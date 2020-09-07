Шведский путь отходов

Швеция — один из мировых лидеров по переработке отходов. По данным местной ассоциации по переработке Avfall Sverige на 2019 год, на свалки отправлялось лишь 0,8% всех отходов в стране. При этом говорить, что шведы абсолютно все остальное отдают на переработку, нельзя: по данным на тот же год, 50% отходов сжигалось для производства энергии. Также шведы пытаются сократить количество отходов за счет повторного использования вещей. Как им удалось добиться таких показателей и как они планируют совершенствовать сферу обращения с отходами?

Партнерский материал. Подготовлен в сотрудничестве с ru.sweden.se

Что такое переработка? В США Калифорнийский департамент переработки и утилизации ресурсов (California Department of Resources Recycling and Recovery) определяет ее как использование отходов в качестве материала для производства нового продукта. Переработка включает в себя изменение физической формы объекта или материала и создание нового продукта. Она не приводит к полному уничтожению отходов. Повторное использование предметов к переработке не относится, так как оно не меняет физическую форму предмета. Однако повторное использование является более предпочтительным по сравнению с переработкой, потому что на него затрачивается меньше энергии. По сравнению же с полным уничтожением предметов или производством новых переработка более предпочтительна по той же самой причине: на переработку уходит меньше энергии. По этому же принципу сжигание к переработке не относится, так как во время него предметы полностью уничтожаются. Да, при сжигании вырабатывается энергия, которую можно использовать, например, для отопления домов, но все-таки после него нужно создавать новые предметы. Полностью избежать сжигания нельзя, так как не все отходы можно переработать: например, не подлежат переработке некоторые виды пластика. «Не следует путать предотвращение образования отходов с сортировкой по источникам, поскольку сортировка не снижает общего количества отходов», — отмечает Avfall Sverige.

Как обстоят дела в Швеции?

Количество отходов в стране за последние 40 лет удвоилось, говорится на сайте компании Miljönär, маркирующей организации, фирмы и частных лиц, которые способствуют развитию устойчивого потребления. Причем главная проблема в Швеции состоит не в переработке и утилизации отходов (с этим в стране как раз все хорошо), а именно в их количестве. Муниципалитеты страны взяли на себя ответственность за развитие устойчивого потребления, которое позволяет сократить объем отходов.

Ассоциация Avfall Sverige — действительно важное звено в сфере обращения с отходами. Она появилась еще в 1947 году. Члены Avfall Sverige обеспечивают сбор отходов и их переработку во всех муниципалитетах Швеции. Помимо муниципалитетов в нее входят ассоциации местного самоуправления, муниципальные предприятия и региональные предприятия по утилизации и переработке отходов, а также производители, консультанты и подрядчики, занятые в этой сфере.

Маркировка Miljönär — один из инструментов на пути к устойчивому потреблению. Ее цель — привлечь внимание к организациям, которые дают обществу возможность для повторного использования, разделения или снижения объема отходов любым другим путем. Авторы кампании отмечают, что людей чаще мотивируют не только аргументы в пользу экологии, а экономические — в пользу экономии денег. «Идея кампании состоит в том, что ремонт, заимствование и повторное использование окупается как с экологической, так и с финансовой точки зрения и тем самым сокращает количество отходов», — говорится на сайте.

Завод по производстку биогаза в городе Шеллефтео. Фото: imagebank.sweden.se

Маркировку может получить любая компания, организация, предприятие или частное лицо, деятельность которых сосредоточена на снижении объема отходов. Среди них могут быть, например, секонд-хенды, мастера по ремонту велосипедов и пункты вторичной переработки разных отходов.

На сайте компании есть карта, где отмечены все маркированные организации. Больше всего их не в районе Стокгольма, а в Мальмё и его окрестностях (этот город находится на границе с Данией). Также там есть советы по поводу того, как уменьшить объем отходов.

Avfall Sverige отмечает и действительно важную роль муниципалитетов в сфере обращения с отходами. В 2015 году эта организация совместно с муниципалитетами начала общественную кампанию по привлечению муниципальных жителей к ремонту, заимствованию и повторному использованию в большей степени. Муниципалитеты, например, все чаще создают так называемые центры утилизации и часто сотрудничают с гуманитарными организациями. Туда можно сдать, например, одежду и стройматериалы.

В течение последнего десятилетия многие муниципалитеты решили сотрудничать с другими, чтобы иметь возможность выполнять требования по устойчивому управлению отходами и высоким стандартам. Они образуют муниципальные компании или другие формы совместных организаций для повышения эффективности управления отходами.

Необходимость строительства новых заводов, например, по переработке отходов в энергию или по производству биогаза, — еще одна причина для кооперации и сотрудничества. Около двух третей муниципалитетов предпочитают сотрудничать с частными предприятиями по вывозу мусора, остальные используют для этого собственные автомобили и персонал. Некоторые виды обработки бытовых отходов также осуществляются частными компаниями.

Однако об обращении с отходами должны заботиться и все домохозяйства, то есть жители страны сами, а не только власти.

«Распространенное повторное использование и более эффективное планирование покупок — довольно простые меры, которые могут дать отличные результаты», — указывает Miljönär.

Еще один важный аспект — просвещение, так как гражданам надо понимать, почему переработка, утилизация отходов и стремление к сокращению их количества так важны. В Avfall Sverige «Новой газете» рассказали, что многие члены организации объясняют как детям, так и взрослым, почему это важно. Для просветительских целей используются и соцсети — вот пример такого видео в фейсбуке.

Компания отмечает, что шведы в целом положительно относятся к утилизации, однако есть и те, кто не занимается сортировкой мусора. «В международной перспективе шведы в целом очень старательны. Ежегодное количество посетителей центров утилизации значительно превышает количество посетителей церквей», — сообщили в Avfall Sverige.

Переработка отходов — важная составляющая шведской идентичности. Фото: imagebank.sweden.se

Шведы не делают упор лишь на переработку. Согласно их политике, первый шаг в иерархической системе мер в области управления отходами — предотвращение их формирования. Это означает и сокращение объема отходов в целом, и уменьшение ядовитых субстанций в них. В целом Швеция стремится к полностью безотходному производству и продвигает концепцию Zero waste («нулевых отходов»).

Один из широко используемых сейчас терминов — «экономика замкнутого цикла». Этот термин обозначает экономическую модель, основанную на возобновлении ресурсов. «За счет более рационального потребления, покупки более долговечной продукции, покупки и продажи бывших в употреблении товаров, совместного использования, заимствования, повторного использования мы можем сократить количество отходов», — отмечают в Avfall Sverige.

Вопрос о переходе к циркулярной экономике поднимается в Швеции на самом высоком уровне. В июле правительство страны приняло национальную стратегию, касающуюся этого. Она базируется в том числе на развитии устойчивого потребления и производства, а также на продвижении циркулярной экономики и для деловой сферы путем развития инноваций и бизнес-моделей, адаптированных под нее.

«Мы работаем на многих уровнях, чтобы уменьшить количество отходов, — отмечают в Avfall Sverige. — Большое внимание уделяется, в частности, пищевым отходам. Например, гражданам рассказывают, что они должны покупать нужное количество продуктов и правильно их хранить. Что касается других видов отходов, в частности одежды, — если она в хорошем состоянии, то ее можно сдать на переработку или в организацию, которая занимается ее сбором».

Фото: imagebank.sweden.se

Одна из таких организаций — Fritidsbanken. Она собирает бывшую в употреблении спортивную одежду и сдает ее в аренду бесплатно на срок до 14 дней. В целом же во многих муниципалитетах есть центры переработки, где организован сбор одежды, мебели и строительных материалов.

Шведы должны отделять опасные отходы от остальных. При этом каких-либо специальных мер контроля нет — много усилий направлено на просвещение. Avfall Sverige объясняет, что большинство муниципалитетов время от времени анализируют содержание отходов, и если там больше 1% опасных — прилагаются все большие усилия по информированию граждан. Если же опасные отходы обнаруживаются при выгрузке мусорного бака, то процесс приостанавливают. Об опасных отходах в баке сообщают арендодателю, и если никаких улучшений не происходит (опасные отходы все равно не отделяются от остальных), то могут быть предприняты и другие меры — например, нарушителю назначат штраф.

Если обобщить, то иерархия управления отходов в Швеции выглядит следующим образом:

предотвращение образования отходов;

повторное использование;

переработка материалов и биологическая очистка;

другие виды переработки — например, для производства энергии;

захоронение отходов на свалках.

Отклонения от иерархии могут быть необходимы по техническим, экономическим или экологическим причинам. Каждая страна ЕС должна иметь национальные программы по сокращению количества отходов и снижению количества опасных веществ в отходах. В Швеции за эту работу отвечает Шведское агентство по охране окружающей среды.

Как уже было сказано выше, переработка пластика — одна из главных проблем в области утилизации отходов, и Швеция — не исключение. В прошлом году был запущен новый завод в Мутале, использующий первоклассные технологии для сортировки пластиковой упаковки, рассказывают в Avfall Sverige. Однако фактически только часть отсортированного пластика может быть использована для изготовления новых изделий.

Из-за трудностей с переработкой пластика основное внимание уделяется сокращению его использования.

Вакуумный приемник отходов в Стокгольме. Фото: imagebank.sweden.se

Многие магазины заменили пластиковые и полиэтиленовые пакеты бумажными. Несколько крупных продовольственных магазинов теперь предлагают специальные бумажные пакеты. Следовательно, пакет можно использовать дважды. Уменьшить использование пластиковых пакетов и повысить осведомленность шведов также помог специальный налог на пластиковые пакеты, введенный в этом году. На обычный он составляет 3 кроны, на тонкий — 0,3 кроны.

Еще один момент — чуть меньше 1% отходов все же отправляется на свалки. За 2019 год их количество выросло на 13% до 37,370 тонны, или 4 кг на человека.

За свалками в Швеции следят и заботятся о том, чтобы не выделялся так называемый свалочный газ, который плохо влияет на окружающую среду. Это 50% метан, остальное — углекислый газ, азот и небольшое количество других газов. Образование свалочного газа удалось уменьшить путем введения запрета на вывоз органических отходов на свалки.

На свалки отправляются, в частности, зола от сжигания биотоплива и отходов, ряд промышленных отходов, асбест (минерал, используемый, например, в строительстве и ракетостроении), керамика и некоторые виды металлов. Одна из свалок — Dåva Landfill, находящаяся в городе Умео на севере Швеции. Там же есть и Центр отходов. Dåva отмечает, что ее полигоны построены на 1000-летнюю перспективу. У них есть герметичное дно и почти непроницаемое верхнее покрытие. Опасные отходы ежегодно покрывают пластиковой пленкой, а также проводят их герметизацию для долгосрочного захоронения.

Органика же вписывается в экономику замкнутого цикла и может использоваться в том числе для производства биогаза, отмечает отраслевая организация Energigas Sverige. Что касается пищевых отходов, то самый распространенный метод их переработки — анаэробное сбраживание, при котором и вырабатывается биогаз. После процедуры очистки углекислый газ исчезает, и биогаз можно использовать, например, в качестве автомобильного топлива или для отопления. Кроме производства биогаза органика применяется и для производства удобрений. По данным Avfall Sverige, в 2019 году на биологическую переработку (анаэробное сбраживание или компостирование) отправилось 685,980 тонны отходов домохозяйств, это 67 килограммов на человека. Если говорить только о пищевых отходах, то на биологическую обработку отправилось в прошлом году 388,560 тонны.

Одна из главных целей шведов в области обращения с отходами — уменьшение к 2025 году объема пищевых и остаточных отходов на 25% на человека по сравнению с 2015-м. «Мы называем это нашей целью 25/25», — говорится в докладе Avfall Sverige. И медленно, но верно шведы действительно движутся к этой цели: объем пищевых и остаточных отходов в 2019 году сократился на 3% (9 кг на человека) — до 209 кг отходов на человека в год. В 2018 году этот показатель был на уровне 216 кг и по сравнению с 2017-м показал снижение на 4%.