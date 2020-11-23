Выборгские потрясения

20 ноября Приморский суд Петербурга отправил под домашний арест очередного фигуранта дела чиновника Болучевского — предпринимателя Магомеда Османова. Следствие полагает, что фирма «Строймаркет 47», гендиректором которой является Османов, участвовала в схеме хищений полутора миллиардов рублей из бюджета Выборгского района. Османов уже признался, что участвовал в незаконном обналичивании бюджетных средств.

Прохожие на одной из улиц Выборга. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Напомним, что 11 сентября 2020 года сотрудники правоохранительных органов выявили факт хищения 716 миллионов рублей из бюджета Выборгского района Ленобласти. Деньги воровались из статьи расходов по текущему и капитальному ремонту зданий. Проверку, по сведениям «Новой», проводили сотрудники УФСБ Петербурга и Ленинградской области. 14 сентября был арестован председатель Комитета финансов администрации Выборга Александр Болучевский. Глава администрации Геннадий Орлов тут же выступил с заявлением, что тот действовал в одиночку. 10 октября стало известно о возбуждении еще трех уголовных дел. Речь шла о 800 миллионах, похищенных с 2015 по 2017 год из денег на ремонт и содержание районных дорог. Предприниматель Алексей Котляренко, через фирмы которого, по версии следствия, проводились финансовые операции, был задержан.

14 октября Геннадий Орлов объявил журналистам, что уходит в отставку, однако совет районных депутатов отклонил его прошение, обязав и далее исполнять обязанности главы администрации. «Будем искать деньги вместе», — заявил на заседании председатель совета депутатов Дмитрий Никулин.

17 октября в дом Орлова нагрянули сотрудники ФСБ и СК. 18 октября Приморский суд Петербурга отправил Орлова под домашний арест на два месяца. Прокуратура не согласилась со столь мягкой мерой и опротестовала решение районного суда в городском. В кассационной жалобе было указано: «…у обвинения имеются оперативные сведения, что бывший глава администрации (19 октября депутаты Выборгского района приняли отставку Орлова) является членом организованной преступной группировки (ОПГ), причастной к рейдерским захватам и похищению людей». Кроме того, обвинение утверждало, что Орлов осуществляет воздействие на возможных свидетелей. Но горсуд оставил Орлова под домашним арестом.

А 24 октября на территории своего поместья был убит неформальный хозяин Выборга Александр Петров. На момент смерти у него на руках была повестка о вызове на допрос 26 октября.

Прощание с Александром Петровым в Спасо-Преображенском соборе в Выборге. Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости

«По нашей информации, именно Петров являлся ключевой фигурой в истории с хищениями бюджетных денег, — сообщил «Новой» источник в УФСБ. — На него замыкались финансовые потоки, и он мог прояснить, как, когда и главное кому шли украденные миллионы. Теперь, чтобы найти похищенные деньги, придется проверять все фирмы, которые сотрудничали с администрацией».

Проверка фирм, участвовавших в совместных с администрацией Выборгского района проектах, по словам предпринимателей, вылилась в очередной кошмар.

«У меня небольшая фирма, — рассказал Николай В. (фирму и фамилию директора не раскрываем по просьбе бизнесмена, опасающегося за свою безопасность. — Ред.). — В 2018 г. администрация заказала нам несколько изделий на общую сумму 110 тысяч рублей. Тендера не проводилось, потому что никто, кроме нас, такую продукцию в Ленинградской области не выпускает. Мы заказ выполнили, нам перевели деньги на счет, половину из которых я вынужден был отдать сотрудникам охранного предприятия «Приоритет», фактическим хозяином которого — и все в Выборге это знают — являлся Петров. И вот сейчас ко мне приходят из Следственного комитета, изымают финансовую документацию. Причем не только за 2018 год, а за весь период деятельности, фактически парализовав работу. Моя фирма ни к дорогам, ни к ремонту домов отношения не имеет. Оборот слишком маленький, чтобы через нас можно было отмыть миллионы. Но вместо того чтобы искать реальных участников хищений, правоохранительные органы кошмарят весь бизнес поголовно!»

По мнению Николая, глобальные хищения из местного бюджета не могли проходить без участия контролирующих структур.

«Областная прокуратура заявляет, что в Выборге действовала ОПГ, в которую входили и Петров, и Орлов, — говорит бизнесмен. — Для выборжцев это не новость, мы знаем, что в спортобществе «Фаворит», которым с начала 90-х заведовал Петров, занимались многие из тех, кто сейчас работает и в «Приоритете», и в полиции, и в прокуратуре».

Однако проверки, которые последний месяц сотрясают Выборгский район, местных правоохранителей не коснулись. Более того, по словам бизнесменов, к ним уже наведываются выходцы из «Фаворита» с предложениями, как избежать проверочных кошмаров.

