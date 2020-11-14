Подкаст «Книжная ссылка». «Наше мнение очень мало значит в этой стране»

В новом выпуске подкаста «Книжная ссылка» журналистка, активистка и литературный критик Анна Наринская рассказала, по какой причине общество перестало активно реагировать на несправедливость, как одни писатели становятся популярнее других, отчего феминизм так плохо приживается в России и почему нас может объединить только Путин.

Таймкоды

00:33 Что Анна поняла о российском правосудии после дела «Нового величия»

04:53 В чем причина апатии и цинизма нашего общества

07:52 Почему одни писатели и поэты становятся знаменитыми, а другие нет?

14:09 Выставки Анны: нам не нужны собрания сочинений и каким был антисемитизм в СССР

18:22 Сборник Анны «Не зяблик»: когда можно менять свое мнение и роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла

23:52 Рене Жерар и Достоевский: почему россияне могут объединиться только против кого-то, а не за что-то

29:32 «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте: главный роман о самоопределении женщины, аналога которого никогда не было в нашей стране

34:35 Отчего в России так плохо приживается феминизм даже в среде оппозиции?