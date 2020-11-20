Как мясо стало есть мясо

от редакции Екатерина Писарева Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках 2020 года, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

Книга «Особое мясо» аргентинской писательницы Агустины Бастеррики (перевод с испанского — Владимир Правосудов, издательство NoAge) по праву может считаться одной из самых жутких антиутопий, написанных за последнее время.

Она пробирает до костей, проникает под кожу, задевает за живое. Заставляет переосмыслить картину мира и посмотреть на свое место в ней —

возможно, вы тоже для кого-то всего лишь мясо. Причем в прямом смысле этого слова. Это не легкое развлекательное чтение — Бастеррика написала книгу об узаконенном каннибализме (и получила престижную литературную премию Clarin Nobel Prize). Но не стоит воспринимать ее как манифест вегетарианства — это роман про потерю эмпатии и морально-нравственных идеалов, история о том, как люди приспосабливаются под общественные изменения и какой гибкой оказывается система ценностей.

По сюжету в мире недалекого будущего свирепствует смертоносный вирус GGB, поражающий животных. Мировое правительство решает истребить их всех: от скота и диких зверей до домашних питомцев, дабы не рисковать человеческими жизнями. На горизонте маячат массовый голод, протесты и крах финансовой системы. В некоторых странах начинают пропадать иммигранты и самые незащищенные слои населения — бедняки и бомжи. Появляются падальщики и черный рынок. Люди не могут хоронить своих родственников — единственным шансом уберечь их от съедения становится кремация. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, государства приходят к радикальному решению — легализовать разведение человеческого скота и переработку людей в мясо. Бойни, мясокомбинаты и, конечно же, законы теперь адаптируются под новую реальность. Отныне общество делится на тех, кто поедает мясо, и на тех, кто этим мясом становится.

Главный герой романа Маркос Техо — заместитель генерального директора на мясокомбинате, один из лучших специалистов в своей области. Он знает об этом бизнесе все и становится проводником читателя по всем кругам ада:

рассказывает и показывает этапы переработки людей в мясо, дотошно объясняя, как происходит освежевание и что должно получиться в итоге.

Речь Маркоса безэмоциональна, для него происходящее — всего лишь невыносимые будни, в которые превратилась его жизнь. Если раньше он занимался забоем скота, то сейчас руководит забоем людей — и, надо сказать, ему это все не нравится. После смерти маленького сына он отказывается от «особого» мяса и мучается кошмарами. Кстати, называть мясо людьми запрещено законом — для всех они становятся «экземплярами», «мясными единицами», «головами», «самцами и самками». Бастеррика умело показывает, как формируется нормативная речь, как на уровне языка происходит обезличивание жертв, как насилие прячется за словами, выгодными мировому правительству, и становится частью обыденной жизни. Человеческий скот «аннулируют», «забивают», «поставляют», «обрабатывают» и «потребляют» — слова «убийство», «казнь», «каннибализм» оказываются под цензурой. Однажды Техо оказывается перед выбором: остаться таким, как все, или же сохранить в себе что-то человеческое.

С особым удовольствием Бастеррика рисует абсурдный новый мир. В нем занимаются сексом прямо на разделочном столе среди крови и кишок, охотники из высшего общества гоняются за живой добычей, а дети играют в странные игры и взращивают своего внутреннего убийцу. Правда, не обошлось и без сомнительных авторских решений. Например, Урлет, странный герой без возраста, предпочитающий есть людей живьем, кажется абсолютно карикатурным и словно заимствованным из другого романа. Бастеррика сначала рассказывает про его охотничьи пристрастия и трофеи в виде человеческих голов, насаженных на копья, а потом делает его, конечно же, румыном.

Но все эти мелочи тонут в кровавом и завораживающем сюжетном полотне. Особо впечатлительным натурам роман может показаться жестоким — так и есть. Бастеррика не щадит своего читателя, дотошно и натуралистично описывая все процессы: от забоя до переработки людей, снятия с них кожи и превращения ее в сырье для изделий. Любопытно, что роман был написан еще в 2017 году — в 2020-м читать обо всем этом, прямо скажем, жутковато. Рассуждения о перенаселении планеты, мировом заговоре и искусственном происхождении смертельного вируса кажутся до боли знакомыми.

Ношение зонтиков, без которых нельзя выйти на улицу, рифмуется с нашей реальностью масок и перчаток, а эксперименты над людьми — с международным поиском вакцины.

Бастеррике было важно показать, как человечество адаптируется к жуткой реальности и как, по словам Делеза, «то, что предстает перед нашими глазами, никогда не соответствует тому, что нам говорят». Потому у романа совершенно оглушительный финал — автор мастерски припечатывает своего читателя, оставляя его в состоянии шока, недоумения и возмущения.