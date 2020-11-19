«Более семисот свалок в границах городов останутся»

Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, в прошлом — губернатору Ивановской области и главе Минстроя — предъявлено уголовное обвинение по части 4 статьи 160 УК — присвоение или растрата, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Обвинение касается «ивановского» периода карьеры чиновника и вменяет ему растрату в 700 млн руб. из областного бюджета. У нас пока слишком мало информации по этому делу, чтобы делать выводы об обоснованности действий силовиков. Но позволим себе напомнить контекст. Во-первых, уголовные дела с истекающим сроком давности — хит сезона, вспомним хотя бы Фургала. Во-вторых, последняя публичная деятельность Меня связана с мусорной реформой, а это, простите, очень токсичная вещь. В частности, практически синхронно с Менем был арестован министр экологии и природопользования Московской области Михаил Куракин (и тоже по древнему эпизоду периода его работы в Минобороны). До сих пор не утвержден глава Российского экологического оператора (РЭО). Наконец, по рынку ходят упорные слухи о скорой продаже компании «Хартия». Мол, бизнес идет не так хорошо с тех пор, как Чайка-старший перестал быть генпрокурором. Критике деятельности РЭО и «полигонной» модели обращения с отходами был посвящен громкий отчет Счетной палаты, который готовил как раз Михаил Мень. По мотивам доклада мы взяли у него большое интервью, самые важные фрагменты которого считаем правильным опубликовать еще раз.

Михаил Мень. Фото: РИА Новости

«Если ситуация с полигонами не сдвинется с мертвой точки, нас ждут серьезные неприятности».

«В настоящий момент в России утилизируется только лишь семь процентов отходов. Для сравнения: многие европейские страны, такие как Швеция, Германия, Австрия и Словения, утилизируют порядка шестидесяти процентов твердых коммунальных отходов (ТКО). У нас 90% ТКО вывозится на полигоны. При этом

в семнадцати субъектах России до 2022 года будут исчерпаны все мощности полигонов (юридически их правильно называть емкостями), еще в пятнадцати — до 2024 года».

«На сегодняшний день в России зафиксировано 916 свалок на территории городов. Мы видим, что в федеральном проекте «Чистая страна» (проект входит в состав нацпроекта «Экология») к ликвидации (рекультивации) предлагается только 191 свалка. Даже если показатели проекта будут выполнены, это означает, что более семисот свалок в границах городов останутся неохваченными. Мы этот вопрос задали, в том числе, на заседании коллегии представителю Министерства природных ресурсов, но не получили удовлетворительного ответа. Этот вопрос в любом случае придется решать».

«Наш анализ показал, что только 39 регионов предусмотрели мероприятия по внедрению раздельного сбора. 24 субъекта провели анализ морфологического состава отходов, и только в 19 регионах предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса».

«Тарифы от субъекта к субъекту порой различаются более чем в пять раз. Мы понимаем, что субъекты разные и логистика в них разная, но отличие в пять раз — это слишком. Понимаете, люди из-за этого, собственно говоря, не очень активно и платят. В прошлом году у нас была собираемость 79%, а по промежуточным результатам этого года мы видим, что, скорее всего, она не превысит 76%. Этого недостаточно, в результате начинаются проблемы у региональных операторов. По данным публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), 22 региональных оператора сейчас находятся на грани банкротства».

«По данным ППК РЭО, формирование инфраструктуры по обращению с отходами оценивается в 428 млрд рублей. Федеральным проектом на финансирование инфраструктуры предусмотрено 84,3 млрд. Путем несложных вычислений мы понимаем, что это 20% от требуемого объема финансирования. Дальше — больше: исполнение бюджетных назначений по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за 2019 год — 624,5 млн рублей — это около 5% от предусмотренных 11,4 млрд рублей».

«Президент во время встречи с членами Совета Федерации заявил, что практически в два раза будет увеличен объем финансирования по национальному проекту «Экология». Сегодня очень важно выйти на показатели по исполнению бюджетных назначений. Я еще раз хочу сделать акцент на том, что в 2019 году всего лишь 5,5% из запланированного было запущено в систему и освоено. Здесь необходимо планирование совершенно другого объема финансирования (после поручения президента все рассчитывают, что оно будет увеличено), и исполнение должно быть другое».