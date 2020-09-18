Глубокие глотки

Больше всего обидно, что белорусы теперь скажут: да они все такие в этой России. Вся Россия — как Басков, Киркоров, Буйнов, Майданов и другие поп-звезды, поддержавшие Лукашенко клипом «Любимую не отдают» и концертом в Минске. Не вся. Таких, как они, даже в поп-тусовке не много.

Было так. Накануне пролукашенковского форума в «Минск-арене», замаскированного под концерт, белорусы стали писать Баскову в соцсети с просьбой не приезжать. В начале августа, накануне выборов, они так же писали Агутину, Лепсу и другим артистам. Просили не поддерживать власть, пошедшую войной против собственного народа. Те подумали и прислушались. Басков в той же ситуации поступил жестче — просто закрыл комментарии. И приехал, спел про любовь. А потом на сцену вышел Лукашенко и объявил о закрытии границ. Как-то это все плохо вяжется — железный занавес и любовь.

Главный сюжет белорусского протеста — насильно мил не будешь. «Нет, будешь», как бы говорит Лукашенко, а Басков и Киркоров озвучивают его речи почти дословно: «Любимую не отдают» — цитата из Александра Григорьевича. Звучит туманно. То ли власть, то ли страну, то ли женщину. Любимую при этом никто не спросил, за нее уже все решили. А то, что бьет, пытает, разгоняет водометами — так это потому что любит, лишнее доказательство.

Отдельно смешно, что сборный коллектив друзей Лукашенко называется «Артисты за мир». Причем наверняка во всем мире. А президент в броннике с автоматом — кот Леопольд, который хочет, чтобы все жили дружно.

Вопрос, зачем они вообще в это ввязались, остается открытым. Все участники процесса уверяют, что денег не получали. Даже если так, они с избытком получили их раньше. Беларусь — Мекка для российской попсы, туда десятилетиями ездили за жирные гонорары. Тот же Басков, тот же Киркоров.

Деньги деньгами, но лично я верю, что они искренни. Корысть вторична, первично подобострастие. В биографии каждого из них есть строка, а то и несколько, из которой понятно, как они любят власть.

Басков и Киркоров — обладатели белорусского ордена Франциска Скорины (того самого, который вернул Лукашенко Спиваков в знак протеста). Из свежих наград Киркорова — специальная награда президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Накануне выборов — 16 июля уже этого года.

Майданов был доверенным лицом Путина, давал концерты в Донецке. Член ОНФ, член Совета по культуре при Росгвардии. Поэтому у нас Росгвардия такая культурная.

Буйнов — член «Единой России», доверенное лицо Собянина.

И так далее.

Обычно у известных артистов есть свой пиарщик, у некоторых даже целый пиар-отдел. Но сами посудите, нужен ли пиар Киркорову или Баскову. У них не PR, а GR, goverment relations, взаимоотношения с властью. Крепкие, почти родственные.

Это, кстати, объясняет, почему песня такая слабая. Уровня корпоративного гимна не очень большой корпорации. А зачем стараться, если связи и так налажены?

Если представить себе белорусский протест как песенный баттл, видно, что команда Лукашенко явно проигрывает. С одной стороны, «Перемен» и «Стены рухнут», главные песни протеста. С другой, извините, вот это. С одной, Шевчук, Нойз, Гребенщиков, Макаревич, Оксимирон, Максим Леонидов и еще десятки имен, которые стоят под письмом поддержки протестующих. С другой — Басков, Киркоров, Буйнов, Майданов.

Нет, белорусы, это не вся Россия.