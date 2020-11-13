Шведский вуз

Швеция — один из мировых лидеров по развитию цифровых технологий и «зеленой» экономики. В мировом рейтинге по уровню счастья граждан страна неизменно занимает место в первой десятке, ее часто называют государством всеобщего благосостояния. Достичь этих успехов было бы невозможно без современного образования. Поэтому в Швеции большое внимание уделяется модернизации университетов, задача которой — дать возможность студентам, преподавателям и исследователям максимально реализовать свой потенциал. «Новая» совместно со студенческим журналом DOXA разбирается, как устроена система высшего образования в Швеции, каким навыкам преподаватели стараются обучить студентов и как идеалы шведского общества о равенстве возможностей реализуются в академической среде.

Партнерский материал. Подготовлен в сотрудничестве с ru.sweden.se

Пандемия как тест на академические свободы

Несмотря на то что с началом эпидемии коронавируса Швеция решила не переходить на полный карантин, вузам пришлось изменить формат своей работы. В марте 2020 года правительство страны рекомендовало вузам перейти на дистанционный формат обучения. Однако эта мера не была обязательной, что во многом связано с высокой степенью автономности шведских вузов. Реформы, проведенные в Швеции 20 лет назад, дали университетам больше независимости. Они стали свободнее набирать преподавателей и планировать содержание и объем обучения.

При этом правительство сохранило за собой контроль над назначением ректоров и финансированием, которое зависит от показателей, демонстрируемых вузом. Для этого существует понятие образовательного заказа: государство ставит перед каждым вузом ряд параметров, которые он должен выполнить.

Ингемар Эрнберг, профессор Каролинского института, одного из крупнейших в Европе медицинских вузов, рассказывает, что уже во время первой волны, которая была весной, большую часть занятий перевевели в онлайн. Некоторые форматы обучения, невозможные для осуществления без физического присутствия (например, лабораторные работы), были полностью отменены. При этом аспирантам, которым необходимо работать в лабораториях, было разрешено это делать. Однако посещение университетских зданий сократили до 20%, что позволило избежать частых социальных контактов.

После летних каникул очных курсов стало больше — около 70% от общего числа. Но на занятиях все равно приходится соблюдать меры предосторожности: на лекциях студенты сидят через два сиденья друг от друга. Разрешили проводить лабораторные работы, при этом ограничив количество студентов, которые могут на них присутствовать, одной пятой частью от общего числа и обязав всех надевать маски.

Каролинский институт. Фото: imagebank.sweden.se

За время курса, продолжающегося до сих пор, у троих студентов оказался положительный тест на коронавирус. В лабораториях теперь можно работать половине всех сотрудников одновременно. Меры, принятые в университете, более жесткие, чем в обществе в целом. Однако Каролинский институт — скорее исключение из правил, большинство вузов не налагают на своих студентов дополнительных ограничений.

По словам профессора Эрнберга, несмотря на вторую волну пандемии, которая не обошла и Швецию, в университете люди не испытывают чувство страха:

«Нет такого, что все ходят кругом и думают о том, как бы не заболеть. Мы ведем вполне обычный образ жизни с некоторыми ограничениями».

Шведское агентство общественного здравоохранения недавно объявило, что вспышки заболевания по крайней мере в восьми регионах были связаны с частными вечеринками среди студентов университетов. Министр высшего образования Матильда Эрнкранс сообщила Sveriges Radio, что студентам «нужно сосредоточиться на учебе, а не на вечеринках», иначе кампусы могут быть закрыты, как это было в начале года. На сегодняшний день около 200 из 400 000 студентов шведских университетов получили положительный результат теста на коронавирус.

Стокгольмское метро в период пандемии. Фото: ЕРА

Почему иностранцы едут учиться в Швецию?

Несмотря на пандемию, Швеция осталась привлекательным направлением для иностранных студентов, по сравнению с прошлым годом их число даже выросло на 13%. Отказ от локдауна в Швеции и сложная ситуация в США и Европе в связи с пандемией только способствовали увеличению числа иностранных студентов с 24 000 до 27 000.

Интерес к обучению в Швеции проявляют во всем мире: в шведские вузы приезжают из более чем 117 стран.

Среди лидеров по числу граждан, приезжающих туда учиться, — Финляндия, Индия и Китай. На вопрос, почему они решили учиться в Швеции, большинство из более чем 10 000 иностранных студентов, опрошенных Шведским институтом, указали на привлекательный образ жизни, характерный для страны, и открытые прогрессивные ценности. Для людей важны как образование высокого качества, так и поддержка равных прав всех студентов, в частности прав сексуальных меньшинств, а также акцент на экологии и устойчивом развитии, которому в Швеции уделяется много внимания.

Для того чтобы сохранить поток иностранных студентов в 2020 году, университетам пришлось принимать дополнительные стимулирующие меры. Они увеличили количество стипендий, целенаправленно сотрудничали со Шведским миграционным ведомством, чтобы обеспечить беспроблемное оформление виз и видов на жительство.

Швеция предлагает более тысячи программ обучения на английском языке. Среди наиболее востребованных направлений сегодня — инженерия и информационные технологии, науки о жизни и бизнес. Пользуются популярностью также программы в сфере дизайна и таких областей, как международные отношения и права человека.

Фото: imagebank.sweden.se

Высшее образование в Швеции бесплатное не только для граждан этой страны, но и для жителей ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Более того, студенты могут получить дополнительную финансовую помощь за счет грантов и образовательных кредитов. Абитуриенты из других регионов мира могут претендовать на стипендии, покрывающие стоимость обучения и проживание. Одни из наиболее популярных программ стипендиальных программ организованы Шведским институтом. Также существуют различные частные стипендиальные программы.

Стоимость обучения в шведском университете для иностранцев варьируется от 7500 до 25 500 евро в год в зависимости от учебной программы и университета. Одни из наиболее дорогих направлений — бизнес и архитектура. В целом, как подсчитал Шведский институт, за 2018/2019 учебный год общий вклад иностранных студентов в экономику страны составил около 122 миллионов долларов, включая оплату обучения и расходы на проживание.

Несмотря на то что для шведов высшее образование полностью бесплатно, большинству студентов, которые учатся далеко не дома, недостаточно стипендии, предоставляемой университетом, и им приходится брать кредиты, чтобы оплачивать проживание. Размер финансовой помощи, которую можно получить, варьируется в зависимости от формы обучения, ее длительности и доходов студента.

Однако невысокая процентная ставка образовательных кредитов (в 2020-м она составила 0,16% годовых) и возможность выплачивать их в течение 25 лет после завершения учебы позволяют шведским студентам рано начать жить независимо от родителей. При этом выплатить кредит необходимо до 60 лет.

Шведский университет: меньше отчетности и комфорт для всех

Шведская система образования предполагает тщательную проработку целей обучения. Например, здесь большое значение уделяется развитию коммуникативных навыков студентов. Задача состоит в том, чтобы научить слушателей образовательных программ работать в команде, проявлять инициативу и развивать критическое мышление.

Галина Чугунова, выпускница бакалавриата KTH (Королевского технологического института), получающая сейчас степень магистра в том же университете, говорит, что в ее образовании меньшую роль играют формальности, что позволяет студентам проявлять больше креативности, нестандартно решать задачи: «Шведы больше внимания уделяют практической части работы, чем теоретической. Если тебе нужно написать какую-то программу, а потом написать отчет по ней, то они в первую очередь будут писать программу и доводить ее до совершенства, копаясь в технических деталях, а саму письменную работу они могут оставить на последний день.

Похожими впечатлениями делится и Залия Гиндуллина, учившаяся в магистратуре Стокгольмской школы экономики: «Во время учебы многие задания поощряли "полет фантазии". Вообще я бы сказала, что энтузиазм, инициатива, креативность — это те вещи, на которые делается самый большой акцент».

Студентка в библиотеке Стокгольмского университета. Фото: imagebank.sweden.se

По словам Наталии Андерссон-Жулябиной, окончившей магистратуру в Стокгольмском университете, студентов учат взаимодействовать с людьми для решения практических задач: «Шведы концентрируются на коммуникативных навыках, на том, чтобы все думали о том, как сделать комфортной работу для всех членов группы. Нельзя говорить то, что может задевать других людей. В какой-то степени это создает неудобства, зато каждый человек находится в безопасности».

Главный акцент в учебе делается на независимость студента и его самоподготовку. Предполагается, что большую часть своего учебного времени студент будет уделять именно самостоятельному изучению материала, чтению, написанию студенческих работ. «Так же и на самих занятиях: как минимум половина семинара уделяется индивидуальному общению студентов, групповой работе, в которой преподаватель если и участвует, то только как модератор дискуссии, но не как экзаменатор, оценивающий работу», — делится впечатлениями Майя Шмидт, окончившая магистратуру Стокгольмского университета и теперь получающая степень доктора наук в Уппсальском университете.

При этом, как отмечает Наталия, шведы остаются индивидуалистами:

«Если в южной Европе люди более открыты, готовы делиться информацией, то здесь человек работает в своей маленькой ячейке».

Однако, по ее словам, это необязательно связано с эгоизмом: «Даже если у кого-то возникают проблемы, он старается не задействовать других людей, чтобы не создавать для них неудобства». В Швеции не принято чем-то хвастаться. Если человек чего-то добился, приобрел новый навык, то люди обычно никому об этом не рассказывают. «В университете так же: если один студент очень активный, хорошо учится и занимается чем-то дополнительно, он не будет это выпячивать, чтобы другие не чувствовали себя ущемленными».

Во время учебы, как правило, контроль за студентами минимален: каждый решает сам, как ему выстроить свой учебный процесс, посещать ли лекции или преимущественно готовиться самостоятельно. С семинарами ситуация тоже довольно гибкая. Например, если студент пропускает семинар, он всегда потом имеет возможность каким-то образом закрыть этот пропуск — например, написав эссе. То же самое и с дедлайнами. Преподаватели относятся к этому более лояльно: «Система довольно динамичная: если у студента возникли проблемы и он по каким-то причинам не сдал курс вовремя, он может получить свою оценку через год или даже два после того, как прослушал его, никто его не отчислит за это», — рассказывает Майя.

Однако подход к вопросу отслеживания посещаемости во многом зависит от каждого преподавателя отдельно. «Был один преподаватель, который фотографировал студентов на первом занятии, делал им личные карточки, а потом отмечал присутствующих каждый раз, сравнивая с фотографиями, чтобы никто не поднимал руку за другого человека», — делится Наталия.

Аудитория Стокгольмского университета. Фото: imagebank.sweden.se

При этом системе удается сохранить высокую степень вовлеченности и мотивированности студентов. Во многом это объясняется тем, что многие шведы поступают в вуз не сразу после школы, а лишь тогда, когда у них появляется четкое понимание того, чем они хотят заниматься в будущем. После школы шведы могут на некоторое время взять перерыв в учебе, поработать, попутешествовать, прослушать курсы, которые не будут потом включены в диплом, но дадут возможность понять, каково это — учиться в университете, — и уже после всего этого получить достаточное количество баллов и поступить на какую-то программу бакалавриата.

Благо в Швеции нет ограничения по возрасту, в котором можно бесплатно поступить в вуз.

При этом максимальный возраст для получения финансовой помощи — 56 лет. Некоторые ограничения для получения образовательного кредита действуют с 47 лет.

Как защищать академические права: шведский опыт

Одна из вещей, которую отмечают многие студенты, — это отсутствие иерархии и равенство в шведских университетах. По их словам, нет ощущения, что преподаватели находятся на «недосягаемой высоте»: «Ты обращаешься к преподавателям по имени, без «мистер» или «миссис».

Писать им можно в любое время. Они очень дружелюбны и готовы помочь, — рассказывает Залия. — Был момент, когда мне было очень тяжело справиться с учебной нагрузкой, и я пришла к преподавателю спросить, что мне делать. И он где-то полчаса обсуждал со мной мою стратегию». По словам Галины, преподаватели Королевского технологического института всегда идут навстречу, если студенту необходимо больше времени на освоение материала:

«В основном они очень простые люди, порой ты даже не замечаешь, что это преподаватель.

Все друг к другу на "ты", и ученики легко и просто могут попросить дополнительный урок — прийти во внеучебное время, чтобы преподаватель им что-то объяснил. Если один что-то не понимает, он может спросить об этом, и преподаватель обязательно еще раз объяснит это для всех. Тебя никогда не попросят подойти отдельно. Это и хорошо, потому что все это поймут точно и тот студент, который это спрашивал, скорее всего, тоже поймет, и плохо — потому что у преподавателя может не хватить времени объяснить все, что было запланировано, и тогда он начинает стрессовать в конце, или тебе приходится самому дочитывать материал».

Поддерживать комфортную обстановку в университете призваны также студенческие союзы и студенческие сообщества, помогающие студентам адаптироваться как в стенах вузах, так и за его пределами. «С одной стороны, студенческий союз — это орган, влияющий на проведение университетских изменений, с другой стороны, это место, куда студенты могут вступить, если они хотят жить какой-то не учебной, неформальной жизнью», — рассказывает Майя.

В некоторых вузах под деятельность студорганизаций может быть выделен целый этаж университетского здания. Такие организации занимаются помощью как в получении образования, так и во внеучебной активности: организуют спортивные мероприятия, вечеринки, встречи с потенциальными работодателями.

Фото: imagebank.sweden.se

Существуют студсоюзы факультетов и общеуниверситетский студсоюз — его деятельность носит еще более системный характер. За работу в нем студенты получают зарплату и на этот период должны брать перерыв в учебе и заниматься исключительно деятельностью союза. Немаловажное значение имеет и правозащитная роль таких организаций. В студсоветах есть ответственные за это направление, к которым можно подойти и рассказать, если студент чувствует, что к нему проявляли дискриминацию или какие-то его права внутри университета были нарушены.

Шведские университеты стараются активно защищать права студентов. Все университеты обязаны иметь инструкции по работе со случаями дискриминации и сотрудничать с Омбудсменом по вопросам равноправия — специальной организацией при правительстве Швеции, призванной обеспечить справедливость во время приема в университет, обучения и экзаменов.

Большое внимание уделяется и равным возможностям мужчин и женщин в академии. Швеция считается одним из наиболее продвинутых государств в этой сфере. После образовательной реформы 1977 года, включившей различные программы профессионального образования, в которых преобладали женщины (например, в сфере образования и здравоохранения), в единую систему высшего образования, в университетах стало больше студенток, чем студентов. В последние годы гендерное соотношение среди обучающихся в вузах оставалось более или менее одинаковым: 60% женщин и 40% мужчин. Несмотря на это, долгое время в преподавательском составе доминировали мужчины, однако в последние годы в этой сфере разрыв стал сокращаться. Если в 2007 году среди исследователей и преподавателей доля женщин составляла 41%, то в 2017 — уже 46%.

В университетах стараются сделать так, чтобы система принятия решений была максимально прозрачной. Каждый университетский департамент, факультет, комиссия, совещательные органы обязаны иметь репрезентов из числа бакалавров, магистрантов и аспирантов, которые будут иметь слово на собраниях этих органов и будут передавать информацию об их деятельности в свои студенческие организации. Это позволяет держать всех студентов в курсе, что происходит в университете на разных его уровнях. Всегда есть определенный градус действия: если политика каких-то из этих органов студентов не устраивает, они могут это обсуждать и оспаривать.

Вступить в студсоюз стремятся и по сугубо утилитарным причинам. Во-первых, членство в союзе дает возможность получить различные скидки — например, на проезд в общественном транспорте. Просто быть студентом для того, чтобы получить такую скидку, недостаточно. Во-вторых, работодатели в крупных компаниях обращают внимание, насколько активно их потенциальный сотрудник участвовал в университетской жизни.

Фото: imagebank.sweden.se

Стремление к равенству проявляется и в оплате труда сотрудников университета. Аспирантура в шведских вузах фактически является работой, а не третьей ступенью образования. Зарплата аспиранта в шведском вузе отличается от профессорской в два-три раза. Для Швеции, известной своим низким уровнем неравенства, это большая разница, однако в других странах разрыв намного больше. «Даже аспирант здесь все равно чувствует себя довольно спокойно и комфортно, поскольку получает зарплату, сопоставимую со шведской средней зарплатой, и может рассчитывать на все социальные гарантии, — рассказывает Майя.

— Разница между зарплатой аспиранта и профессора есть, но это не пропасть, как в России или США, например.

Конечно, если человек хочет очень большую зарплату и известность в профессиональном сообществе, то в Швеции он этого не получит. За материальным вознаграждением обычно едут в американские вузы. Но в целом это очень хорошая зарплата, которую потом даже не на что тратить, потому что ты всем обеспечен государством».

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Где учиться в Швеции?

Крупнейший шведский университет — Стокгольмский. Сейчас в нем обучается более 30 тысяч студентов, почти 4 тысячи из них — иностранцы. Одними из наиболее престижных вузов Швеции также считаются старейшие университеты на территории этой страны — Уппсальский, основанный в 1477 году, и Лундский, открывший свои двери для студентов в 1666 году. В этом году оба университета вошли в топ-100 рейтинга лучших университетов QS. В обоих вузах преподают как гуманитарные и социальные, так и технические науки, медицину и фармацевтику, а в Лундском университете есть даже Школа авиации.

Лундский университет известен также как один из крупнейших исследовательских университетов Скандинавии. Он входит в число лучших в Европейском союзе по количеству статей, принятых для публикации в научных журналах. Одним из ведущих исследовательских центров также является Гётеборгский университет. Образованный в результате слияния Высшей школы Гётеборга и Гётеборгской школы медицины, одни из самых высоких результатов университет показывает в естественно-научных областях, в частности в биологии.

В сфере медицины пользуется популярностью Каролинский институт, выпустивший пять лауреатов Нобелевской премии. Здесь получило образование 30% всего медицинского персонала Швеции и проводится более 40% всех академических медицинских и биологических исследований этой страны. Наиболее престижное бизнес-образование можно получить в Стокгольмской экономической школе — единственном университете, финансируемом из частных источников. Главные образовательные центры в технологической сфере — Королевский технический институт и Технический университет Чалмерса.

Герман Нечаев — специально для «Новой»