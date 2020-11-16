За всех заплатит 1%

Джо Байден выиграл голосование и, вполне вероятно, станет следующим президентом США. При этом 20 ноября ему исполнится 78 лет, и некоторые даже сомневаются в том, что он «дотянет» до окончания своего президентского срока. Впрочем, отец Байдена прожил 87 лет, а мать умерла и вовсе в 93 года. То есть наследственность у него хорошая.

Опять же, может повториться нередкая в Ватикане история, когда на конклаве враждующие стороны примиряются на кандидатуре одного из самых пожилых кардиналов, рассчитывая, что скоро они встретятся на его похоронах. Однако именно такой возрастной товарищ зачастую управляет Римско-католической церковью дольше многих молодых. Так что у Байдена есть вполне серьезный шанс в 2024 году побороться за свое переизбрание... с тем же самым Дональдом Трампом.

По крайней мере сейчас ряд ведущих республиканских политиков уговаривают Трампа не цепляться за кресло и уйти в отставку, для того чтобы в 2024-м вернуться в Белый дом победителем.

В любом случае, вопрос того, кто будет следующим президентом США, решается в сфере экономики — трудно вспомнить президента, которому удалось повторно въехать в Белый дом во время экономического спада. Даже небольшой спад начала 90-х стоил старшему Бушу проигрыша на выборах 1992 года, когда убойным предвыборным слоганом Билла Клинтона стало знаменитое «Это экономика, дурачок».

Первая проблема Байдена состоит в том, что экономический кризис в США начался вовсе не с приходом в начале весны пандемии коронавируса, а в сентябре 2019 года, когда начался спад в промпроизводстве. В феврале 2020 года (опять-таки до ковида) проблемы начались в секторе услуг.

К началу пандемии спад охватил более 75% экономики США.

Собственно, поэтому в сентябре 2019 года Трамп и ФРС запустили по новой весь арсенал «нестандартных антикризисных мер» 2009 года: сверхнизкую процентную ставку, «количественное смягчение» и гигантский бюджетный дефицит, который через рост госрасходов поддерживает экономику. Просто Трамп не сказал нации, что начался обыкновенный и давно ожидаемый циклический кризис, который пришел ровно в срок — после десятилетия экономического роста.

Вторая проблема Байдена состоит в том, что на «обыкновенный» кризис наложился вызванный пандемией гигантский экономический спад. Сейчас в США идет вторая волна пандемии, которая началась на 3 месяца раньше, чем где-либо еще.

Эта волна во многом запущена лично Дональдом Трампом, который добился от губернаторов-республиканцев досрочного снятия карантина в их штатах. По сути, Трамп очень серьезно замедлил восстановление экономики — вызванный первой волной спад еще не отыгран. Тут вся надежда на вакцину, которая в 2021 году должна создать у американцев «коллективный иммунитет» и предотвратить «третью волну» эпидемии.

Вопрос в том, поглотит ли постпандемийный восстановительный рост экономики США начавшийся осенью прошлого года «обычный» кризис. И если да, то насколько хватит его инерции, сможет ли Байден проехаться на нем до выборов 2024 года.

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Сам Байден не собирается «ждать милостей от природы» и страхуется путем стимулирования экономического роста по рецептам рузвельтовского «Нового курса»: через гигантские госинвестиции он намерен изменить сам характер американской экономики, «озеленив» ее за 2 триллиона долларов.

Но на этом Байден не останавливается: еще за 5 (с лишним) триллионов за 10 лет он построит новые дороги, социальное жилье, поднимет государственное образование и так далее. И главное — государство будет покупать только то, что «сделано в Америке». И все эти гигантские 7 триллионов заработает американский бизнес, создав миллионы новых рабочих мест с высокой, контролируемой государством оплатой труда.

У Байдена четко прописано: хочешь получать госконтракты — изволь платить высокие зарплаты своим сотрудникам. А высокая стоимость труда в капиталистической экономике ведет к росту производительности. Такая вот цепочка.

Все хорошо, но... «где деньги, Джо?». От предшественника Байдену достанется государственный долг в размере 150% реального ВВП. Реального — потому что более 15% ВВП США составляют виртуальные приписки, с которых налоги взять невозможно: это так называемые гедонистические надбавки и приписная рента. Да и республиканцы, если сохранят большинство в Сенате (а они очень близки к этому), вернутся к политике «раздувать дефицит бюджета ради выхода из кризиса могут только республиканские президенты» (Рейган и Трамп, последний — неудачно).

Поэтому Байдену ничего не останется, как повысить налоги. Что в кризис, конечно, смотрится странно и, на первый взгляд, должно только ухудшить ситуацию. Но только на первый взгляд.

На деле же последние 40 лет наилучшие темпы роста экономика США показывает как раз в периоды повышения налогового бремени. Парадокс? А вот и нет.

Все дело в том, что доходы богатых, бедных и среднего класса имеют совершенно разное значение для экономики. Если очень грубо, то богатый не съест десять батонов хлеба зараз, а вот десять бедных на это вполне способны. Богатый сберегает, а бедные и средний класс тратят. Таким образом, траты бедных и среднего класса формируют основной спрос в экономике, богатые же инвестируют свои доходы — в основном на фондовом рынке, потому что они, в отличие от бедных, могут позволить себе проиграть, а доход в случае успеха намного превышает процентную ставку по банковским вкладам и госбумагам.

Тут можно сказать, что сбережения необходимы для экономики, потому что они есть сырье для банковского кредита и инвестиций в реальный сектор. Но все дело в том, что после отмены «золотого стандарта» основными кредиторами экономики стали центральные банки и роль сбережений резко упала. Какой смысл гоняться за деньгами вкладчиков, платить им высокие проценты, когда можно занять нужную сумму напрямую у ФРС? Это немножко грубая, но в целом верная картина.

Так что деньги богатых для экономики малополезны. Больше того: повысив налоги на доходы богатых, государство через различные соцпрограммы и другие госзатраты повышает доходы остальных, а с ними и потребительский спрос, который выливается в рост экономики, что вызывает рост фондового рынка, а это обуславливает рост доходов богатых, которые ранее в этот самый фондовый рынок и инвестировали.

В современной экономике рост налогообложения богатых оборачивается для них ростом доходов. Тем более что богатые уже два года назад получили от Трампа снижение налогов. Да и рост налогов коснется только тех, чьи доходы превышают $400 000 в год, а таких в США чуть более 1% населения.

Байден планирует поднять и налоги на прибыль корпораций: с 21 до 28%. Вроде бы это много и способно «убить» экономику. Однако не забывайте, что до случившейся в 2018 году налоговой реформы Трампа корпорации платили налог на прибыль по ставке 35%. Больше того, тем корпорациям, которые будут инвестировать свою прибыль в расширение и обновление производства, Байден обещает налоговую льготу в виде пониженной ставки налога на прибыль, что поощряет компании к инвестициям.

То есть вполне понятная и внятная политика: 1% оплатит благополучие остальных 99%, да еще и в итоге на этом неплохо заработает. Те компании, которые готовы инвестировать свою прибыль, а не выплачивать ее акционерам в виде дивидендов, получат налоговую ставку, мало отличимую от нынешней. А «зеленая экономика» улучшит жизнь американцев качественным образом.