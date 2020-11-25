«Буков ковчег» таранит закон

Кучи гравийно-песчаной смеси на берегу — очередная партия грунта, приготовленного для отсыпки озера. Фото: Лина Зернова / для «Новой»

Год назад петербуржец Евгений Макушенко купил участок земли на берегу Якимварского залива Ладожского озера, среди гранитных скал и соснового бора. От его дома 10 километров по воде до национального парка Ладожские шхеры, до Валаама — 40, рядом Лахденпохья.

После войны большая часть берега залива принадлежала Минобороны РФ. Но к началу нулевых военные ушли, а земли, получившие статус земель поселения, продали с аукциона. Евгений Макушенко, врач и предприниматель, задумал создать на участке гостиничный комплекс, а при удачном раскладе — санаторий. Но пока не приблизился к своей мечте, а жизнь его все больше напоминает военные действия.

18 сентября 2020 года Евгений обнаружил на своем участке экскаватор JCB SS205 (номер 2104 РТ 78), снимавший грунт с примерно полутора тысяч квадратных метров. Он скидывал грунт в Ладожское озеро, создавая дамбу.

Никакие требования законных хозяев участка остановиться на экскаваторщика не действовали, тогда сын Макушенко просто сел в свою машину и въехал в экскаватор.

Вызванный инспектор ДПС записал в протоколе: «При попытке собственника земельного участка воспрепятствовать противоправной деятельности по отсыпке акватории Ладожского озера, которая производилась с его земельного участка, произошло ДТП с участием экскаватора, принадлежащего ЗАО "Норд Интер Хауз"».

Семейный подряд

С ЗАО «Норд Интер Хауз» и одним из его владельцев Андреем Буковым Евгений выясняет отношения почти год. Поначалу он не обратил внимания на земляные работы на берегу залива, но потом увидел, что КамАЗы, самосвалы, грейдеры и экскаваторы засыпают Ладогу настолько интенсивно, что этой весной «суша» подошла к границе его участка.

Фактические хозяева ЗАО «Норд Интер Хауз» — мажоритарные акционеры отец и сын Буковы. Дмитрий Николаевич числится гендиректором фирмы, его сын Андрей Дмитриевич является ее настоящим руководителем. Подрядчик работ на берегу — ООО «Норд Лизинг», учрежденное Ниной Леонидовной Буковой, матерью Андрея. «Норд Лизингу» же были переданы права и обязанности по договору аренды части побережья.

Бизнесмена Андрея Букова в Лахденпохье знают хорошо. В середине нулевых Буковы купили предприятие Марка Когана ЗАО «Норд Интер Хауз», занимавшееся переработкой древесины и изготовлением пиломатериалов, мебели. Успешное даже в 90-х производство было градообразующим, обеспечивало заработком почти 800 жителей. Новые хозяева объявили его нерентабельным, здания и цеха распродали, большая часть персонала осталась без работы. За «Норд Интер Хауз» осталась аренда 70% лесов Лахденпохского лесничества, а это, по данным Карельской региональной общественной организации «Северная природоохранная коалиция», более 80 тысяч гектаров. Лес-кругляк Буковы теперь продают в Финляндию. В 2009 году Буков перенес юридический адрес в Петербург (по данным ЕГРЮЛ), лишив местный бюджет существенной доли дохода.

На чьей стороне власти

«Раньше в Якимварском заливе у рыбаков стояли гаражи, лодки, схроны со скарбом, дети и взрослые здесь купались, — рассказывает местный житель Александр. — В начале 2010-х Буков снес гаражи, и туда приехала строительная техника. Жители безуспешно обращались в муниципалитет. После жалоб тогдашнему губернатору Карелии Александру Худилайнену Министерство по природопользованию и экологии Карелии предложило главе администрации Лахденпохьи заключить с бизнесменом договор на водопользование. В 2014 году Букову передали в аренду береговую полосу залива длиной 1300 м, площадью 65 тыс. кв. м. Годовая аренда почти 7 га береговой полосы составила 2200 рублей в год. У нас в городе месячная плата за комнату в несколько раз выше!»

В 2013 году 25 голосами жителей Андрей Буков был избран депутатом Элисенваарского сельского поселения. Но в прессе поднялся шум: народному избраннику припомнили и то, что он проходил по уголовному делу по подозрению в хищении автомобилей, и что не сообщил в избирком о зарегистрированном бизнесе в Финляндии.

«Ходят упорные слухи, что Буков купил земельный участок в финском городе Париккала, построив там дом, — рассказывает житель Лахденпохьи Виктор Позерн, с 2004 по 2016 год избиравшийся депутатом муниципального, районного и республиканского уровней.

— Дочь его оканчивает финскую школу, сам бизнесмен ездит по Карелии на машинах с финскими номерами. Местная пресса постоянно напоминала ему об этом».

В итоге Буков сложил депутатские полномочия.

«Букову покровительствует архимандрит Мефодий, насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, — говорит Александр. — Это очень уважаемый человек, с именем которого связывают возрождение Валаама. Он занимается реставрацией, привлекает жертвователей, отвечает за связь с миром. Буков тоже является жертвователем, его имя на доске меценатов в Спасо-Преображенском соборе монастыря».

Репродукция из книги «Четверть века у святынь Валаама», изданной в феврале 2018 года. Справа — Андрей Буков

Война план покажет

Несколько дней назад Евгений Макушенко и другие землевладельцы написали обращение к депутату парламента Карелии Эмилии Слабуновой, в котором сообщили, что «в акватории Якимварского залива Ладожского озера у города Лахденпохья Буков создал искусственный земельный участок площадью ориентировочно 6000 кв. м, не получив разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, не разработав документацию... по планировке территории, не выполнив инженерных изысканий».

«Это очередной пример варварского отношения к природным богатствам Карелии. Мы готовим запросы во все инстанции, ответственным лицам придется держать ответ», — прокомментировала «Новой» Слабунова.

К слову, договор водопользования подразумевает исключительно благоустройство береговой линии, создание более комфортных условий для отдыха граждан. Но на «суше» в 50 метрах от берега уже стоят домики и капитальное сооружение, которое местные жители прозвали «Буков ковчег». На двух понтонах появились отели, каждый на 10 туристов. Вот уже несколько лет «Хаусбот «Ковчеги» (так они называются в рекламе) сдаются туристам, но никто не знает, куда деваются канализационные стоки этих акваотелей.

«Процесс создания искусственных земельных участков оказывают существенное воздействие на окружающую среду, — поясняет адвокат Международной коллегии адвокатов Евгений Баклагин. — Не случайно законодательство РФ детально регулирует этот вид деятельности. — В 2015 году кадастровый инженер из Петрозаводска Егор Иванов по заказу ЗАО «Норд Интер Хауз» составил схему «земельного участка». Статус территории обозначен в кадастровой карте РФ как «земли поселений», хотя если вы введете в нее номер кадастрового участка — 10:12:0000000:5164, убедитесь, что он на 60% находится в воде. — После процедуры «межевания» ЗАО обратилось в администрацию Лахденпохского муниципального района с заявлением о предоставлении в аренду этого «сухого участка». И администрация поставила его на кадастровый учет в качестве суши. Затем чиновники приняли решение о передаче «участка» в аренду, заключив с ЗАО договор аренды сроком на 20 лет».

Незаконная строительная площадка, развернутая в акватории рядом с «Буковым ковчегом». Фото: Лина Зернова / для «Новой»

По аналогичной схеме тут же, в акватории Якимварского залива, были образованы и поставлены на кадастровый учет еще восемь «земельных участков». Работы по отсыпке грунта в акваторию Ладожского озера интенсивно ведутся и сейчас — видимо, создается новый участок площадью 38 тыс. кв. м.

«В соседней Финляндии запрещено любое ненормативное воздействие на экосистемы водоемов, — рассказывает доктор биологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН Павел Иешко.

— Там запрещено даже косить береговой камыш или траву, не говоря уже об отсыпке».

«Эксперименты в Лахденпохье несут риски для обитателей Ладоги, уничтожается богатая жизнью прибрежная зона, мелководные места нереста рыбы, — говорит эколог, член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов РФ Александр Федоров. — Лишаются мест гнездования птицы, выводящие птенцов в прибрежной растительности. Если государственная политика будет строиться на авантюризме, некомпетентности, коррупции, то скоро от наших рек и озер ничего не останется. Даже от такого крупнейшего в Европе резервуара пресной воды, как Ладога».

Нарушения без наказания

В ноябре 2017 года Управление Росприроднадзора по Республике Карелия провело рейдовую проверку в связи с жалобами жителей. Государственный инспектор РФ по надзору в области охраны окружающей среды по Республике Карелия, ведущий специалист-эксперт М. К. Коновалова констатировала: «Производится отсыпка края береговой полосы с продолжением твердой поверхности в акваторию, то есть изменяется линия берега в нарушение требований пункта 7 части З статьи 11 Водного кодекса РФ». ЗАО «Норд Интер Хауз» оштрафовали на… 30 тысяч рублей, Дмитрия Букова — на 3 тысячи, а директора подрядчика — ООО «Норд Лизинг» — на 8 тысяч. Больше к этому вопросу карельский Росприроднадзор не возвращался.

В апреле нынешнего года, уже по заявлению Евгения Макушенко, к делу были вынуждены подключиться прокуратура Лахденпохского района и Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, тоже признавшие правонарушение. А прокуратура обратилась в городской суд Лахденпохьи, предъявив иск как к правонарушителям, так и к их союзникам. Прокуроры потребовали признать недействительным образование насыпного земельного участка с кадастровым номером 10:12:0000000:5164, снять его с кадастрового учета, исключить о нем сведения из Единого государственного реестра недвижимости, признать ничтожными сделки по договорам об аренде.

Однако судья Лахденпохского районного суда Елена Сущевская отказала в иске на том основании, что «еще неизвестно, где в 2015 году проходила береговая линия. И вполне возможно, оспариваемый участок являлся пять лет назад сушей». Теперь задача прокуратуры и Макушенко — найти убедительные доказательства того, что в 2015 году Ладога катастрофически не мелела.