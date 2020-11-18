«Вы сейчас наплодите нам...»

Сразу несколько пансионатов Свердловской области оказались в центре скандалов, связанных с принудительной стерилизацией пациентов. Об операциях рассказали сначала сами прооперированные женщины, а следом — представители благотворительных фондов и сами чиновники. «Новая газета» разбиралась, как живут люди в пансионатах для инвалидов и что сами сотрудники этих пансионатов думают о стерилизации.

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов. Фото: zabota090.msp.midural.ru

Справка «Новой» Женская стерилизация подразумевает хирургическую перевязку фаллопиевых труб, которые перекрывают специальными приспособлениями (нитями и кольцами). Как следствие, зачатие становится невозможным, яйцеклетки не могут встретиться со сперматозоидом. В отличие от мужской стерилизации, вазектомии (перевязка семенных каналов, не всегда оставляющая мужчину не способным зачать), женская считается необратимой для репродуктивной функции. С правовой точки зрения стерилизовать можно только женщин старше 35 лет и уже имеющих не менее двоих детей только с их письменного согласия либо по медицинским показаниям (туберкулез, злокачественные новообразования, тяжелые психические расстройства, ряд тяжелых аутоиммунных заболеваний). Если человек недееспособен, согласие на операцию необходимо получить у суда, плюс согласие опекуна. Если человек оказался в интернате, практически всегда опекуном является директор интерната.

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О принудительной стерилизации в государственном Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов стало известно после того, как несколько пациенток рассказали о проведенных над ними манипуляциях. За отказ от стерилизации, по словам женщин, пациентов якобы заставляют расписаться в «добровольном согласии на госпитализацию в психбольницу».

«Там могут укол поставить, чтобы ты как овощ валялась, либо соглашайся на операцию, чтобы не рожать. Они говорят: вы и так люди больные, зачем вам дети-то? Вы сейчас все наплодите тут нам, и кто за ними будет смотреть?» — рассказала Ольга Егорова, прошедшая через Уктусский пансионат.

Ольга попала в пансионат 10 лет назад, после детского дома. По ее словам, заводить детей в стенах учреждения категорически не разрешалось. Женщин, все-таки решившихся завести ребенка, якобы заставляли отказаться от новорожденного. Как установили в министерстве социальной политики Свердловской области, через принудительную стерилизацию в Уктусском пансионате прошли как минимум 14 постоялиц.

Людмилу Гусеву стерилизовали в 2008 году:

— Ко мне подошла врач Аксентьева Ольга Станиславовна и говорит: «У тебя будет операция». Я ей говорю: так у меня же ничего не болит. Потом девочки сказали, что за «операция». Я начала отказываться, и меня отправили к главному врачу — Анжелине Анатольевне. Я у нее начала расспрашивать, зачем мне операция. Она начала объяснять, что это нужно. Теперь я бы и хотела заиметь семью и родить ребенка, но уже не могу.

Заместитель директора пансионата Анастасия Покидышева пояснила «Новой газете», что заявление женщин стало для нее полной неожиданностью. Людмила Гусева, по ее словам, трудоустроена в пансионате уборщицей и отношения с руководством у нее хорошие. Всего в пансионате 336 мест, заняты они в основном пенсионерами. Все постояльцы признаны недееспособными, то есть они не могут за собой ухаживать.

Директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева в разговоре с «Новой» заявила о «необходимости полной проверки», потому что «это дела давно минувших дней» — 2008 год.

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Полтора года назад директор благотворительного фонда содействия развитию инклюзивных технологий Елена Осипова вывезла из пансионата «Семь ключей» двух пациентов — Олега и Юлю. Решение было принято после их рассказа о жизни в учреждении. Сегодня Елена отстаивает права пациентов интернатов в правоохранительных органах.

«Насильная стерилизация, доведение до комы, принуждение к труду — это стандартная для пансионатов практика, — говорит она. — Но разве распространенность практики делает такое обесчеловечивание людей законным? Людей стерилизуют, накачивают психотропами, чтобы сделать недееспособными и завладеть их имуществом и пенсиями.

Унижение, воровство, изнасилование — реалии жизни в пансионатах. Это происходит везде, по всей России. И все об этом молчат».

По закону жители пансионата вправе покидать территорию проживания и самостоятельно тратить четверть пенсии (75% они отдают за проживание в госучреждении). Из психоневрологического пансионата по своей воле выйти уже невозможно.

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, подтвердила, что в Уктусском пансионате женщин отправляли на принудительную стерилизацию. Власти намерены обратиться в Следственный комитет. СК, впрочем, в возбуждении уголовных дел по нарушениям прав пациентов пансионатов обычно отказывает.

Мероприятие в пансионате. Фото: zabota090.msp.midural.ru

Между тем, по мнению известного екатеринбургского юриста Юлии Федотовой, в случае если стерилизация проведена дееспособному человеку, действия сотрудников пансионата можно квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью или злоупотребление должностными полномочиями. А блогер Илья Варламов сравнил принудительную стерилизацию женщин на Урале с политикой Третьего рейха: в Германии был принят закон, предусматривающий принудительную стерилизацию для людей «с психическими и физическими дефектами» (к маю 1945 года было стерилизовано, по разным данным, от 300 до 400 тысяч человек).

Директор центра лечебной педагогики «Особое детство» Анна Битова рассказывает, что тех пациенток российских интернатов, которые все-таки беременеют, заставляют делать аборты. «Их вынуждают это делать, поскольку в интернате для взрослых ребенок не сможет жить по определению. Женщинам приходится скрывать свою беременность, прятаться. В случае если ребенок все-таки родился, его забирают в детдом. Некоторые мамы настаивают на том, чтобы видеться со своими детьми, и иногда это им удается. История с женщинами из интерната в Екатеринбурге — это часть глобальной проблемы, связанной с нарушением прав людей, живущих в закрытых учреждениях», — говорит Анна Битова.

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«Есть сексуально расторможенные пациенты, их заболевание нужно лечить в психиатрических клиниках и увеличивать дозу препарата.

Человек находится на попечении государства, то есть он и сам не самостоятелен, плюс тяжелый диагноз, при котором, скорее всего, действительно не стоит заводить детей. Скорее всего, ребенок не родится здоровым, возможно, будет иметь пороки развития, если мать во время беременности принимала сильнодействующие психотропные препараты, — рассказал «Новой» екатеринбургский психиатр. — Кроме того, он может унаследовать заболевание. Плюс ко всему такой пациент вряд ли сможет самостоятельно воспитать ребенка, что означает его попадание в детский дом».

Психотерапевт Ярослав Климко считает, что люди с ограниченными возможностями здоровья, при этом страдающие психическими заболеваниями, могут быть сексуально активными. Из-за расстройств они не всегда способны позаботиться о контрацепции, что приводит к беременности. В то же время принудительную стерилизацию психотерапевт считает незаконной.

