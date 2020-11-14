— Уволились два врача и еще трое ищут место, куда уйти. Ситуация в больнице, мягко говоря, не очень. С приходом нового руководства у персонала около суток не было даже комбинезонов, в которых мы работаем, когда входим в «грязную», «красную зону», — рассказал корреспонденту «Новой» медбрат Республиканской инфекционной больницы Эльдан Кукурекин.

3 ноября Кукурекин опубликовал пост в Instagram, в котором задал Минздраву вопрос: почему уволили главного врача больницы Ивана Белкина? Он считает, что его уволили несправедливо, ситуация в больнице от этого лучше не стала — вслед за главврачом по собственному желанию уволились 12 сотрудников.

Официально Белкина обвиняют в том, что он не обеспечил маршрутизацию пациентов, когда пациенты с коронавирусом поступают в одно место, пациенты с пневмонией — в другое, а пациенты с иными заболеваниями — в третье. Но по факту этим должен заниматься Минздрав, а не главврач, считает медбрат.

— Они просто-напросто, включая эту маршрутизацию, включая еще оставшиеся какие-то косяки, о которых мы, возможно, не слышали,

решили все это просто спихнуть на него и убрать. Это максимально некрасиво и максимально несправедливо.

Сотрудница инфекционной больницы, которая попросила не называть ее имени, подтвердила версию Кукурекина. По ее словам, после прихода нового главврача проблемы не исчезли.

— Очереди из скорых и люди в коридоре никуда не делись. Но с приходом главного врача у нас появилась проблема не менее важная: отсутствие СИЗ, лекарств и запрет на проведение лабораторных исследований на ковид сотрудников, которые заражаются ковидом. Мало того, что мы не защищены, теперь мы даже не можем перестраховаться, сдав мазок, и всю заразу потащим в свои семьи. Хотя, по методическим указаниям, мазок должны брать у сотрудников один раз в неделю. Люди возмущены таким отношением и всей этой ситуацией, поэтому увольнения продолжатся. Нам же, недовольным, предложили отправиться за ворота и закрыть рты. И то, что Кононенко пишет о большом притоке сотрудников, — вранье. Набирают студентов из медицинского университета, персонала по-прежнему не хватает.

Ранее новый главный врач инфекционной больницы Юлия Кононенко заявила, что кадрового дефицита в больнице нет.

Главного врача Республиканской инфекционной больницы Ивана Белкина уволили после скандалов в соцсетях и жалоб жителей Петрозаводска.

Выпускник медфака Петрозаводского госуниверситета Иван Белкин руководил детской стоматологической поликлиникой в столице Карелии, в 2018 году возглавил Республиканскую инфекционную больницу. Карельские СМИ заговорил о нем еще в январе 2019 года, когда

он распорядился убрать иконы и святую воду из отделения реанимации, — тогда в дело вмешался глава республики Артур Парфенчиков, известный своей набожностью.

С приходом пандемии карельские СМИ начали публиковать жалобы петрозаводчан на качество услуг в инфекционной больнице. Летом 2020 года 88-летняя женщина жаловалась на плохое отношение к больным. 24 октября пациентку с температурой 4,5 часа продержали в машине скорой помощи, а потом вернули домой. В группе «Подслушано в ПТЗ» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о нехватке медсестер в отделении, дефиците палат и одном душе на сто человек — к посту были прикреплены фотографии, на которых было видно, что пациенты лежат в коридоре.

Кадры из инфекционной больницы Петрозаводска / ВКонтакте

Сам Иван Белкин на просьбу «Новой газеты» прокомментировать ситуацию повесил трубку и перестал выходить на связь. Ранее в комментарии изданию «Север. Реалии» он сказал, что решение о его увольнении принимали на уровне правительства региона.

— Мне предложили возглавить другое учреждение. Но я полагаю, что свою работу делал хорошо, поэтому увольняться по собственному желанию не стал. Есть статья, которая позволяет меня уволить по инициативе работодателя, ею они и воспользовались, — сказал Белкин.

Он считает, что больница и система здравоохранения не справились с большим наплывом пациентов, число которых в регионе растет с каждым днем. Если в оперштабе по борьбе с коронавирусом в начале месяца сообщали о сотне заболевших в сутки, то теперь эта цифра выросла почти до четырехсот. Между тем глава Карелии регулярно отчитывается о свободных койках на своей странице в «ВКонтакте».

обновлено Обращение персонала инфекционной больницы Петрозаводска



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Правительственный телеграм-канал «Карельские лайки» 12 ноября тоже прокомментировал увольнение главврача. Там припомнили и массовые увольнения после вступления Белкина в должность, и жалобы пациентов, и организацию работы приемного покоя, на который приходится основная нагрузка.

— Самой напряженной была попытка Белкина убрать зама главного врача центра «СПИД» Инну Рожкову. Тогда это закончилось забастовкой медперсонала и коллективным обращением. Вмешался минздрав. Белкину пришлось отступить, — написали в телеграм-канале. — Минздрав Карелии неоднократно давал предписания Белкину увеличить количество врачей в приемном покое до четырех человек. Как нам сообщают очевидцы, Белкин отчитывался о выполнении, но работал по-прежнему один человек.

Петрозаводск