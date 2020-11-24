Хрупкая республика

Джо Байден. Фото: Reuters

Президентские выборы в Соединенных Штатах, прошедшие в начале ноября, фактически превратились в референдум о сохранении американской институциональной системы. Предшественник Джозефа Байдена Дональд Трамп успешно продвигал своих кандидатов на важные посты в американской судебной системе. Если бы он победил, то во время своего второго срока вполне мог бы попытаться еще сильнее изменить институциональный дизайн США и пошатнуть систему разделения властей.

В этом случае ограничения на проводимую Трампом политику могли бы существенно ослабнуть. Однако Трампу не удалось переизбраться, поэтому такая возможность если не исчезла, то, по крайней мере, оказалась отложенной до следующих президентских выборов.

Если демократы хотят предотвратить попытки демонтажа ключевых блоков американской институциональной системы через четыре года, то Джо Байдену придется продемонстрировать избирателям из противоположного политического лагеря, что Демпартия действительно готова проводить политические и экономические реформы в ответ на десятилетиями накапливавшиеся в США структурные проблемы. Это непростая задача, однако трудности в большей мере имеют политическое, а не экономическое происхождение.

Пока Байден не вступит в должность и не проведет в кресле лидера страны достаточно времени, у нас не будет достаточных оснований судить о его приверженности программе реформ. Во времена лидерства Барака Обамы решение многих важнейших структурных проблем так и не попало в список приоритетов президентской администрации.

Байден в своей программе в большей мере реагирует на долгосрочные дефекты американской экономики, которые демократам удалось осознать в последние четыре года, однако пока нет ясности относительно того, насколько он будет стараться выполнить свои обещания и какой будет его экономическая политика.

Другой политической проблемой является крайняя электоральная поляризация в США. Сегодня важнейший критерий принятия решений среди политиков — это партийная принадлежность. Если это представители Демократической партии, то чиновник-республиканец, скорее всего, будет противодействовать их инициативе. Это существенно затрудняет планы демократов на реализацию своей программы, особенно ввиду расстановки сил в палате представителей и сенате.

Такое положение вещей не было типичным для американской политики в прошлом. Когда Франклин Рузвельт столкнулся с противостоянием судебной системы при попытках имплементации им политики Нового курса, его предложение назначить дополнительных судей и таким образом взять под контроль судебную систему встретило сопротивление как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

Наконец, не очень понятно, насколько долго сохранится согласие и сотрудничество внутри самой Демпартии и сможет ли новый президент пользоваться широкой поддержкой собственных однопартийцев.

С точки зрения экономических ресурсов ограничений у нового американского лидера значительно меньше. Соединенные Штаты остаются одним из наиболее технологически и экономически развитых государств мира. В соответствии с модифицированным индексом экономической сложности (.pdf) США располагаются на вершине соответствующего рейтинга вместе с Германией и Японией.

Масштабные проблемные явления в таких экономиках проявляются только на длинных дистанциях. Сегодня крупные кризисы затрагивают в США скорее сферы политики, соблюдения прав различных социальных групп, равенства возможностей и распределения экономических результатов.

Одна из причин неравенства возможностей лежит в дизайне американской образовательной системы: она отличается большими различиями в качестве предоставления знаний на уровне как школьного, так и университетского образования. Попытки властей разных уровней сгладить эти различия пока что явно недостаточны. Джозеф Байден во время своей кампании предложил сделать государственные вузы бесплатными для домохозяйств, чей уровень доходов не превышает $125 тысяч в год.

Необходимо отметить существенные различия и в доступе американских граждан к возможностям системы здравоохранения — прежде всего, в США нет системы универсального медицинского страхования. Во время предвыборной кампании Байден обещал ввести такую систему, однако пока не совсем понятно, какой будет ее структура, если новый американский президент выполнит свое обещание.

Кроме того, реформ требует медленная, неповоротливая и довольно скупая система социального страхования, а также институты защиты интересов работников, которые бы позволили им занять более прочную позицию в переговорном процессе с работодателями.

Джо Байдену предстоит убедить тех, кто на прошедших выборах проголосовал за его политического оппонента, в том, что их нужды более не будут игнорироваться демократическим истеблишментом. Если вместо этого новая демократическая власть в Белом доме сделает центром своей политики отстаивание интересов наиболее благополучной части своего электората, то к следующим выборам в США значительная часть избирателей будет готова поддержать кандидата, способного кардинально изменить дизайн американских институтов. Это откроет дорогу процессу концентрации власти в руках нового лидера.

Сегодня же перед Соединенными Штатами скорее открывается пусть небольшое, но все же окно возможностей для решения накопившихся проблем и смягчения противоречий в обществе.