письмо
«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
Подкаст «Книжная ссылка». «Наше мнение очень мало значит в этой стране»
Анна Наринская о «Новом величии», книгах и феминизме
Анна Наринскаяспециально для «Новой газеты»
В новом выпуске подкаста «Книжная ссылка» журналистка, активистка и литературный критик Анна Наринская рассказала, по какой причине общество перестало активно реагировать на несправедливость, как одни писатели становятся популярнее других, отчего феминизм так плохо приживается в России и почему нас может объединить только Путин.
слушайте, где удобно
Soundcloud | Apple Music | Google Podcasts | Castbox |Яндекс.Музыка | VK
Таймкоды
00:33 Что Анна поняла о российском правосудии после дела «Нового величия»
04:53 В чем причина апатии и цинизма нашего общества
07:52 Почему одни писатели и поэты становятся знаменитыми, а другие нет?
14:09 Выставки Анны: нам не нужны собрания сочинений и каким был антисемитизм в СССР
18:22 Сборник Анны «Не зяблик»: когда можно менять свое мнение и роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла
23:52 Рене Жерар и Достоевский: почему россияне могут объединиться только против кого-то, а не за что-то
29:32 «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте: главный роман о самоопределении женщины, аналога которого никогда не было в нашей стране
34:35 Отчего в России так плохо приживается феминизм даже в среде оппозиции?
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.