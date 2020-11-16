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№ 126 от 16 ноября 2020

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COVID-19 вызвал коллапс здравоохранения по всей стране

Видеоэксплейнер на основе материала «Города сдаются на милость короны»

Общество221

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Видео: Ирина Воробьева, Александр Лавренов, Павел Каныгин, Влад Докшин, Татьяна Брицкая

Чиновники от здравоохранения не сумели воспользоваться летней передышкой между волнами коронавируса. В результате российские больницы оказались не готовы к осенним пикам пандемии. Стационары переполнены, койко-мест нет даже в коридорах, и больных теперь укладывают в лестничных пролетах. «Скорая помощь» не выезжает даже к тем, кто при смерти. В этом сюжете вы увидите последствия управленческого коллапса в здравоохранении.

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Теги:
как это устроено, здравоохранение, медицина, регионы

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