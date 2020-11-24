«Нечистый дух»

Напомним, что 9 ноября 2020 года Театр.doc получил официальное уведомление от владельца «Площадки 8/3» о досрочном прекращении договора аренды. Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане» (документальный спектакль Беаты Бубенец по пьесе Михаила Башкирова). «Новая» решила побывать на спектакле и выяснить, в чем тут дело.

Обычно я прихожу на спектакли заранее, но перед «Сказкой о Шамане» почему-то решила выпить кофе и пришла за 15 минут до начала. И очень зря — представление началось гораздо раньше. У входа на «Площадку 8/3» меня встретили люди, одетые в халаты врачей и санитаров психиатрической клиники — все в лучших традициях Булгакова. Сначала я предположила, что это весьма оригинальное начало спектакля, после которого все 25% зрителей отправятся в зал, но потом стало понятно, что это неталантливое действо — пикет представителей Национально-освободительного движения, которое уже более восьми лет пытается вернуть России суверенитет. В рамках собственного циркового представления они называют себя сотрудниками «Психиатрической клиники имени Аннушки, разлившей масло», а актеров и создателей настоящего спектакля — своими пациентами. На самом деле нужно отдать им должное — к пикету подготовились: написали сценарий, распределили роли, облачились в костюмы и даже привели с собой огромное количество операторов, которые тут же транслировали происходящее в социальные сети организации. Камер здесь очень много, у меня даже закралась мысль, что не одна я здесь журналистка, но вскоре стало понятно, что ситуация в большей степени интересна самим пикетирующим. Зрители и журналисты им не нужны — такой политический онанизм.

Акция НОД

Всех актеров нодовцы по очереди избирают на должности старост той или иной палаты. Актер Владимир Баграмов, исполняющий роль Ворона в спектакле, тоже вышел на улицу и снимает все на телефон. Оно и неудивительно — не каждый день тебя провозглашают заместителем старосты пятой палаты. Получив новую должность, актер спокойно удаляется в зал готовиться к спектаклю. В театре никак не реагируют на происходящее. «У них просто новое обострение», — прокомментировала ситуацию управляющая «Площадкой 8/3» Варвара Фуфаева.

Зрителей у активистов и правда немного. В какой-то момент я поняла, что кроме пикетирующих вокруг меня осталась только пара зевак. Но «Сказку о Шамане» перенесли на 10 минут, и я возвращаюсь на импровизированную уличную сцену — все-таки такое увидишь не каждый день. После композиции «Трус не выходит в пикет», которая была исполнена одной из активисток при помощи детского микрофона, нодовцы наконец-то переходят к реальным претензиям, которые они предъявляют спектаклю. Больше всего их интересует, кто проплачивает спектакль и кто раскручивал фигуру Александра Габышева, который пришел из Якутии «изгонять беса из Путина» и является главным героем спектакля. Режиссеру Беате Бубенец было приписано пограничное психическое расстройство и неприятие собственного «я». Я бы из профессионального интереса досмотрела до конца этот увлекательный перформанс, но спектакль должен был вот-вот начаться, и пришлось удалиться в зал. Уверена, что наедине друг с другом и своими подписчиками активистам было еще веселее.

Наконец, я на спектакле. В зале всего 24 человека — ограничения соблюдены. Такое небольшое число зрителей создает удивительную атмосферу камерности, которая так необходима этому спектаклю. Перед началом традиционное доковское предупреждение о наличии нецензурной лексики, но вот гаснет свет, и начинается «сказка». На сцене актер Михаил Занадворов, и ни у меня, ни у всех остальных зрителей не возникает ни единого сомнения, что именно он исполняет роль Шамана. И не только потому, что он невысокого роста и с колоритной бородой. Он потрясающе воссоздал не столько образ Габышева, сколько образ шамана: за ним хочется идти, ему веришь. В этой связи можно сказать:

как без Габышева не было бы этой истории, так без Занадворова не было бы «Сказки о Шамане».

Но нельзя умалять значения остальных героев: спектакль всматривается в «маленьких людей», которые не вошли в историю, но сыграли значительную роль в ходе путешествия. Авторы спектакля задаются вопросом: зачем каждый из этих людей отправился в путешествие без начала и конца, какую цель они преследуют? Ведь далеко не все пошли изгонять Демона. Несмотря на то что главными соратниками Габышева являются Ангел и Ворон, эти персонажи рассматриваются не в архетипическом значении добра и зла. Напротив, Ворон, который изначально выступает как темная сторона Шамана, остается верен ему практически до самого конца, в отличие от Ангела.

Афиша спектакля

Безусловно, некоторая политическая нотка в спектакле присутствует, да и было бы странно, если бы ее не было. Но в глобальном смысле — это социальная история, которая охватывает самых разных персонажей, проживающих в нашей стране. Экскурсия в мир простых людей, о существовании которых московский зритель может даже не знать. К слову, спектакль очень бюджетный. Нет ни выдающихся декораций, ни костюмов, поэтому претензии активистов, связанные с финансированием, выглядят очень глупо и необоснованно.

Когда я выходила из театра, я вновь встретила нодовцев. «Спасибо, что подождали», — подумала я и решила задать им пару вопросов. Как только я представилась, один из активистов сказал мне: «Да вы чего? «Новая газета»? Мы столько раз пикетировали вашего «режиссера» Дмитрия Муратова! Первое наше театрализованное представление в 2015 году было как раз для «Новой газеты»!» Начало интересное. Далее наш разговор:

— Почему вы сегодня здесь?

— Мы считаем, что это антигосударственный спектакль, раскручивание Майдана театрализованными методами. Взяли больного человека — Габышева, СМИ раскрутили его до определенного уровня, он сделал то, что ему было велено, и получил деньги, машины. Сейчас продолжают раскручивать, более того, будут следить за ним до 2022 года.

Активисты НОД

— В чем заключаются ваши претензии?

— Беата Бубенец не сама же по себе придумала эту историю. Это было целое действие в 2019 году, целью которого было поднять протест по регионам. Эти митинги транслируются в спектакле помимо театральной постановки. И на этих кадрах присутствует лозунг «Россия без Путина». Что это за призыв? Как вы думаете, он будет действовать во благо России или против нее?

— Вы считаете, что спектакль антиправительственный?

— Антинародный. Потому что народ проголосовал за президента в 2018 году, и мнение людей нужно уважать. Более 70% выбрали Владимира Путина, естественно, народ против клеветнической средневековой дури о том, что в человека может вселиться нечистый дух, которого нужно изгонять. Здесь идет оскорбление президента, а это статья 319 УК РФ, так что нарушение налицо.

— Чего вы добиваетесь?

— Мы хотим, чтобы спектакль сняли с показа. Создатели «Сказки о Шамане» подчеркивают, что деньги на этот спектакль выделялись Министерством культуры и Союзом театральных деятелей. Хотелось бы понять, кто лично ответственный за выделение этих грантов от имени государства на его же уничтожение. Подобные спектакли — часть информационной войны, а их создатели стреляют в спину своим же соотечественникам. Это предательство.

— Почему вы дождались окончания спектакля? Кого-то ждете?

— Вот, наверное, вас мы и ждали. Может быть, что-то новое узнаете для себя, сделаете выводы — это же очень важно. Каждый человек в данной войне очень ценен.

— Вы будете и дальше проводить подобные акции?

— Конечно. Мы не можем пройти мимо, мы неравнодушные граждане. У нас одна страна, одна Отчизна, одна Родина, и защищать ее — это обязанность каждого человека. Мы призваны это делать.

Екатерина Тарарак