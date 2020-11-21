Как можно рукопись продать?

«Республика» поделилась новостью: «компания уходит в онлайн, но остается в рознице», то есть сеть магазинов книг и подарков «Республика» откажется от собственных магазинов в пользу сети, функционирующей по лицензионному договору. В компании приняли решение сконцентрироваться на онлайн-продажах, поскольку при нынешнем финансовом положении содержание собственной розницы в условиях сниженного из-за пандемии трафика «стало невозможным». «Новая» выяснила, как будет развиваться компания в дальнейшем.

Мария Комендантова, руководитель PR-отдела сети магазинов книг и подарков «Республика»:

— Как теперь будет функционировать компания?

Компания переходит на модель с управлением магазинов по лицензии — для нас это шанс сохранить бренд на рынке. С точки зрения расходов интернет-магазин менее обременителен для нас, на данный момент мы не можем содержать магазины, не генерирующие прибыль. Кроме того, у нас есть обязательства перед кредиторами, которые мы должны погасить в рамках процедуры банкротства.

У нас было два варианта: либо закрыть эти магазины, либо откликнуться на поступившее предложение и передать магазины на управление по лицензии.

— Предложение поступило от новых партнеров?

— Да, это независимые компании, заинтересованные в развитии бизнеса в этом направлении. Они получают выгоду в виде использования уже известного на рынке бренда, а для нас это возможность сохранить сложившееся покупательское комьюнити. «Республика» за многие годы стала важной частью городского пространства, особенно для Москвы.

Мария Комендантова. Фото из соцсетей

— Часть розничных магазинов сохранится?

— Мы договорились с партнерами, что они продолжат работать как пункты самовывоза нашего интернет-магазина. Пока только в Москве, в Екатеринбурге есть сложности с логистикой, поэтому как пункт выдачи этот магазин не работает. У нас осталось четыре собственных магазина, восемь в Москве и один в Екатеринбурге перешли под лицензионное управление, но если поступит предложение о передаче наших точек, то мы готовы его рассмотреть. Интернет-канал был и раньше, просто сейчас мы оставляем его как основное направление, поскольку не можем развивать розницу в силу больших затрат.

— В пунктах самовывоза можно сохранить атмосферу, выгодно отличавшую «Республику»?

Витрина книжного магазина «Республика». Фото из соцсетей

— Бренд сам по себе имеет сложившуюся концепцию, и партнер заинтересован ее сохранить, поскольку есть лояльное покупательское комьюнити. Но так как это не классическая франшиза, мы не можем стандартизировать формат магазинов, ассортимент и список поставщиков, как это бывает в договоре франчайзинга. В данном случае мы в это не вмешиваемся, и партнеры имеют возможность самостоятельно развивать магазины в наиболее эффективном направлении. Но общая концепция магазинов сохранится.

— Какое направление вы считаете наиболее эффективным?

— Мы давно работаем над интернет-каналом, он развивается в направлении книжной экспертизы. Там есть блог, рецензии на книги, которые сложно найти, отзывы, интересные подборки. Мы хотим сделать выбор книг удобным и интересным для покупателей, потому что считаем, что покупать книгу — это не то же самое, что покупать айфон.

— 16 ноября компания подала документы на банкротство в Арбитражный суд. Процесс идет?

— Процедура банкротства идет, но мы надеемся, что передача магазинов под лицензионное управление поможет сохранить бренд. К нам также поступали предложения по открытию магазинов по лицензионному соглашению и в других регионах.

Чтобы понять, как обстоят дела в книжном мире, «Новая» обратилась к владельцам других крупных сетей, онлайн-ресурсов и книжных предприятий малого бизнеса. На наши вопросы ответили:

Михаил Иванцов, генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед»,

Надежда Михайлова, генеральный директор сети магазинов «Московского дома книги»,

Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес»,

Сергей Пархоменко, сооснователь небольшого «Книжного магазина Пархоменко».

Как изменялся трафик в магазинах на протяжении пандемии?

Михаил Иванцов: Несколько месяцев более 650 наших магазинов по всей стране были закрыты. Отдельные магазины в регионах — до пяти месяцев. Причем детские магазины, зоомагазины и прочие были открыты. Нам так и непонятно, зачем закрывали книжные магазины. Это, конечно, было тяжелейшим ударом.

Михаил Иванцов. Фото: РИА Новости

После локдауна трафик восстанавливался по мере открытия операторов в торговых центрах и возвращения покупателей. В стрит-ритейле трафик к сентябрю восстановился почти до прежних значений. Но потом эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась, ввели дополнительные ограничительные меры. И он опять снизился. Хуже всего ситуация в торговых центрах, особенно в Москве, Петербурге, Екатеринбурге. Здесь трафик снизился на 25–30%. В стрит-ритейле и в некоторых регионах ситуация получше, там снижение на 10–15%. Эти цифры вполне коррелируют с цифрами в Великобритании, Швеции и др.

Интересный факт, в Бурятии, когда книжные магазины опять закрыли, наблюдался сильный всплеск продаж в те два дня, что оставались между объявлением о закрытии и закрытием. Люди пришли закупаться книгами впрок.

Надежда Михайлова: С середины марта 2020 года в Москве, когда начались ограничения, спад посещаемости достигал 50–70% по сравнению с аналогичными неделями в марте 2019 года. В апреле и мае 2020 года магазины сети «Московский дом книги» были полностью закрыты для покупателей. С 1 июня мы возобновили работу, но покупательский трафик так и не восстановился, а с конца сентября с введением новых ограничительных мер посещаемость книжных магазинов вновь снизилась до 50% по сравнению с 2019 годом.

Мы потеряли уже порядка 40% своей годовой выручки, а так как ситуация в стране остается тяжелой, мы прогнозируем, что снижение выручки по итогам года будет еще больше.

Сергей Анурьев: Несмотря на кризис книжного рынка и снижение доходов населения, сегмент цифровых книг за первое полугодие 2020 года показал стабильный рост. Период самоизоляции помог приросту аудитории и даже после снятия ограничений. Например, выручка от продаж аудиокниг в приложениях ЛитРес на платформе Android выросла на 67% в первом полугодии. Во время самой самоизоляции выручка ЛитРес от продаж через сайт litres.ru и мобильные приложения увеличилась на 52% в сравнении с концом марта – началом мая прошлого года. Самый высокий рост показали продажи аудиокниг в мобильном приложении «ЛитРес: Слушай!». На платформе Android рост составил 90%, а на iOS — 68%. Посещаемость сайта litres.ru в течение карантина также продолжала расти.

Например, в апреле трафик составил более 25,3 млн пользователей, что на 49% больше, чем в прошлом году в то же время.

Количество установок приложений ЛитРес в апреле выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Анурьев. Фото: litres.ru

В крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook, входящем в группу компаний «ЛитРес», количество новых пользователей (регистраций) с января по сентябрь выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Платящей аудитории с января по сентябрь стало больше на 41%, а добавлять к себе в аккаунт книги и начинать их чтение и прослушивание аудитория стала в 3,5 раза активнее. Выручка в это время выросла в два раза. На это напрямую повлияла акция, проведенная сервисом: с 17 марта по конец апреля по промокоду STAYHOME все желающие могли получить месяц стандартной подписки бесплатно. 64% участников акции — новые пользователи. Да и в целом, аудитория MyBook за карантин значительно увеличилась: количество пользователей в апреле выросло на 314% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так что нам не на что жаловаться.

Сергей Пархоменко: Доходы, естественно, резко упали. При первом локдауне весной выручка снизилась на 60–70%. Один магазин, конечно, проще содержать в кризисные моменты, чем десятки. Прежде всего, потому что психологически ты ответственен только перед собои, а не перед сотнями людеи, зависящих от тебя.

Удавалось ли восполнить доходы за счет онлайн-продаж?

Михаил Иванцов: В нашей огромной стране основной канал продаж книг — это книжные магазины. Очевидно, что продажи в онлайн-канале не могут компенсировать потерянные месяцы продаж в рознице. А закрытие магазинов как точек бесплатной доставки интернет-заказов подорвало и онлайн-продажи. Кроме того, в книжных магазинах процент импульсных покупок довольно высок, поэтому интернет-продажи едва ли заменят когда-нибудь физическую розницу.

Надежда Михайлова: Основной доход сеть «Московский дом книги» получает за счет розничных магазинов, онлайн-продажи составляют только порядка 2–3% от общей реализации, поэтому продажи интернет-магазина, даже показывая рост в период карантина, никак не смогут перекрыть потерянную выручку розницы.

Надежда Михайлова. Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Сергей Пархоменко: Во время карантина выходили в прямые эфиры, чтобы не забыть, для кого мы все это делаем. Открыли онлайн-заказы через социальные сети и развозили по домам. Делали книжные боксы-сюрпризы, как замену любимого вопроса в магазине: «Посоветуйте, что почитать?».

Сможет ли пандемия вытеснить с рынка «бумажную книгу»?

Михаил Иванцов: Здесь мы вообще не видим причинно-следственной связи. Пандемия никак не ускорила развитие потребления текста в цифровом формате. Скорее наоборот — люди начали скучать по книжным магазинам, острее понимать их важность, важность жизни офлайн. Поэтому мы очень надеемся, что когда ситуация с вирусом нормализуется, то люди будут даже активнее приходить в магазины и покупать книги и другие интересные товары.

Надежда Михайлова: Бумажная книга никогда не сможет быть вытеснена. Даже во время карантина наши покупатели хотели приобрести именно бумажные книги, ждали открытия магазинов. Детские книги, например, в интернет-магазине сложно выбрать, покупатели всегда хотят ее полистать, посмотреть шрифт и иллюстрации.

Сергей Анурьев: У бумажных книг, несомненно, есть будущее, хоть доля электронных и аудиокниг постоянно растет. Их преимущество отмечает все больше пользователей, особенно когда безопасность этого формата стала очевидной. Сервисы цифровых книг — это, прежде всего, удобство, экономия времени, что не всегда можно сказать о книгах бумажного формата.

В ЛитРес представлено более 1 млн электронных и аудиокниг, включая новинки, большинство из которых появляется у нас даже раньше, чем в книжных, а многие — эксклюзивно, как, например, последняя книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» или «Человек, который плакал от смеха» Фредерика Бегбедера в озвучке популярного радиоведущего Сергея Стиллавина. В период самоизоляции вообще много книг выходило у нас до выхода на бумаге, во многом эта тенденция сохранилась даже после открытия офлайн-магазинов. И если говорить о том, почему электронные книги выигрывают у бумажных, то все цифровые книги — на расстоянии одного клика, не нужно никуда за ними ехать, тратить время. У пользователя есть возможность читать на смартфоне, планшете или ридере. Плюс высокое качество сервиса по чтению и прослушиванию книг с синхронизацией между устройствами, запоминанием позиции: в электронном формате есть возможность не только предлагать пользователю книгу, которая его точно заинтересует, но и делать это в нужный момент.

Фото из соцсетей

Кроме того, сервисы цифровых книг — это не только электронные книги, но большой выбор произведений в аудиоформате, популярность которого растет высокими темпами. Емкость рынка цифровой аудиокниги выросла по итогам первого полугодия 2020 года на 44,5% и достигла 1 млрд рублей.

Несмотря на все это, у бумажных книг много плюсов и преимуществ, поэтому считать, что пандемия вытеснит бумагу, не приходится. В начале сентября мы запустили ЛитРес: издательство, которое занимается публикацией и продвижением бумажных книг.

Екатерина Тарарак, специально для «Новой»