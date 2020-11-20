Простейшее «нельзя»

Официально внесенный в Думу законопроект о государственном регулировании просветительской деятельности можно было бы счесть плодом больной фантазии или попыткой его инициаторов продемонстрировать рвение и «патриотизм», если бы он не увязывался с другими подобными же инициативами «в развитие поправок к Конституции». А следствием их пока оказывается охота на ведьм, в том числе на законодательном уровне.

Эталонный ответ на вопрос, что такое просвещение, дал Иммануил Кант: «это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине», а причина этого «заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны…»

Кафедральный собор в Калининграде сохранил тоже Кант; точнее, его расположенная рядом могила. Ленин считал Канта одним из «источников и составных частей марксизма», и рука взорвать собор вместе с королевским замком у руководителей компартии тогда не поднялась: они были все же еще не совсем чужды просвещению.

Не то «Единая Россия» и ЛДПР: пять сенаторов и десять депутатов 18 ноября внесли в Госдуму проект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании"», но речь там не об образовании (увольнение учителей за «побуждение к действиям, противоречащим Конституции», — это параллельная затея), а о просветительской деятельности. По недосмотру она у нас до сих пор законодательно не ограничена.

Между тем, как предостерегают авторы проекта в пояснительной записке, «Отсутствие правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

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Смотрите: только что Высшая школа экономики, чуткая к государственной политике, самоочистилась от сомнительной профессуры, как та давай под видом просветительской деятельности подрывать конституционный строй в «Свободном университете» в интернете, где и так пересматривает историю и партизанит куча всяких нелицензированных «Арзамасов».

Логично в рамках обновленной Конституции с этим покончить, а как, это уж дело техники — административно- и уголовно-правовой.

Доводя инициативу до абсурда (а охотники воплотить его в правоприменительную практику найдутся), любое публичное высказывание в случае воплощения проекта «О введении единомыслия в России» (см. у Козьмы Пруткова) может быть интерпретировано как просветительское и подвергнуто жестокой каре. Только для этого всему государственному аппарату придется переквалифицироваться в полицию нравов, но и в этом направлении государство, вопреки рассудку, развивается на глазах.

Лечить «недостаток рассудка» (по Канту) нечем, если больной не только отказывается жить своим умом, но и на всех, кто к этому склонен, требует надеть помочи. Содержательная дискуссия тут невозможна, аргументом может быть только закон на уровне простейшего «нельзя».

Мы напоминаем палатам Федерального собрания статью 13 Конституции РФ, которую, как известно, трогать запрещено: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие; никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной; запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя...» (и только таких).

В заключение перечислим для истории авторов инициативы (список открыт, по ходу рассмотрения проекта к нему присоединятся еще многие): члены Совета Федерации А. А. Климов, Е. В. Афанасьев, А. В. Вайнберг, Л. Н. Глебова, О. В. Мельниченко; депутаты Государственной Думы В. И. Пискарев, А. Г. Альшевских, Н. И. Рыжак, А. К. Исаев, Р. Д. Курбанов, И. В. (в проекте указана как «Й. В.») Белых, Н. В. Поклонская, Д. И. Савельев, А. В. Чепа, А. Л. Шхагошев.