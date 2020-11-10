Мишустин и его команда

В понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин объявил кадровые изменения в составе правительства. Согласно указу президента, число вице-премьеров в кабмине увеличится на одну позицию — до десяти человек, кроме того, назначены пять новых министров. Согласно новым поправкам в Конституцию и соответствующему закону, обсуждать их будут в Государственной думе. Профильные комитеты в парламенте уже поддержали всех шестерых кандидатов на освободившиеся должности, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным. Итоговое голосование нижней палаты проходит десятого ноября. Корреспондентка «Новой» обсудила с политологами, зачем состав правительства потребовалось корректировать во второй раз за год, чем не угодили старые министры и кто займет их места.

Состав правительства сформировался в январе этого года, роспуск предыдущего объявил на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. Новым премьер-министром президент Владимир Путин назначил главу ФНС Михаила Мишустина, для Медведева ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. В этот раз новые министры должны быть назначены по новой схеме, утвержденной президентом Владимиром Путиным в прошлую пятницу. Изменение порядка формирования правительства стало продолжением поправок к Конституции, принятых 1 июля этого года. По новым правилам Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа Путин будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Как заключает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников, строго политическим действием назвать ротации в кабмине нельзя. Сделаны они больше для того, чтобы создать эффект бурной деятельности и провести тест-драйв нового закона о формировании правительства.

— С новыми поправками Госдума получила возможность более внимательно обсуждать кандидатуры министров, чем она и займется в ближайшее время. Проще это сделать с министрами, которые не вызывают никаких вопросов и по поводу которых в принципе не может быть обсуждения: большинство из них чистые технократы, специалисты строго в своих отраслях. Обсуждать здесь нечего, зато можно провести процедуру и сказать, что новая Конституция заработала, — говорит Колесников.

Этой же точки зрения придерживается и политолог Алексей Макаркин. По его мнению, странным здесь можно счесть только массовость перестановок, однако она, в свою очередь, может быть объяснена пандемией и желанием ограничить количество заседаний Госдумы в рамках противоэпидемиологических мер.

Кроме того, изменения продолжают процесс формирования команды Михаила Мишустина, начатый в январе этого года.

Текущие ротации — это фактически корректировки в кадровый состав правительства, сделанные по итогу первого опыта совместной работы, заключают эксперты.

Как рассказывает Алексей Макаркин, Михаил Мишустин еще в роли руководителя Федеральной налоговой службы России требовал с подчиненных более ответственной работы и высокой исполнительской дисциплины. Сейчас этот курс продолжается.

— Премьер-министр уже познакомился со своими подчиненными, оставшимися со времен Дмитрия Медведева, — отставки касаются именно их. Кроме того, [проводить изменения вынуждают] проблемы, которые стоят перед страной. Они связаны и с пандемией, и с реализацией задач, изначально стоявших перед новым правительством, — объясняет Макаркин. С ним солидарен политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Мишустин пришел «с определенным набором полномочий и амбиций». Через полгода работы выяснилось, что у него где-то что-то «не склеивается». Вот он и попросил Путина «доклеить».

Среди министерств, получивших новых руководителей, — Минтранс, Минстрой, Минприроды и Минвостокразвития. Так, свой пост покинул Владимир Якушев, руководивший Министерством строительства и ЖКХ с 2018 года. При нем была проведена реформа долевого строительства, призванная решить проблемы обманутых дольщиков: с июля 2019 года средства дольщиков зачисляются на эскроу-счет, а финансирование строительства происходит за счет банковских кредитов. При этом, по данным Минстроя, реформа в первый год затронула только 35% жилищного строительства.

— Изменение произошло для восстановления вертикали. В январе в качестве вице-премьера и куратора строительной сферы пришел Марат Хуснуллин, с ним Якушев конфликтовал, был ему нелоялен. Якушев же в качестве своего начальника воспринимал не столько Хуснуллина, а сколько мэра Москвы Сергея Собянина (Якушев был первым замом Собянина, когда мэр столицы был еще губернатором Тюменской области. — Ред.), — объясняет Галлямов.

До работы в Минстрое Якушев был губернатором Тюменской области на протяжении 13 лет. После перестановок Владимир Якушев будет занимать должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, в понедельник Путин освободил от должности Николая Цуканова, занимавшего это место. В свою очередь, в правительстве Якушева может заменить его первый зам Ирек Файзуллин (пока он назначен Мишустиным врио главы Минстроя). До этого будущий чиновник десять лет руководил Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

— Ирек Файзуллин работал вместе с Хуснуллиным еще в Татарстане. Там были большие строительные проекты, так что это кадровое решение вполне себе понятно. Команда расширяется за счет новых фигур, — рассуждает Макаркин.

— Хуснуллину раньше нужно было криво обходить министра и работать через первого зама. Теперь логика восстановлена, — добавляет к его словам Галлямов.

Дмитрий Кобылкин. Фото: РИА Новости

Должность оставил и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, возглавлявший министерство с 2018 года (сейчас его место в качестве врио занимает замминистра Светлана Радченко). Именно при нем начали реализовывать мусорную реформу, которая сначала подверглась шквалу критики со стороны населения и привела к протестам в регионах, а впоследствии оказалась неэффективной: согласно отчету аудиторов Счетной палаты, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки. По мнению Макаркина, вопросы к мусорной реформе, а также экологические катастрофы, с которыми столкнулась Россия в этом году, в том числе утечка дизельного топлива в Норильске, могли в равной степени вызвать достаточно претензий к министру, хоть с ним они и не ассоциируются.

Среди других возможных причин отставки Кобылкина политтехнолог Аббас Галлямов называет конфликт с курирующим сельское хозяйство и экологию вице-премьером Викторией Абрамченко.

— Изначально Кобылкин всегда считался олигархическим человеком. Он был ставленником Геннадия Тимченко (миллиардер, по утверждению разных СМИ, близкий друг Владимира Путина. — Ред.). Его отличала самостоятельность по типу «сюда меня привел другой важный человек, не вы». Из-за этого вертикали власти не было. Замена Кобылкина на технического министра должна вертикаль восстановить, — объясняет Галлямов.

Место Кобылкина по предложению Мишустина может занять Александр Козлов, который с 2018 года занимал пост министра России по развитию Дальнего Востока. В свою очередь, на место главы в понедельник Мишустин предложил кандидатуру Алексея Чекункова, который с 2014 года руководит Фондом по развитию Дальнего Востока (дочка ВЭБа).

Другой заменой в кабмине станет увольнение министра транспорта Евгения Дитриха. Он занимал пост министра с 2018 года, до этого был главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. По данным источников РБК, Дитрих может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Этот пост остается вакантным с середины сентября, когда ушел в отставку Евгений Савченко, руководивший регионом 27 лет. Пока в качестве врио на его место назначен глава Росавиации Александр Нерадько, бывший замминистра Дитриха, однако еще днем 9 ноября в качестве возможной кандидатуры на пост нового министра транспорта был предложен председатель правления — гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Несмотря на то что Савельев возглавляет «Аэрофлот» с 2009 года, до этого он успел побывать зампредом правления «Газпрома», а также имеет опыт работы в федеральном министерстве.

Евгений Дитрих. Фото: РИА Новости

— С одной стороны, он имеет опыт работы в правительстве, несколько лет проработал в Минэкономразвития на позиции замминистра и курировал ряд разных направлений. Кроме того, Савельев умеет эффективно решать поставленные задачи в своей компании. За минувшие годы «Аэрофлот» закрепился среди крупнейших мировых авиаперевозчиков, — говорит директор портала «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Андрей Колесников не считает, что причиной для отставки министров стали их серьезные промахи.

— Люди, которые ушли, либо пошли на повышение, либо переместились по горизонтали. Их снимали с должности не из-за того, что они проштрафились, а потому, что нужно было изобразить бурное движение в правительстве.

Соответственно, всем им нужно было подыскать новые должности, так Якушеву дали позицию полпреда — один из тех постов, на которые назначают людей, когда их некуда девать.

Его поддерживает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, по его утверждению, поводов для перестановок было не больше, чем поводов для отставки правительства Медведева. Сферы, где произошли замены, серьезной критике не подвергались.

— Речь скорее идет о перераспределении между отдельными лоббистскими группами финансовых потоков в таких недешевых сферах, как транспорт (включая дорожное строительство), утилизация отходов, стройка. Замененные министры были значимыми, но не ключевыми — поэтому особым стрессом для вице-премьерского корпуса и для премьера эта ротация не была, — говорит Виноградов.

На повышение, в свою очередь, пошел глава Минэнерго Александр Новак — вероятно, он займет должность десятого вице-премьера. Новак возглавлял министерство с 2012 года. Кроме того, он один из авторов «ОПЕК+», сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти. Если Госдума утвердит его кандидатуру, Новак станет вице-премьером по ТЭК и промышленности. Как утверждает Колесников, в его случае повышение — это форма благодарности за то, что он в течение продолжительного количества времени очень хорошо работал в самой важной для «государственного капитализма» отрасли — энергетическом комплексе. Кроме того, это также может быть для него карьерным трамплином.

На место Новака может прийти гендиректор энергетической компании «РусГидро» Николай Шульгинов. Как поясняет Галлямов, это решение может быть мотивировано желанием Игоря Сечина, главного исполнительного директора «Роснефти». Поэтому вполне возможно, что повышение Новака было в первую очередь мотивировано желанием освободить лишнее место в правительстве.

При этом само решение увеличить количество вице-премьеров Колесников называет достаточно спорным, ведь в Белом доме всего девять вице-премьерских кабинетов, поэтому проблемы могут возникнуть даже с рассадкой. Кроме того, политолог не думает, что ротация в правительстве в целом может привести к серьезным изменениям.

— Это говорит о том, что на самом деле структура правительства и курирования отраслей не устоявшаяся. В целом это правительство не является политической единицей, это правительство технократов-бюрократов. Политического значения оно не имеет. Всерьез ничего не поменяется, поэтому больших перемен тоже ожидать не стоит. Кроме того, у правительства нет экономической политики, кроме реализации нацпроекта. Есть несколько персонализированных, их и будут решать технократы, — заключает Колесников.

P.S. 10 ноября Госдума утвердила все кандидатуры, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным.