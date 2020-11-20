Неподъемный «кейс Магнитского»

Швейцарская федеральная прокуратура 6 ноября любезно известила Hermitage Capital Management — фирму Билла Браудера, на которую работал убитый в тюрьме Сергей Магнитский, — что уголовное дело по факту отмывания российских бюджетных денег, выведенных из страны, будет прекращено в ближайшее время, арестованные счета есть намерение разморозить и деньги вернуть владельцам практически полностью.

Сергей Магнитский, погибший в тюрьме

из письма прокуратуры

«Le Minister public… envisage les mesures suivantes: 1. Le classement de la procedure au sens des art. 319ss CPP» — т.е. «Прокуратура предполагает принятие следующих мер: 1. Закрытие процедуры (расследования. — Ред.) в смысле статей 319 и сл. УПК Швейцарии».

Статья 319 предполагает закрытие уголовного дела по следующим основаниям:

недостаток улик,

отсутствие состава или события преступления,

отсутствие законных оснований для уголовного преследования данного лица и т.п.

Другие возможные процессуальные исходы — наложение штрафа органами прокуратуры (с возможностью оспаривания в суде) и передача дела в суд.

Подобное решение швейцарцев выглядит странно и идет в диссонанс с политикой правоохранительных органов других государств, которые приняли или собираются принять законы, схожие с американским «актом Магнитского». К тому же

стало известно о подобном намерении фактически в годовщину страшной смерти в российской тюрьме Сергея Магнитского.

Сергей Магнитский погиб 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина» при обстоятельствах, которые официальным образом так и не выяснены. Как и не привлечены к ответственности те, кто с помощью сотрудников полиции, следственного комитета, ФСБ, судов и налоговых инспекций ограбил страну. Украденные из России 5,4 млрд рублей ищет только Hermitage — фирма Браудера, британца американского происхождения, которого за это у нас заочно судят, как и умершего Магнитского. Хотя именно Магнитский, аудитор и юрист, привлеченный компанией Hermitage, и вскрыл схему хищения.

Украденные деньги пошли гулять по миру. По заявлениям Hermitage, начались проверки и расследования в США, Франции, ряде других стран, в том числе и в Швейцарии.

В Швейцарии прокуроры обратили внимание на 7 млн долларов бизнесмена Дениса Кацыва (фирма «Превезон Холдингс», которая, по предположению европейских и американских прокуроров, могла оказаться в этой схеме). Теперь же швейцарцы намереваются конфисковать лишь около 70 000 долларов из этих денег.

В Швейцарии прокуроры обратили внимание на 7 млн долларов бизнесмена Дениса Кацыва (фирма «Превезон Холдингс», которая, по предположению европейских и американских прокуроров, могла оказаться в этой схеме). Теперь же швейцарцы намереваются конфисковать лишь около 70 000 долларов из этих денег.

Владлен Степанов, бывший муж скрывшейся из России начальницы ФНС №28. Фото: Pravo.ru

У Владлена Степанова, бывшего мужа скрывшейся из России начальницы московской налоговой инспекции № 28, которая санкционировала возврат якобы излишне уплаченных налогов (фирма «Фарадин Системз»), предполагается оставить под арестом вплоть до взыскания (creance compensatrice) не более 4 млн евро из обнаруженных 9 млн.

Аналогично символические суммы — около 50 000 и 10 000 долларов соответственно — конфискуются у фирм Ashby Invest & Finance и Upjet Ltd.

Все остальные счета, арестованные по этому делу, размораживаются полностью, а это значит, что полный доступ к своим активам в швейцарском банке UBS получит и Дмитрий Клюев, через Универсальный банк сбережений которого проводили похищенные из российского бюджета средства.

О странной любви швейцарских и российских прокуроров «Новая» рассказывала в недавней статье «Прокурор на эскорт».

На коленях — глава швейцарской прокуратуры Михаэль Лаубер, сотрудник правоохранительных органов Швейцарии Патрик Ламон (в куртке с номером 87) и начальник управления Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян (третий справа) во время отдыха на Байкале

Напомним. Выяснилось, что прокурор швейцарской федеральной прокуратуры Ламон и его сотрудник Винценц Шнелль летали на самолете, предоставленном российской генеральной прокуратурой, за счет ведомства тогда Юрия Чайки Ламон отдыхали на Байкале с замгенпрокурора России Сааком Карапетяном, а сотрудник, непосредственно расследовавший отмывание денег фигурантами «дела Магнитского», Винценц Шнелль, несколько раз ездил за счет богатых русских хозяев на охоту в Ярославскую область и на Камчатку.

Во время охоты Шнелль получал от российских прокуроров разъяснения о том, почему выглядит сомнительным и недостоверным доклад ПАСЕ о сокрытии Генпрокуратурой данных по «делу Магнитского», который готовил швейцарский депутат Андреас Гросс.

Винценц Шнелль летал в Москву на встречи с руководством Генпрокуратуры, но вместо официальных мероприятий вдруг оказывался в компании с адвокатом Кацыва

Этот же Винценц Шнелль летал в Москву на встречи с руководством Генпрокуратуры, но вместо официальных мероприятий вдруг оказывался в компании с адвокатом Кацыва Весельницкой, той самой, чью фамилию неоднократно упоминали журналисты в рамках расследований «русского следа» в американских выборах. Поведение Шнелля стало предметом изучения для его же швейцарских коллег, но он отделался штрафом.

И вот сейчас дело об отмывании денег швейцарцы предполагают прикрыть, что самое странное — прикрыть, по сути, признав сомнительное происхождение части арестованных денег.

Иначе бы не было никакой конфискации.

А смешные суммы образовались из-за доктрины «разбавления краденого». Скажем, если вы украли рубль, потом из неизвестных источников получили 9 рублей, а положили в швейцарский банк рубль, какую часть средств швейцарцы должны счесть краденой? Правильный ответ — 10 копеек! Потому что краденые деньги могли смешать с «непонятными».

Далее швейцарская прокуратура предложила Hermitage к 8 декабря — сроку, по истечении которого предполагается принятие ордонанса о прекращении уголовного дела, — доказать, что тот понес ущерб от «предшествующего преступления, приговор по которому вынесен в России», или расстаться с процессуальным статусом в рамках расследования «дела Магнитского».

Российскими, значит, судебными актами. Доказать. Что. Российский ФСИН и другие силовики замучили Магнитского. И. Кто-то, кто убийцами управлял, украл 230 млн долларов из российской казны.

А к фантастам швейцарские прокуроры не пробовали обращаться за экспертной оценкой?

К тому же как ответит российская прокуратура на такой запрос, мы уже знаем. Она уже отвечала американской прокуратуре в ходе аналогичного судебного разбирательства по делу компании Дениса Кацыва в Нью-Йорке. Так и ответила: Кацыв ни в чем в России не обвинялся.

Денис Кацыв. Фото: 24сми

Что чистая правда. Однако разбирательство в США закончилось все же тем, что Кацыв выплатил 6 млн долларов штрафа американскому правительству.

Впрочем, существует и другой вариант прокурорского ответа. Ведь в краже этих денег в России обвинили самого Магнитского. Посмертно.