Бейонсе уже, а Бузова еще нет

Американская академия искусства и звукозаписи объявила претендентов на самую престижную национальную музыкальную награду — премию «Грэмми». Главный сюрприз — певица Бейонсе аж сразу в девяти номинациях. И это притом что в 2020-м у нее не вышло ни одного альбома.

Бейонсе двадцать лет в шоу-бизнесе, она чисто коммерческий артист, продажи зашкаливают, но с точки зрения искусства, которым занимается Академия, сказать о ней в сущности нечего. Ну да, все суперкачественно, по правилам индустрии, но, если честно, не более. Да и стиль R`n`b, в котором она начинала работать на сцене, сейчас уже глубокое ретро. Что же произошло? Почему она оказалась на острие общественного внимания?

А произошел BlackLivesMatter, который Бейонсе поддержала мегапопулярным хит-синглом Black Parade. Это действительно важное общественное событие. И вот теперь «Черный парад» в шаге от того, чтобы стать «Лучшей песней года» и «Лучшей записью года». Песня и правда хорошая, но были у нее и получше.

Тут важно не вокальное и инструментальное мастерство, а текст: «Я за нас, за всех черных… Моему народу нужен мир…»

На это и среагировали.

Тогда же, в июне, когда был выпущен «Парад», Бейонсе выступила с речью перед выпускниками университетов и школ. Она сказала:

«Ваш выпускной совпал с глобальным кризисом, пандемией и всплеском ярости из-за убийства очередного невооруженного темнокожего. Убийства Джорджа Флойда и многих других разбили наши сердца.

Одна из главных задач моего искусства — показать миру красоту темнокожих, нашу историю, глубину и ценность жизни. Я обращаюсь к тем, кто чувствует себя не таким, как все. Если ты квир, ты прекрасен. Если ты чернокожий, ты прекрасен. Я надеюсь, что вы никогда не перестанете быть собой. Это ваше время».

BLM поддержал целый ряд звезд и мегауспешных людей. Среди них, например, Канье Уэст, миллионер, звезда рэпа, человек, который уж точно не может пожаловаться на угнетенное положение. Тем не менее все эти люди, имеющие миллионную аудиторию, купающиеся в деньгах, не задумываясь, проявили солидарность с протестом.

Для нас это очень необычная ситуация. Максимум, на что способна наша попса — не поехать в Минск веселить Лукашенко.

На этом их гражданская активность кончается. Хорошо, конечно, что известные артисты, типа Фэйса и «Айспик», выступают на митингах. У них действительно большая аудитория, но эта аудитория и без того в теме. Прекрасно, когда о социальных проблемах поют Макаревич, Кортнев, «Ногу свело!». Но мы видим, к сожалению, что ничего или почти ничего от этого не меняется. Изменится, когда то же самое сделают Бузова или Шнуров. Вот тогда протест станет фактом массовой культуры, а не уделом оппозиционного гетто, дойдет до тех, кого раньше не волновал. Судьба страны, если вдуматься, в руках попсы, а не протестных артистов.

Именно это и сделали Бейонсе и другие звезды в Америке — ввели расовый протест в обиход масскультуры. И именно об этом сигнализирует попсовая, насквозь коммерциализированная «Грэмми-2020».