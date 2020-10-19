Если хорошо потрясти

Геннадий Орлов. Фото: ТАСС

События в Выборгском районе развиваются стремительно. В пятницу, 16 октября, «Новая» рассказывала о том, что правоохранительные органы обнаружили новые факты хищений. А уже на следующий день Следственный комитет по Ленобласти сообщил о задержании главы администрации Геннадия Орлова. Его подозревают в том, что он участвовал в хищениях бюджетных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт зданий. Именно с этого эпизода — недостача в 700 млн рублей — и начались скандальные события в Выборге.

Напомним, 11 сентября сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт хищения 716 млн рублей из районного бюджета. Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области проверяли деятельность председателя комитета финансов администрации Александра Болучевского. Финансист собирал документы для получения вида на жительство в Канаде, чем и привлек внимание ФСБ. 14 сентября Болучевский был арестован. Глава администрации Геннадий Орлов тут же выступил с заявлением, что тот действовал в одиночку. Жители района потребовали отставки руководства района. Губернатор Ленобласти заявил, что, пока нет данных о причастности Орлова к преступлению, он будет занимать свою должность. В СМИ стали появляться комментарии районных чиновников о том, что сумма хищений окончательно не установлена и может оказаться гораздо ниже.

Девятого октября в подконтрольной администрации газете «Выборг» появилась статья, «раскрывающая» механизм, с помощью которого Болучевский в одиночку смог украсть седьмую часть районного бюджета. На следующий день после ее выхода стало известно, что правоохранительные органы возбудили еще три уголовных дела. Речь шла о 800 млн рублей, похищенных с 2015 по 2017 год из статьи расходов, направленных на ремонт и содержание районных дорог. Был задержан предприниматель Алексей Котляренко, через фирмы которого проводились финансовые операции, и тогда стало понятно, что Болучевский не мог действовать в одиночку. 14 октября глава администрации Геннадий Орлов собрал журналистов и объявил, что уходит в отставку. Однако срочно собравшийся совет районных депутатов отклонил прошение Орлова, обязав его и далее исполнять свои обязанности. «Будем искать деньги вместе», — заявил на заседании председатель совета депутатов Дмитрий Никулин.

В семь утра 17 октября в дом Геннадия Орлова нагрянули сотрудники ФСБ и СК. А уже в полдень СК разместил на своем сайте информацию о том, что Орлов задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК РФ. Потом был суд по мере пресечения — под домашним арестом Орлов пробудет как минимум два месяца.

Показания в отношении Орлова дали чиновник Болучевский и бизнесмен Котляренко. Именно через фирмы последнего, по версии следствия, проводились обналичивание и отмывание похищенных бюджетных средств.

«Скорее всего, этими арестами дело не закончится, — считает источник «Новой» в УФСБ по Петербургу и области. — Ниточки могут повести гораздо выше. Ведь в обоих случаях — в хищениях с ремонтов домов и махинациях с дорожными деньгами — существенную часть похищенного составляли деньги из областного и федерального бюджета. Так что к областной администрации тоже могут возникнуть вопросы: как они контролируют выделяемые в муниципальные образования деньги?»

В то же время в Выборге крепнет мнение, что правоохранительные органы, санкционировав арест Орлова, нацелились на одного из теневых хозяев Выборга, без участия которого в приграничном городе и районе невозможно организовать ни один более-менее крупный бизнес.

Кто-то считает таковым Илью Трабера, известного в определенных кругах под кличкой Антиквар. У Ильи Ильича давние и очень обширные интересы в Выборгском районе. В 90-х он был совладельцем Выборгской топливной компании и Выборгского судостроительного завода, а в настоящее время строит порт в Приморске.

Испанская полиция назвала Трабера одним из лидеров русской организованной преступности наряду с Александром Малышевым, Геннадием Петровым, Владимиром Гавриленковым. Все вместе они проходили по нашумевшему делу «Тройка», Трабер до сих пор находится в международном розыске.

Впрочем, довольно сомнительно, что Трабер, интересы которого давно перешагнули не только Выборгский район, но и Ленобласть, может быть причастен к хищениям из районного бюджета. А вот его давнего, еще с 90-х, бизнес-партнера Александра Петрова (не путать с Геннадием), по моему мнению, следователи вполне могут рассматривать на эту роль.

В настоящее время Александр Петров — видный предприниматель, депутат Выборгского района. Свой путь в бизнесе будущий районный депутат начинал в 80-х годах в гостинице «Дружба» электриком. В советские времена эта гостиница была перевалочным пунктом для скандинавских туристов, едущих в Ленинград. Само собой, там процветала фарцовка: предприимчивые люди обменивали у иностранцев импортные товары и валюту на рубли и советские товары (в основном водку, икру и народные сувениры).

В 90-х Александр Петров вместе с Трабером выкупают гостиницу «Дружба», где открывают казино. Скупают акции уже упомянутых судостроительного завода и компании «Вэнко», владеющей сетью заправок и ВТК. Тогда же начинается борьба за официальную власть в городе. В частности, в 1999 году Александра Петрова подозревали в заказе на убийство тогдашнего председателя совета депутатов Выборгского района Сергея Рубиновича. Будущий депутат даже успел посидеть в СИЗО по данному делу, но в результате к уголовной ответственности привлечен так и не был.

«Петров так или иначе участвует во всех крупных бизнес-проектах района, — говорит предприниматель Алексей П (фамилия известна редакции). — На проекты типа строительства газопроводов или автотрасс федерального подчинения он не претендует. Но вот практически все государственные заказы — и не только на строительство и ремонт зданий и дорог, но и на школьное питание, поставки медикаментов и даже ритуальные услуги — выигрывают фирмы, где имеет долю Александр Петров».

Как говорится, следствие покажет.