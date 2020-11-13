Охота за реальностью

9 ноября 2020 года Театр.doc получил официальное уведомление от владельца «Площадки 8/3» о досрочном прекращении договора аренды. Неофициальное объяснение причины — выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане» (документальный спектакль Беаты Бубенец по пьесе Михаила Башкирова).

Закрытие Театра.doc становится грустной традицией. Это случалось неоднократно.

Так, в декабре 2014 года с Театром.doc в одностороннем порядке расторгли договор об аренде помещения в Трехпрудном переулке, сославшись на незначительное нарушение: окно подвала было переоборудовано во входную дверь.

В мае 2015 года история повторяется. По мнению тогдашнего директора театра Елены Греминой, причиной выселения и вызова в прокуратуру мог стать спектакль «Болотное дело», основанный на интервью с родственниками фигурантов.

В 2017 году в Петербурге должен был состояться спектакль «Пытки», опиравшийся на свидетельства людей, подвергавшихся пыткам в полиции, ФСБ и ФСИН. Но за два дня до показа владельцы площадки были вынуждены отменить спектакль по предписанию из прокуратуры и звонку из ФСБ. Цикл несправедливости продолжается и сейчас.

В театр поступают анонимные угрозы, сотрудников задерживают, спектакли отменяют, закрывают площадки… Но Театр.doc каждый раз возрождается на новом месте, чтобы поделиться со зрителем важным и честным высказыванием. Театр.doc возник, потому что в нем была потребность, и эта потребность никуда не исчезла. А это значит, что закрытие одной двери неизбежно приведет к открытию другой.

Документальный театр не может не откликаться на события, которые происходят в мире, — он чувствует в этом потребность. За эту отзывчивость его часто называют «политическим», за нее театр и подвергается различным гонениям. Но покойный режиссер Театра.doc Михаил Угаров всегда придерживался «ноль-позиции», в этом отношении и призывал к этому всех причастных.

Сегодня в театре настаивают, что нет политики и в «Сказках о шамане», за которые по распространенному мнению театр в очередной раз потерял одну из своих площадок. Один из основателей Театра.doc — драматург Александр Родионов — рассказал «Новой», что собой представляет спектакль и почему он не про политику.

комментарий Александр Родионов Александр Родионов,

сооснователь Театра.док

— Спектакль «Сказка о шамане» — документальная работа, материал для которой собран авторами в ходе их путешествия со спутниками якута Александра Габышева. В отличие от медийного отражения той истории, высвечивавшего противостояние двух медийных фигур — шамана и президента, — этот документальный спектакль пытается всмотреться в «маленьких людей», тех «не вошедших в историю» реальных персонажей, что присоединились к путешествию шамана. Для большинства из них цель похода имеет абстрактное значение, а кто-то, как мы узнаем из пьесы, отправился в этот поход, чтобы спасти президента. Именно этим интересен взгляд авторов: в фокусе их внимания не «белое и черное», не бинарная архетипическая история борьбы с демоном или божеством, а простые люди, рискнувшие пойти в странное путешествие без начала и конца. Эскиз этой работы был показан на экспертном смотре «Охота за реальностью» в апреле 2019 года наряду с многими другими эскизами документальных спектаклей в Театре.doc. Союз театральных деятелей поддержал эту работу. Упоминание Министерства культуры — одно из наших обязательств по условиям поддержки, оказанной спектаклю Союзом театральных деятелей. Могу предполагать, что одной из причин, по которой СТД счел этот проект достойным своей поддержки, является как раз неожиданное для «проекта на горячую тему» освещение человеческой, противоречивой и неплакатной реальности, которую не замечаешь, если воспринимаешь мир через призму новостей и политической борьбы».

В театре сообщили, что спектакли, ныне идущие на «Площадке 8/3», будут возобновлены на других площадках, для этого будут использованы все возможности. Документальная премьера «Вива Вита» по пьесе Элины Мнацян (драматургический дебют), которая должна была выйти в декабре на этой сцене, состоится в декабре непременно.

Екатерина Тарарак, специально для «Новой»