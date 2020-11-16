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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
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COVID-19 вызвал коллапс здравоохранения по всей стране
Видеоэксплейнер на основе материала «Города сдаются на милость короны»
Общество221
«Новая газета»редакция
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Чиновники от здравоохранения не сумели воспользоваться летней передышкой между волнами коронавируса. В результате российские больницы оказались не готовы к осенним пикам пандемии. Стационары переполнены, койко-мест нет даже в коридорах, и больных теперь укладывают в лестничных пролетах. «Скорая помощь» не выезжает даже к тем, кто при смерти. В этом сюжете вы увидите последствия управленческого коллапса в здравоохранении.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:как это устроено, здравоохранение, медицина, регионы
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