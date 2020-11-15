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№ 125 от 13 ноября 2020

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Репортажи

Революция 1.01

Ливанцы возвращают страну себе

Политика6

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О том, что Ливан существует на карте мира, многие из нас узнали лишь в августе, когда в порту Бейрута случился страшный взрыв. Этот взрыв,  сопоставимый по мощи с ударом по Хиросиме, на много дней стал одной из первых мировых тем.

Весь мир наблюдал руины, оставшиеся от древнего финикийского города. И весь мир размышлял о том, как такое вообще могло случиться.

Вадих Эль Хайек начал снимать этот фильм еще год назад, когда всю страну охватили антиправительственные манифестации. Люди протестовали против коррупции в правительстве, против мусорных королей, превративших страну в свалку, против вмешательства Ливана в дела других стран.

В течение года эти стихийные протестные выступления превратились в непрекращающийся митинг, парализовавший политическую и социальную жизнь в стране.

Режиссер наблюдал генезис протеста — от карнавала до уличной войны, когда 4 августа Бейрут сотряс взрыв. Руководство Ливана оказалось не в силах преодолеть последствия этой трагедии и объявило о собственной отставке. Так гражданское общество Ливана на деле почувствовало, что власть — не только право, но и ответственность.

...Ливанские рыбаки считали хорошим знаком, когда восточный ветер дул в их паруса, направляя лодки к местам улова. Имя этого ветра – Хава Шарки.

Хава Шарки — это фильм о возникновении и самостоянии гражданского сознания, пошаговая инструкция к защите собственных гражданских прав.

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Теги:
фильм, ливан

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