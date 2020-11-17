Наследные принципы

На прошлой неделе появилось сразу несколько новостей о перестановках в правительстве и крупных корпорациях. Так вышло, что очередная ротация президентом кадров вновь показала, что на смену крупным чиновникам в кресла руководителей госкомпаний и ведомств часто садятся их дети. «Новая газета» предлагает посмотреть на самых ярких представителей пословицы «яблоко от яблони недалеко падает».

Петр и Павел Фрадковы, сыновья экс-премьера российского правительства, нынешнего директора Российского института стратегических исследований, председателя совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Фрадкова

Петр Фрадков. Фото: РИА Новости Старший сын Петр окончил МГИМО, а также бизнес-школу Кингстонского университета по специальности мастер делового администрирования в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Трудовой путь Фрадков начал в 2000 году сразу с должности заместителя представителя Внешэкономбанка в США. В 2004 году, когда его отец возглавил правительство, Петр стал заместителем гендиректора «Дальневосточного морского пароходства». В интервью газете «Ведомости» сам Петр про этот период жизни рассказывает, что «работать пришлось много и далеко, во Владивостоке»: «Это было мое личное стремление попробовать свои силы, «пощупать землю» максимально удаленно от Москвы. Там была такая сфера деятельности, что никто из Москвы мне не мог помочь. Хотел сам разобраться, что я могу, а что нет», — рассказывал он. Примечательно, что в том же интервью Петр отмечает, что на начальном этапе карьера отца ему помогала, но вся его работа, по его собственным словам, была направлена на «то, чтобы доказать, что это не так». Любопытно, что в интервью тем же «Ведомостям» через четыре года Петр уверенно заявляет, что отец ему помогал: — Да, конечно, подсказывал что-то мне, советовал в начале моей деятельности. — Ну кроме советов — продвижение в карьерном смысле? — Да, после того как я окончил институт, пришел работать на экспертную позицию в уважаемый институт — ВЭБ. Это как толчок первый был. Через год после работы во Владивостоке Петр перешел в руководство Внешэкономбанка, а в 2007 году, параллельно с назначением отца руководителем внешней разведки, вошел в правление банка. В 2012 году его вывели из состава правления, а его место занял Александр Иванов — старший сын на тот момент руководителя администрации президента Сергея Иванова (в 2014 году Александр погиб в ОАЭ. — Ред.). В 2016 году Михаила Фрадкова освободили от должности руководителя Службы внешней разведки, а его сын Петр ушел из ВЭБа (где также возглавлял и дочернюю структуру ВЭБа — «Российский экспортный центр» с 2015 года), и в 2018 году стал председателем правления Промсвязьбанка, который было решено сделать опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Собеседники «Ведомостей», рассуждавшие о его назначении сходились в том, что «благодаря родственным связям Фрадков является человеком, которому доверяют на самом высоком уровне». Павел Фрадков. Фото: photoxpress Младший сын Михаила Фрадкова — Павел — не раздавал так много интервью, как его брат, однако сумел построить хорошую карьеру и за десять лет дослужился до замруководителя Управделами президента. В 1995 году Павел поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, «КоммерсантЪ» писал, что именно «навещая сына, Михаил Фрадков познакомился с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным». В этой же заметке указывается, что весной 2004 года «президент РФ Путин признался журналистам, что тогда он был очень удивлен тем, что первый замминистра внешнеэкономических связей РФ (такова была в то время должность Фрадкова-старшего) «не пристроил сына в теплое местечко, а отправил учиться в другой город, да еще в суворовское училище» («Новой газете» не удалось найти такое высказывание Путина. — Ред.). Затем Павел сменил Питерское СВУ на Московское, которое закончил в 1998 году с золотой медалью. После окончания училища Фрадков младший поступил в Академию ФСБ РФ, где был командиром взвода. Учился на одном курсе с Андреем Патрушевым, сыном экс-главы ФСБ. В 2003 году поступил в Дипакадемию МИД РФ на факультет мировой экономики. По словам проректора академии по кадрам Николая Кодырева, учился он на одни пятерки, занятий не пропускал. Начал карьеру младший сын Фрадкова в 2005 году в 23 года третьим секретарем в Департаменте общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ. Этот департамент отвечал за связи со странами G8 и Евросоюзом и был на тот момент одним из самых престижных мест работы в МИДе. Затем Павел стал замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а в 2015 году заместителем руководителя Управляющего делами президента. На официальной странице госструктуры в биографии чиновника указано, что он имеет второе высшее образование по специальности «юриспруденция», но нет упоминания, что его он получил в академии ФСБ и несколько лет, до Росимущества, был сотрудником спецслужбы.

Виктор Хмарин, сын однокурсника Владимира Путина, почетного консула Сейшельских островов Виктора Хмарина

Виктор Хмарин-младший. Фото: cайт «РусГидро» Виктор Викторович Хмарин родился в 1978 году. Его отец —однокурсник президента России Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета и почетный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктор Хмарин. «Они вместе учились, хотя не могу сказать, что прямо закадычные друзья», — говорил Forbes пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Меж тем, как ранее писал Forbes, в 1970-х Хмарин женился на двоюродной сестре Путина — Любови Кругловой. «Это была неразлучная тройка — Путин, Хмарин, [Ильгам] Рагимов», — рассказывал Forbes про однокурсников президента бывший физорг юридического факультета Леонид Полохов. Как выясняли «Открытые медиа», в 2018 году старший Хмарин являлся совладельцем ряда компаний, в том числе инвестировал в виноделие в Крыму, а также — председателем совета директоров Дальневосточной земельно-инвестиционной корпорации и председателем попечительского совета Международного общественного движения «Мы любим Россию». Виктор Хмарин-старший. Фото: weloveru.ru В 2000 году его сын, Виктор Хмарин-младший окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и до 2014 года работал в компании отца «Вита-Х». Затем год проработал советником первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева после чего перешел на работу в руководство «Русгидро». С начала 2019 года был членом правления и заместителем директора компании. 11 ноября 2020 года Хмарин сменил на должности генерального директора Николая Шульгинова, который накануне был назначен на должность министра энергетики РФ. «Все пять лет работы в «РусГидро» Виктор Викторович был моим заместителем по очень непростым и значимым направлениям. Как пример, именно он смог навести порядок в закупочной деятельности, сделать ее прозрачной и эффективной», — передал РБК Шульгинов через пресс-службу. Как следует из реестра юридических лиц, кроме руководства госкомпанией, Хмарин вместе с Анной Хмариной (предположительно, супруга Виктора) занимается бизнесом — сдает коммерческие помещения в Санкт-Петербурге.

Андрей Чиханчин, сын руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина

Андрей Чиханчин. Фото: «Аэрофлот» Андрей Чиханчин временно сменил ушедшего в правительство Виталия Савельева на посту руководителя государственного «Аэрофлота». Родился в 1982 году, получил образование в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. Кандидат экономических наук. В 2008 году в 26 лет он стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а через год перешел на должность заместителя директора департамента, директор департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот». В 2009 году по предложению авиакомпании Андрей Чиханчин вошел в совет директоров компании «Терминал», управлявшей терминалом D — одним из самых дорогих проектов Шереметьево. Согласно данным реестра юрлиц, полный тезка Чиханчина в 2010 году был совладельцем красноярской мебельной фабрики полного цикла «Мекран» мощностью 13,5 тыс. куб. м в год. В этот же период компания привлекла более 5 млрд руб. инвестиций, большая часть из которых поступила от ВЭБа, в котором он работал. С сентября 2018 года Чиханчин занимал пост заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам.

Сергей Иванов, сын специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывшего главы Администрации президента РФ Сергея Иванова

Сергей Иванов-младший. Фото: ТАСС Сергей Иванов-младший в 2002 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО по специальности финансы и кредит. Как рассказывал сам Иванов-младший в интервью ТАСС, работать он начал еще на четвертом курсе МГИМО. «Сначала была Госинкор — Государственная инвестиционная корпорация. Никогда не скрывал, что с Владимиром Черновым, главой Госинкора, знаком, можно сказать, с детства. Он работал с моим отцом в российском посольстве в Финляндии. Я попросился на стажировку и, помню, в конце месяца получил первые триста долларов. Начальником соседнего департамента был Денис Мантуров, с тех пор у меня сложились с ним хорошие рабочие отношения», — поделился он. Через три года после окончания ВУЗа Сергей Сергеевич стал вице-президентом «Газпромбанка», где работал экспертом, ведущим специалистом и по совместительству советником председателя правления. С 2011 по 2017 год работал председателем правления страховой компании «Согаз», старшим вице-президентом Сбербанка России, а также был председателем совета директоров неправительственного пенсионного фонда «Сбербанка». В 2017 году назначен президентом алмазодобывающей компании «Алроса». Через год после назначения Сергей Иванов показывал Владимиру Путину розовый и желтый алмазы, добытые в России: «Что это вы такое принесли интересное?», — спросил тогда Путин, как в ответ объяснил президенту Иванов, это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. В том же интервью ТАСС Сергей Сергеевич отмечает, что своей супруге дарит не более «двух каратов в сете», а от славы «папиного сынка» его избавляют его личные достижения, и отец ему близок, но никогда не помогал строить карьеру.

Андрей и Дмитрий Патрушевы, сыновья секретаря Совета безопасности РФ, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева

Андрей Патрушев. Фото: ТАСС Андрей Патрушев родился в 1981 году, окончил Академию ФСБ по специальности юриспруденция, где учился на одном курсе с Павлом Фрадковым, а затем Дипломатическую академию МИД по специальности «мировая экономика». В 2008 году Патрушев получил еще одно образование — окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности нефтегазовое дело. По информации «Интерфакса», Андрей Патрушев три года проработал замначальника 9-го отдела управления «П» ФСБ, курирующего промышленность, а после начал строить карьеру в нефтяном секторе. Два года был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. Затем он занял пост замгендиректора во входящей в «Роснефть» компании «РН-Сервис», а после перешел в «Зарубежнефть», где участвовал в руководстве российско-вьетнамским предприятием «Вьетсовпетро». В 2013 году Патрушев перешел на работу в «Газпром», где сначала занимал должность замгендиректора по капитальному строительству «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а потом стал членом правления и замгендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпромнефти», за время работы в которой дал три профильных корпоративных интервью и написал несколько статей. В 2019 году Андрей Патрушев ушел в бизнес и стал владельцем 6,25% акций компании «Транстелесофт», которая занимается разработкой софта и продает его госструктурам. Спустя месяц он же учредил некоммерческую организацию «Арктические инициативы». В сентябре 2020 года Патрушев стал совладельцем российского подрядчика в области морской геологии и геофизики «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция». Выручка структуры в 2019 году составила 10 миллиардов рублей. По данным отчетности компании, самому Патрушеву принадлежит доля в уставном капитале компании и 37,77% акций. Второй сын — Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства с 2018 года. Он окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент» и после выпуска в 1999 году начал работать в Министерстве транспорта РФ. Дмитрий Патрушев получил образование и в Академии ФСБ. Спустя несколько лет поступил на работу во «Внешторгбанк», а в 2007 году уже занимал должность старшего вице-президента банка ВТБ. Дмитрий Патрушев во время заседания в Госдуме. Фото: ТАСС В 2008 году на базе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Дмитрий Патрушев защитил докторскую диссертацию по теме «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК». По данным «Диссернет», в этой работе «обнаружены многочисленные недокументированные заимствования». В частности, в страницы с 15 по 103, с 364 по 378, и ряд других страниц, скопированы с диссертации Гасана Сафарова «Формирование механизма государственного регулирования естественных монополий в РФ», написанной тремя годами ранее. Патрушев работал председателем правления государственного «Россельхозбанка» восемь лет и сейчас уже в должности министра сельского хозяйства остается членом его наблюдательного совета. С 2016 года также входит в совет директоров ПАО «Газпром». Министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стал 18 мая 2018 года, тогда же Алексей Гордеев стал вице-премьером. Как писали профильные агропромышленные СМИ, для большей части отраслевого бизнес-сообщества кандидатура Патрушева стала неожиданной, однако многие возлагали большие надежды на его связку с Гордеевым и обращали внимание, что важно сохранить преемственность в той работе министров, которая началась еще в 2000-е. Политологи называли приход экс-главы «Россельхозбанка» в агроведомство «свежим решением». Так или иначе, но в январе 2020 года стало известно, что Дмитрий Патрушев сохранил должность министра сельского хозяйства и после назначения премьером Михаила Мишустина.

Екатерина Мизулина, дочь действующего сенатора и бывшего депутата Госдумы, автора законопроектов о борьбе с «гей-пропагандой», матом в Сети, разводами и иностранными усыновителями российских сирот Елены Мизулиной

Дочь одиозного сенатора Елены Мизулиной — Екатерина — по уровню славы точно не отстает от своей мамы. Младшая Мизулина во время учебы в МГУ им. Ломоносова была переводчиком официальной делегации российской олимпийской сборной на играх в Пекине. По данным СМИ, Екатерина также занималась консультированием политиков по вопросам взаимодействия с журналистами. Затем она занялась благотворительностью и общественной деятельностью, правда, не без помощи родителей возглавила фонд социально-правовых инициатив «Правовая столица», соучредителем которого был ее отец Михаил Мизулин, кроме того, работала в Фонде Святителя Василия Великого православного предпринимателя Константина Малофеева, а затем возглавила основанную им «Лигу безопасного интернета». Екатерина Мизулина. Фото: РИА Новости Екатерина Мизулина также работает исполнительным директором «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», работу которого поддерживает глава Чечни Рамзан Кадыров. В 2012 году организация получила президентский грант на проект учебного центра «Найти ребенка» в 6,5 млн руб., а еще один проект «Гонка волонтеров» сейчас на рассмотрении фонда. Организация запросила на него 8,6 млн руб. Планируется, что мероприятие по сплочению волонтеров и учебные поиски пропавшего человека пройдут в Чечне при поддержке Российского университета спецназа, расположенного в Гудермесе. В 2020 году Мизулина-младшая вошла в состав Общественной палаты России в комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, где продолжает выступать за штрафы и санкции в отношении соцсетей и интернет-компаний. Так, она заявляла, что занимается борьбой с распространением фейков о коронавирусе в интернете (называя их «Вселенским заговором мирового правительства»), и предлагала замедлить скорость и штрафовать зарубежные соцсети и сервисы, если они не выполняют российское законодательство. У Екатерины Мизулиной также есть свой персональный сайт, разумеется, на отечественном домене.

Дмитрий Трутнев, сын зампреда Правительства РФ Юрия Трутнева

Дмитрий Трутнев родился в 1982 году, занимался коммерцией, затем в 2006 году стал помощником генерального директора «Института корпоративного развития», а через год стал финансовым советником в болгарском «Центральном кооперативном банке». Был членом совета директоров казанской страховой компании «Итиль» (сменила название на «Армеец»). Бизнес-интересы Трутнева-младшего в основном сосредоточены в Пермском крае, которым руководил его отец. Трутнев владелец компаний «Пермьгражданстрой-инвест» и «Проперти» и развивает местные девелоперские проекты, а также вложился в отрасли, которые курировал его отец. В 2012 году, когда Трутнев занимал еще пост министра природных ресурсов, его сын Дмитрий учредил компанию «Айсикел» которой принадлежит 35% «Русской соляной компании» — дистрибьютора технической соли производства «Уралкалия». Как писали «Ведомости», партнеры Трутнева-младшего поставляли реагенты для московских дорог. «Когда он начинал, мы договорились, что он не занимается ничем в сфере моей компетенции и не обращается ко мне с вопросами лоббирования бизнеса. Мы эту договоренность выполняем», — говорил Трутнев старший изданию. В 2018 году Дмитрий Трутнев стал совладельцем пермской нефтекомпании «РИД Ойл — Пермь» бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа Андрея Кузяева. «РИД-Ойл — Пермь» и связанным с ней компаниям принадлежат лицензии на разведку и добычу нефти на нескольких участках в Пермском крае. В 2018 году выяснилось, что Дмитрий Трутнев как индивидуальный предприниматель, несколько лет сдавал двухкомнатную квартиру Пермскому театру Оперы и балета за 483 тыс. руб. год. Договор на аренду квартиры при этом был заключен задним числом — до того как была опубликована закупка.

Сергей Матвиенко, сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко

Валентина Матвиенко с сыном Сергеем. Фото: photoxpress Сергей Матвиенко родился 5 мая 1973 года. В 1999-м окончил Санкт-Петербургский институт сервиса и экономики по специальности финансы и кредит, а в 2002-м стал кандидатом экономических наук. В 1997 году начал работать менеджером по маркетингу ЗАО «Телеплюс» и экономистом управления пластиковых карт Санкт-Петербургского филиала АБ «Инкомбанк». Карьера Сергея Матвиенко связана исключительно с предпринимательской и банковской деятельностью в Санкт-Петербурге, где его мать с советских времен занимала высокие посты в руководстве города. Он работал заместителем генерального директора по корпоративным финансам ЗАО «Балтийское финансовое агентство», затем советником председателя правления по информационным технологиям ОАО «Банк «Санкт-Петербург», где в последствии стал вице-президентом и миноритарным акционером, а с 2004 года Матвиенко был вице-президентом ОАО «Банк ВТБ» где возглавил IT-подразделение, затем возглавив направление «ВТБ-Девелопмент». Сергей Матвиенко. Фото: photoxpress Уйдя из банков, Матвиенко сам занялся недвижимостью. Бизнесмен владеет компанией «Аксиома», управляющей коммерческой недвижимостью — историческими особняками в центре Петербурга и несколькими компаниями в сфере строительства и архитектуры. Еще одна компания занимающаяся недвижимостью «Бизнес-Инвест», долю в которой Матвиенко приобрел в 2018 году, раньше принадлежала в том числе Михаилу Кенину — бизнес-партнеру Максима Воробьева (брата губернатора Московской области Андрея Воробьева). Кенин также был партнером по строительному бизнесу миллиардера Геннадия Тимченко, также входящего в «ближний круг» президента. Матвиенко вел бизнес с супругой министра обороны России Сергея Шойгу Ириной. Они были совладельцами компании «Барвиха,4», а в 2013 году единственным владельцем компании числилась дочь министра Ксения Шойгу. Зарабатывает сын председателя Совета Федерации и на госконтрактах — он совладелец компаний «Параметр» и «Параметр плюс», занимающихся коммунальными сетями. Обе компании за последние несколько лет заключили контрактов более чем на 3,7 млрд руб. Крупнейшими заказчиками компаний выступают «Мосводоканал» и Водоканал Санкт-Петербурга, а чистая прибыль компаний за 2019 год составила почти 717 млн руб. В середине октября 2020 года Матвиенко стал совладельцем компании «Инфомеханика» — подрядчика структур «Газпрома» в области ИТ-инфраструктуры предприятий и инженерных систем. В портфеле компании — три госконтракта на 3,2 млн руб. На сайте компании также говорится о том, что компания выполняла заказы для оборонных предприятий. В то же время, по итогам 2019 года, компания показала убыток в 2,2 млн руб. Издание «Деловой Петербург» оценивало ее состояние в 2019 году в 4,5 млрд руб.

Андрей Муров, сын бывшего директора ФСО Евгения Мурова

Андрей Муров. Фото: РИА Новости Андрей Муров — средний сын экс-главы ФСО России Евгения Мурова. В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, устроился в городскую коллегию адвокатов и продолжил работу в коммерческих структурах. В 2004 году Муров-младший стал заместителем гендиректора ФГУАП «Пулково», а уже через год возглавил его. В 2009 году Муров, уже работая на этом посту, получил профильное образование — диплом Государственного университета гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)». В 2012 году он пришел в энергетический бизнес, заняв пост исполнительного директора госхолдинга МРСК. В мае 2020 года Андрей Муров избран председателем совета директоров «Россети ФСК ЕЭС». Внук экс-руководителя Федеральной службы охраны Никита числится учредителем компаний, управляющих крупными активами в Петербурге. Среди них грузовой порт «Бронка», различная недвижимость и бутики.

Максим Шаскольский, сын оценщика недвижимости Алексея Шаскольского

Шаскольский родился 5 января 1975 года, окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности экономист, преподаватель экономических дисциплин. После учебы Шаскольский устроился начальником отдела ценных бумаг Юганскнефтебанка. Кредитное учреждение вошло в структуру банка «Менатеп» Михаила Ходорковского в 2002 году, но Шаскольский за два года до этого вернулся в Санкт-Петербург на должность советника тогдашнего губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. Проработав с ним всего год, перешел на должность замгендиректора ЗАО «Петроэлектросбыт». Максим Шаскольский. Фото: ТАСС С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. В 2001 году пришел на работу в ЗАО «Петроэлектросбыт», затем в «Ленэнерго», после — в ОАО «Петербургская сбытовая компания», входящее в структуру «Интер РАО». Там он последовательно занимал посты директора по работе с потребителями, управляющего директора — первого заместителя генерального директора, а затем сам возглавил и руководил им до 2019 года. «Интер РАО» возглавляет Борис Ковальчук, сын миллиардера, акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Как отмечали СМИ, Юрий Ковальчук входит в «ближний круг» президента России. Они познакомились в начале 90-х, а в 1996 году Ковальчук стал соседом Путина в дачном кооперативе «Озеро» в Ленинградской области. С января 2019 и до назначения в ФАС Шаскольского сначала назначили советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а спустя несколько недель — на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где он курировал энергетику и тарифное регулирование. Как писал «Деловой Петербург» , при новом вице-губернаторе сменилось руководство городского «Водоканала» результатами деятельности которого он был недоволен. В Смольном посчитали, что покупка электричества «Водоканалом» у частной компании «Развитие и инвестиции» привела к завышению тарифов и ущербу для городского бюджета. После этого в госпредприятие пришли менеджеры из структур «Интер РАО», а поставщиком электроэнергии для «Водоканала» стала «Петербургская сбытовая компания», где до этого работал Шаскольский. Отец нового главы ФАС Алексей Шаскольский — известный в Петербурге оценщик недвижимости. С 1995 по 2000 год работал главным специалистом отдела оценки Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости. В 2000 году занял должность главного специалиста отдела оценки инвестиционного банка «Гамма Капитал». Банк входил в группу компаний, работавших с корпоративными финансами, торговлей ценными бумагами, управлением активами и телекоммуникациями. В числе клиентов группы были «Связьинвест», «Ростелеком», «Ленэнерго», международный аэропорт «Шереметьево» и другие. В 2001–2002 гг. Шаскольский-старший работал консультантом по торговым центрам консалтинговой компании Colliers International — международной консалтинговой компании, специализирующейся на недвижимости. С 2002 года он возглавляет отдел оценки недвижимости ООО «Институт проблем предпринимательства». Организация работает с крупными госструктурами, а на ее сайте говорится, что институт имеет лицензию ФСБ России на работы, связанные с гостайной, а также является уполномоченной аудиторско-консультационной организацией при Исполнительной дирекции полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

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