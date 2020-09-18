Сочинение Коли Б. История правок

История правок

Ранняя версия



Дорогие друзья, просьба уважать ко всему, и относится с пониманием, многие жители Беларуси считают как оскорбление к своей стране, многие люди устроили протесты из за результаты выборов президента, а многие Артисты приехали чтобы стабильно поддержать страну и Александра Лукашенко, президента Белоруссии, и многие Артисты добавили несколько слов о произошедшего в Беларуси, каждый высказал свое мнение, что так нельзя и не нужно издеваться, и так себя вести, где ваше совести, зачем вы так относитесь к своей стране, уважайте хотя бы к своей стране и то что происходит в каждом стране, те кто голосовал за Лукашенко те кто не голосовалл, те которые просто не понимают зачем ходить голосовать если потом распускать негатив своей страны! Давайте будем честными и уважительно относится ко всему что происходит в каждом стране" #город #Белоруссия #добра

Позднее

Следующая версия



Дорогие друзья, прикратите оскорблять и винить, просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, большинство выбором был честным, те кто не голосовал за Лукашенко, меньшинство психуют и фигней страдают и имеют что то против своих любимцев, пожалуйста имейте хотя бы совести а не лапшу на нос не вешайте, будьте пожалуйста вежливыми и уважительными людьми, уважайте других, если вас что то не устраивает, так не смотрите и не тратьте своё время на нервы и проходите мимо, давайте жить дружно и будем честными! #беларусь #белоруссия #добра

Поздняя версия



Дорогие друзья, прекратите оскорблять и винить, просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, выбором президента Беларуси был честным, а меньшинство это приняли как оскорбления к своей стране! Люди будьте людьми и не сходите с ума!!! Хватит оскорблять друг друга! Мы едины в пространстве и времени, каждый выполняет свою роль и функцию в этой жизни! Хватит желчи и зла!!! Начните с себя любимого, без поливания грязью других, хотите мира и счастья, культивируйте их в душе! Тогда и вокруг вас будут люди, делающие вас счастливыми и радостными!!!, уважайте других, просто не смотрите и не тратьте своё время на нервы, и проходите мимо, давайте будем серьёзными и честными! #беларусь #белоруссия #добра #уважение