветер. Видео

Сергей Алексашенко объяснил, для чего на самом деле правительство оптимизирует проекты «Сколково» и «Роснано»

Экономика75

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Монтаж: Глеб Шульц, для «Новой газеты»

Правительство объявило о реорганизации институтов развития: 8 из 40 структур будут полностью ликвидированы, а «Сколково» и «Роснано», перейдут в ведение госкорпорации ВЭБ. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил реформу «новыми вызовами, которые требуют существенной корректировки их работы».

За последние 8 лет в эти структуры

власть вложила свыше 5 триллионов рублей из бюджета, но за них никто не отчитался — выходит, эту гигантскую сумму просто списали?

Что произошло с грандиозными проектами президентов Медведева и Путина — объясняет экономист Сергей Алексашенко.

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Теги:
сколково, роснано

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