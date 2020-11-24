«В случае чего — сделают нужные уколы»

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов. Фото: zabota090.msp.midural.ru

В уголовном деле о стерилизации постояльцев государственного «Уктусского пансионата» в Свердловской области официально появилась первая потерпевшая — Маргарита К. Об этом «Новой газете» рассказал Андрей Казанцев, основатель телеграм-канала «Лампа», оказывающий потерпевшим поддержку.

В конце октября шесть бывших постояльцев пансионата обратились с коллективным заявлением в Следственный комитет Свердловской области с требованием возбудить уголовное дело по факту принудительной стерилизации. Среди заявителей пять женщин, прошедших через данную процедуру, вследствие чего лишившиеся возможности иметь детей.

Также заявителем выступил муж одной из стерилизованных пациенток, умершей в марте 2020 года в больнице. Потерпевших в дело вводят постепенно, по мере проведения процессуальных действий следователем.

По словам Казанцева, все заявители расписались в том, что не будут разглашать сведения о ходе следствия.

Секретность следователь объяснил тем, что заявителям не стоит информировать возможных подозреваемых о тайнах следствия через СМИ.

В то же время потенциальные потерпевшие уверены, что правоохранительные органы не хотят привлекать внимание к делу, чтобы было проще его постепенно свести на нет.

«Стерилизация постоялиц пансионата проходила при двух директорах, — рассказал Казанцев. — Один из них уже умер, второй — Попов — на пенсии. На Попова как раз больше всего жалоб. Он — бывший начальник зоны, и в пансионате, который фактически является предприятием обслуживания, пытался, скажем так, всех строем водить. Сейчас власти отводят от него обвинения, перекладывая вину полностью на покойного руководителя. Мол, проблема есть, но виновник ее уже умер».

Заявитель Андрей Богданов уверен, что стерилизация стала возможной причиной смерти его супруги. После принудительной операции она периодически страдала от сильной боли в животе, предположительно из-за спаек.

«Перед больницей у Нади сильно болел живот, — рассказал Андрей Богданов. — У нее были похожие симптомы, как несколько лет после стерилизации. А потом она умерла прямо в больничном коридоре, и никто не смог ей помочь. Я испугался, что и с остальными девчонками из пансионата тоже что-то подобное случится».

Расследование по факту смерти Надежды Богдановой все еще длится. Известно, что она мучилась сильной болью, а медики поставили ей укол, предположительно со снотворным, и вывезли пациентку в коридор, чтобы она не мешала соседям по палате. В течение суток 30-летняя женщина умерла. По словам Андрея Богданова, следователь называл ему уже три разные причины ее смерти, но внятных результатов судмедэкспертизы супругу так и не показали. Сначала говорили, что смерть наступила в результате укола, на который организм женщины среагировал неадекватно. Потом стали говорить о проблемах с сердцем.

— Я не знаю, что именно произошло с моей женой, стала ли стерилизация причиной ее проблем со здоровьем, — признается вдовец. — Поэтому я попросил девчонок рассказать правду о происходящем в пансионате, чтобы они могли себя защитить в случае ухудшения состояния здоровья.

При этом сразу после обращения Андрея Богданова в СК следователь предложил потерпевшему ненадолго лечь в психиатрическую больницу для наблюдения.

«Я отказался, — говорит Андрей Богданов, — потому что знаю, что происходит внутри психушек. Девочек тоже пытаются туда отправить. Следователь говорит про две недели. Но мы точно знаем, что обследование длится месяц и более. При этом врачи открытым текстом говорят, что в случае чего сделают нам нужные уколы «для успокоения». Я уверен, это делается для того, чтобы мы не подымали шум».

Напомним, не так давно «Новая газета» подробно рассказывала о принудительной стерилизации девушек с инвалидностью в «Уктусском пансионате». Процедура проводилась под угрозой перевода пациенток из пансионата в психоневрологический диспансер. Многие подписывали медицинское согласие, не понимая его истинного значения, как данная процедура отразится на их дальнейшей жизни.

По разным свидетельствам, данная практика процветала в учреждении в течение десяти лет. Как установили в министерстве социальной политики Свердловской области, через принудительную стерилизацию в «Уктусском пансионате» прошли как минимум 14 постоялиц. К сожалению, в областном следственном комитете «Новой газете» данную ситуацию прокомментировать не смогли.