Города сдаются на милость «короны»

Фото: РИА Новости

Исходные по регионам к середине ноября:



Все большему числу людей отказывают в госпитализации, оставляя дома;

В аптеках — дефицит лекарств от коронавируса;

Скорые в некоторых регионах приходится ждать сутками;

В ряде медучреждений пациенты заявляют о закупках кислорода за свой счет;

Среди врачей — также серьезная заболеваемость. В больницах — нехватка кадров.

«Синдикат-100» начинает еженедельный мониторинг корона-ситуации в стране.

Омск

По официальным данным на 10 ноября, в Омской области заготовлено 3670 ковидных коек. На всех зараженных коронавирусом их не хватает: отправленная в отставку всего неделю назад министр здравоохранения области Ирина Солдатова неоднократно заявляла, что заболевшим COVID-19 с поражением легких до 70% «лучше лечиться дома». Перемен с приходом нового министра здравоохранения Александра Мураховского пока не заметно. 10 ноября омичка Елена Решетникова рассказала в паблике «Инцидент Омск» о том, что скорая, прибывшая через восемь часов после вызова, не нашла в омских больницах мест для госпитализации ее 69-летнего отца, у которого диагностированы дилатационная кардиомиопатия и ряд других заболеваний. После вмешательства областного минздрава больного госпитализировали в кардиологический диспансер. Не менее остро стоит и проблема дефицита лекарств для больных COVID-19. Это публично признал даже губернатор: 2 ноября Александр Бурков встретился с представителями крупных аптечных сетей региона. Они попросили его написать письмо единственному производителю «Арбидола» — компании «Фармстандарт», чтобы она «озаботилась ситуацией в Омской области». «Безусловно, я сейчас буду лично обращаться к каждому производителю в нашей стране, чтобы для Омского региона выделяли лекарства. Неважно, государственная аптечная сеть или частная... Важно, чтобы люди не ездили из Москаленок в Омск за этими лекарствами или из Омска в Новосибирскую область и обратно», — сказал Бурков. Дошли ли губернаторские письма до фармкомпаний, трудно сказать: пока что омичи продолжают жаловаться на нехватку и заоблачные цены медикаментов. У омичей, которые лечатся от ковида дома, с начала ноября появилась возможность получать лекарства бесплатно по рецептам врачей. По всей стране на это выделено правительством России 5 млрд рублей, из них Омской области — 72,5 млн. По словам министра промышленности РФ Дениса Мантурова, Омская область входит в число 20 регионов, где не хватает медицинского кислорода. 5 ноября в эфире канала «Россия 24» губернатор Бурков это опроверг: «Слава богу, у нас есть свой завод, который обеспечивает кислородом нас и еще шесть соседних регионов. В этом плане мы находимся в более выигрышном положении, чем другие регионы». Количество кислородных точек в омских больницах с начала пандемии действительно увеличилось. Однако обслуживает кислородное оборудование во всех медучреждениях организация, которая ранее этим не занималась и, по данным омских общественников, не имеет соответствующей лицензии. Правозащитники отправили обращение по данному факту в Генпрокуратуру. Ответа пока нет. Георгий Бородянский

Персонал подстанции «скорой» в Томске. Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Томск

Томск на днях обновил рекорд по заболевшим за сутки — 215 человек. В целом в регионе коронавирусом болеют свыше 5 тыс. человек. Количество свободных коек в регионе продолжает снижаться. По официальным данным на 10 ноября, их 34,1%. В соседнем Северске отделение на 100 коек будет развернуто на базе перинатального центра: 20 мест — в фильтрационной зоне и 80 — в «красной». Все места обеспечены кислородной поддержкой. На стене мэра Северска Николая Диденко в «ВКонтакте» жители города жалуются, что скорая едет по пять дней. Сам Диденко пишет, что ежедневно в Северске врачам приходится выезжать на дом к 800 больным. Диденко направил автомобили администрации Северска врачам первичного звена Северской клинической больницы для помощи в организации обслуживания вызовов на дому. Замгубернатора по социальной политике Иван Деев говорит, что растет число больных пневмонией без коронавируса. «Сейчас госпитализировано порядка 300 человек. Одна из причин — огромный объем потребления антибактериальных препаратов в последнее время. В большинстве случаев у пациента поднимается температура, он идет, покупает препарат в аптеке и на третий день пытается оценить эффективность на фоне вирусной инфекции — это неправильно, так как антибиотики не действуют на вирусный этап». Деев не исключил, что со следующей недели в Томской области могут обязать работодателей перевести 30% сотрудников на «удаленку». Замгубернатора не исключает возможность открытия респираторных госпиталей в томских торговых центрах. Редакция «ТВ-2»

Тюмень

В тюменских моногоспиталях свободны 20% коек. В регионе работают 16 моногоспиталей на 3000 коек. По данным на 11 ноября, в Тюмени и на юге области коронавирусом заразился 15 091 человек, выписаны 9693. Ежедневный прирост новых заболевших — больше 160. Практически каждый день — антирекорд. В сентябре случаев заражения было в два раза меньше. Горожанка Ксения Паюсова рассказала изданию «72.ру», как потеряла маму. «16 октября мама позвонила мне, сказала, что ей очень плохо. Я вызвала скорую. Описала симптомы, аккуратно намекнула на необходимость провериться на ковид: все-таки пенсионер, 64 года, группа риска. Мне ответили, что все понимают, вызовов много, нужно подождать. К вечеру маме стало еще хуже. Я звонила в скорую и спрашивала, как ускорить процесс, предлагала денег, спрашивала, есть ли в городе платная бригада? Ответ был один: «Ожидайте, мы про вас помним». Я спросила, можно ли сразу поехать в учреждение, где лечат ковид, на что мне ответили: «Да, но для этого нужно направление от терапевта». Логично. Мы не имеем права сами ставить себе диагнозы, но как попасть в поликлинику, если человек с подозрением на ковид не имеет права перемещаться по городу?» Скорая помощь к маме Ксении так и не приехала. Женщине стремительно становилось хуже, вызвали такси и отвезли в поликлинику «Нефтяник», где ее не приняли: «Нет показаний, нет анализов, и вообще, может, у вас не ковид». В моногоспитале на улице Новой — та же ситуация. Медики подсказали, что прорваться на госпитализацию можно через приемное отделение ОКБ № 1. После госпитализации сделали КТ и сразу же направили в реанимацию под ИВЛ. Ночью мама Ксении умерла. Государство бесплатно предоставило место на кладбище. Медик и пациенты в палате ковидного моногоспиталя на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Фото: РИА Новости В аптеках Тюмени есть дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков. Вторая волна инфекции спровоцировала ажиотажный спрос на лекарства. Выписанные по рецепту медицинские препараты успевают купить единицы. В тюменских аптеках очень тяжело купить «Левофлоксацин» и «Азитромицин», которые назначают при ковидной пневмонии. Нет и инъекций для разжижения крови «Клексан», которые часто назначают беременным. Провизоры подтверждают проблему нехватки лекарств. Во-первых, из-за того, что люди закупаются впрок. Во-вторых, из-за того, что поставщики задерживают заказанные препараты. Пациенты тюменского моногоспиталя на улице Новой рассказывают, что самостоятельно покупают себе лекарства и кислород. Тюменка Ольга Лессер (45% поражения легких) рассказала, что в госпитале нет даже термометров, постоянные перебои с СИЗ, отсутствуют антисептики. Из-за нехватки кислорода женщина закупила его сама. Пациенты приносят свои ингаляторы. В депздраве, впрочем, информацию о нехватке лекарств и оборудования опровергают. «Никто не требует у пациентов что-то покупать самостоятельно», — заявили «Новой газете» в ведомстве. В тюменских моргах — коллапс, патологоанатомы работают семь дней в неделю вместо положенных шести. В оперштабе очереди в моргах объяснили увеличением нагрузки на специалистов тем, что «пандемия накладывает отпечаток на все медицинские службы, в том числе патолого-анатомическую». Официально от коронавируса в регионе скончались 94 человека, 41 из них — в октябре. Согласно данным Росстата, в регионе за весь период пандемии скончались 268 человек, у которых в анамнезе был коронавирус. Юлия Баталова

Челябинск

В понедельник первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала журналистам, что свободный коечный фонд сохраняется на уровне 15%. Всего под ковид выделено 6827 коек. При этом, по ее словам, 6066 пациентов, проходящих лечение амбулаторно, были обеспечены бесплатными лекарствами, а очереди на КТ день ото дня сокращаются с нескольких дней ожидания до суток. Однако, по информации Ura.ru, ситуация с очередями на КТ выглядит не так оптимистично: только в частных клиниках очереди на эту услугу расписаны на месяцы вперед. В клинике «Лотос» в Челябинске ближайшая запись на 20 ноября, в медцентре «Кармель» все расписано до декабря. Проблемы не только с очередями на КТ, но и с ожиданием скорой помощи. 8 ноября в Челябинске умер 87-летний мужчина. Он скончался ночью во сне, родственники вызвали скорую и полицию, чтобы зафиксировать смерть. 9 ноября в квартире появился трупный запах, а скорая так и не приехала, хотя родственники вызывали медиков каждые полчаса. Найти даже самые обычные противовирусные препараты («Арбидол» или «Кагоцел») затруднительно. В сети аптек «Классика» в Челябинске, согласно официальному сайту, «Арбидол» есть только в двух аптеках. В сетях «Областной аптечный склад» и «Фармленд» — просто отсутствует. Региональные власти на еженедельных брифингах отчитываются о достижениях на фронте борьбы с ковидом, но реальность не всегда совпадает с заявлениями чиновников. На 11 ноября, по данным оперштаба по борьбе с ковидом, новых случаев заражения — 197, выписано из больниц — 146 человек. Смертей нет. Александр Шестаков

Хакасия. Видео



Екатеринбург

Каждая третья койка в Свердловской области отдана под коронавирус: 10 тыс. из 30 тыс. имеющихся в регионе. При этом свободными остаются всего 1476 койко-мест, а заболеваемость с 7 ноября колеблется на уровне от 291 до 306 человек в сутки. Власти называют ситуацию «управляемой». При этом понять, кто может рассчитывать на госпитализацию, невозможно. Вот заявление вице-губернатора Павла Крекова от 9 ноября: «Если поражение легких серьезное, то, вероятнее всего, вас повезут в больницу. Если это легкое поражение, но тем не менее может понадобиться кислородная поддержка, значит, вас повезут в ту больницу, где существует кислородная поддержка, где выведен кислород. Если у вас вообще нет поражения легких, это просто течение болезни с признаками ОРВИ, без пневмонии, то вас отправят в больницу, где достаточно простые с точки зрения поддержки кислородные условия». Однако в тот же день уральские СМИ рассказали историю мужчины, которого не положили в больницу, несмотря на имеющееся направление на госпитализацию и поражение обоих легких. Минздрав региона давал последние рекомендации по госпитализации еще в октябре: отправлять пациента в больницу нужно, если имеются хотя бы два фактора из пяти — температура выше или равна 38 градусам; уровень насыщения крови кислородом ниже 95%; частота дыхания больше 22 раз в минуту; уровень СРБ в сыворотке крови больше 10 миллиграммов на литр; поражение легких до 50%. И кому верить? В общественном транспорте, Екатеринбург. Фото: РИА Новости Несмотря на такую неразбериху, ситуация в Екатеринбурге пока выглядит лучше, чем в других регионах. Попавшим в ковидные госпитали, по крайней мере, еще не предлагают размещение на полу. «Я лечился в госпитале ветеранов войн, — рассказывает житель Екатеринбурга Алексей Бушмаков. — Ни в коридорах, ни на полу людей не укладывали». Вместе с тем рекомендованных при коронавирусе лекарств в Екатеринбурге не сыщешь: препараты на основе фавипиравира («Коронавир», «Арепливир») 11 ноября были только в трех городских аптеках по цене от 5060 до 6900 рублей. «Есть проблемы с антикоагулянтами, водой для инъекций, лидокаином, — сказали «Новой» в одной из крупных уральских аптечных сетей. — Ряд зарубежных препаратов просто не ввозится в Россию в нужном количестве. Например, «Квадрапарин» или «Эниксум», которые препятствуют образованию тромбов». Зато власти уже пообещали дополнительные закупки «Триазавирина» — препарата, который на Урале производит компания «Медсинтез», контролируемая семьей депутата Госдумы Александра Петрова. На закупки препарата уже потрачено свыше 20 млн рублей. Иван Жилин

Пермь

Второй месяц в Пермском крае ежедневные рекорды по числу заболевших. Сейчас это 200 человек, месяц назад было около 100. Прирост 1,3% в день, общее число подтвержденных диагнозов в регионе — более 15 500. По статистике пермского загса, только в Перми в октябре зарегистрировано на 70% (на 786) смертей больше, чем в среднем за предыдущие пять лет. При этом, по данным оперативного штаба, общее число умерших от инфекции в крае — 447 человек. Минздрав Пермского края регулярно сообщает об организации дополнительных мест для пациентов с COVID-19 в медучреждениях. Сейчас развернуто порядка 4400 коек, норматив для региона — 1827. По официальной информации, свободны из них около 700. Соцсети переполнены гневными постами пермяков. Система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов: тесты делают не всем даже из групп риска, результаты идут неделю и могут вообще не прийти, неотложку и скорую больные ждут часами и даже днями и могут не дождаться. В больницах нет мест, а в аптеках нет лекарств. Чтобы сделать платную КТ ночью, нужно записаться за несколько дней. «Непонятно, где эти сотни свободных коек, о которых говорит минздрав. Мы сейчас очень тяжелых пациентов дома оставляем. В доковидный период уже при сатурации меньше 90% нужно было думать об ИВЛ, а теперь можем дома оставить пациента, например, с сатурацией 77% — даем человеку кислородом подышать, и все. У таких больных серьезное поражение легких, скорее всего, но мы их даже на КТ не везем, по устному распоряжению старшего врача, потому что все равно нет мест в больницах — некуда госпитализировать, — говорит медбрат пермской скорой Артем Борискин. — В приказе минздрава утверждены показатели, при которых пациента бригада скорой должна везти на томографию: сатурация меньше 95%, частота дыхательных движений больше 22 в минуту, температура больше 38. Но после сентябрьских очередей на КТ над нами поставили старшего врача, мы ему по телефону озвучиваем показания пациента, и уже он решает, нужно ли КТ. Иногда мы ухудшаем показания, когда понятно, что КТ сделать необходимо, чтобы у человека была возможность попасть в больницу». Фото: EPA Пермский Роспотребнадзор сообщает, что ежедневно в крае проводится около 7,6 тыс. тестов на коронавирус и «в регионе достаточно тест-систем». При этом несколько сотрудников скорой рассказали «Новой», что с июня у них не берут мазки, хотя должны обеспечивать тестами «один раз в неделю, а при появлении симптомов — немедленно». Отсутствием лекарств в аптеках занялся губернатор края Дмитрий Махонин: «Проблема с временным дефицитом препаратов в аптеках у всех регионов, она связана с введением новой системы маркировки в стране, краевые власти и я лично сделаем всё, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства», — заявил Махонин на совещании с представителями аптечных сетей. В результате «благодаря личным договоренностям губернатора с производителем лекарств «Фармстандарт» удалось наладить регулярную поставку препаратов: за две недели в аптеки будет доставлено 100 тыс. упаковок «Арбидола», 10 тыс. пачек «Азитромицина» и 150 тыс. упаковок парацетамола, сообщается на сайте правительства края. «Новая газета» выяснила в службе наличие препаратов для лечения COVID-19 согласно рекомендациям Минздрава РФ: «Фавипиравир» и «Ремдесивир» — отсутствуют; «Гидроксихлорохин», «Азитромицин», «Рекомбинантный ИФН-α» и «Умифеновир» («Арбидол») — есть. Александра Семенова

Крым и Севастополь

В Севастополе один из самых высоких показателей смертности по стране — 2,48%. 79 умерших на 3190 зараженных. Еще в сентябре заболеваемость держалась на уровне 20–30 человек в день, с середины октября прирост составляет 40–50 человек в день, а последние несколько недель показатели держатся на уровне 70–80 человек. В сентябре власти сообщали, что свободных мест в больницах нет. Как сообщил на совещании правительства вице-губернатор Александр Кулагин, на прошлой неделе коронавирусом в регионе заразилось более 500 человек, свободный коечный фонд составляет 12%. Для решения проблем с инфекцией губернатор Севастополя Михаил Развожаев создал горячую линию по вопросам коронавируса — ситуационный центр. Глава региона признал, что на работу центра поступает немало жалоб в соцсетях. И действительно, люди, не сдерживая эмоций, пишут, что работники центра либо не владеют информацией, либо перенаправляют их на другой номер, где попросту не берут трубку. В республике Крым показатель смертности ниже, чем у соседей, и составляет 1,65%: 183 умерших на 11 157 заболевших. Пациенты в медицинских масках ожидают приема врача в городской поликлинике №7 в Симферополе. Фото: РИА Новости Еще в сентябре республиканские власти стали развертывать дополнительные площади для госпитализации больных коронавирусом. В республике сейчас 2747 ковидных и пневмонийных коек, за последние две недели их число увеличили. Тем не менее жалоб в соцсетях на отказ от госпитализации меньше не становится. О том, что больницы не всегда готовы принять пациентов с симптомами ковида, рассказал «Новой» лидер независимого крымского профсоюза скорой помощи врач Дмитрий Букарев: «Было достаточно случаев, когда больницы не брали пациентов с пневмонией и они умирали дома. Сейчас региональные власти постановили, что госпитализации подлежат люди, у которых поражение легких более 25%». Жалоб на нехватку лекарственных препаратов от коронавируса ни в Крыму, ни в Севастополе пока нет. Надежда Исаева

Саратов

Саратовская область перешагнула очередную психологическую отметку: с начала недели здесь регистрируется не менее 200 заболевших коронавирусной инфекцией. В среду, 11 ноября, был побит очередной рекорд: 209 заболевших. Большинство — с пневмонией. Количество коек под ковид растет — в 22 лечебных учреждениях региона открыты либо госпитали, либо ковидные отделения. На 11 ноября для заболевших новой коронавирусной инфекцией открыто 4130 коек, из них 2084 — с кислородной поддержкой. Свободны почти 700 коек. Тем не менее в Саратове пациентов, требующих госпитализации, продолжают ставить «в очередь». По словам медицинских чиновников, дефицита кислорода в Саратовской области нет, как нет и перебоев с его закупками. При нескольких клиниках и ковид-госпиталях сейчас строятся дополнительные кислородные станции. По-прежнему сложно с наличием необходимых лекарств в аптеках города. В конце октября в социальные сети вылилось множество жалоб, что в аптеках Саратова нет не только антибиотиков, но и лидокаина, воды для инъекций, и даже шприцы есть далеко не везде. В результате с начала ноября антибиотики можно приобрести только по рецепту врача. Остаются проблемы с диагностикой ковида. Еще два месяца назад министр здравоохранения региона Олег Костин говорил, что к ноябрю в Саратове будут установлены девять компьютерных томографов. С весны, по словам министра, он краснел и испытывал стыд на различных совещаниях, потому что в области «компьютерных томографов в амбулаторном режиме практически не было». При диагностике ковида решающее значение имеет именно компьютерная томография. Но к ноябрю аппараты КТ в саратовских поликлиниках так и не появились. В течение двух месяцев новенькие аппараты лежат на складах, потому что на их установку не хватает денег. Но даже у частников сделать КТ легких невероятно трудно: если в середине октября желающим предлагали запись через неделю-две, то сейчас предлагают записываться на декабрь. Анна Мухина, «Свободные новости»