Орден подсчета

Виктор Миненко. Фото: st-petersburg.izbirkom.ru

Председатель петербургского горизбиркома Виктор Миненко все-таки покинул свой пост. Соответствующее заявление он подал на следующий день после того, как был торжественно награжден орденом Почета.

Одни восприняли это как укрепление позиций Миненко на фоне регулярных претензий со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой и ее требований к членам ГИК (в том числе и председателю) сложить полномочия.

Другие, напротив, вспомнили старую традицию — награждать перед отставкой. И оказались правы.

Вот только ждать изменений — и честных выборов в Петербурге — после этой отставки вовсе не стоит. «Посади хоть самого идеального председателя, мало что изменится. Нужно поменять характер работы комиссии и ее состав». Это не я сказал, а сама Элла Памфилова. Правда, год назад. Но по-прежнему актуально.

Виктор Миненко — бывший военнослужащий, а затем федеральный инспектор — проработал главой ГИК два с небольшим года.

Половину этого срока его, как и всю Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, нещадно критиковала Элла Памфилова. Но все ограничивалось словами.

Горизбирком широко закрытыми глазами смотрел, как на губернаторских выборах 2019 года муниципальных депутатов строем отправляли подписываться за отобранных Смольным кандидатов в губернаторы, не давая остальным пройти «муниципальный фильтр». А ЦИК лишь разводил руками.

Горизбирком (за редкими исключениями) не реагировал, когда на муниципальных выборах того же года тайно назначались выборы в муниципальные советы, а кандидаты не могли сдать документы на регистрацию. Но и ЦИК только грозил пальчиком — не более того.

Элла Памфилова и Виктор Миненко на встрече в Петербурге. Фото: polithistory.ru

Горизбирком, получая жалобы от кандидатов, которым отказывали по абсурдным основаниям, нередко отказывался регистрировать их своим решением, возвращая «дела» в муниципальные комиссии, которые снова отказывали. Но и ЦИК вел себя точно так же.

Горизбирком, видя очевидное мошенничество (например, подмену комиссиями избирательных документов кандидатов и партий), вставал на сторону комиссий, а не кандидатов. Но и ЦИК занимал ту же сторону.

Горизбирком не реагировал на откровенные фальсификации при голосовании на муниципальных выборах — когда откровенно подменяли бюллетени или подделывали протоколы (суды по отмене этих фальсификаций идут до сих пор). Но и ЦИК вел себя таким же образом.

Горизбирком, когда проводилось голосование по поправкам к Конституции, игнорировал очевидные доказательства откровенного принуждения бюджетников к досрочному голосованию, называя это рекомендациями. А Элла Памфилова, требовавшая присылать ей эти доказательства и обещавшая строгое наказание виновным, получив документы (лично направлял), переправила их в Смольный. Который, естественно, никаких нарушений у себя не нашел.

Наконец, горизбирком «не замечал» никаких нарушений во время «недельного» голосования, когда бюллетени собирали во дворах, когда вопреки видимой всем картине весьма малого интереса к голосованию рапортовали о значительной явке, а с «надомных голосований» приносили урны с единогласной поддержкой поправок, никак не укладывающейся в законы статистики. Впрочем, и ЦИК тогда полагал, что все идет прекрасно...

На этом фоне время от времени возникающие громы и молнии в адрес горизбиркома и его председателя смотрелись как чисто ритуальные телодвижения.

Или как способ для ЦИК отвести критику от себя, переложив ее на горизбирком. И увести дискуссию в сторону от вопросов по существу — например, о том, почему же сам ЦИК (именно он представляет кандидатуру председателя ГИК) раз за разом выбирает исключительно тех персонажей, которые прочно связаны с исполнительной властью?

Один — «человек» одного губернатора, другой — другого, третий (сам Миненко) работал в подчинении у Александра Беглова, когда он еще не был губернатором.

Неужели при всем богатстве выбора альтернативы «смольнинским» кандидатам в председатели нет?

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Фото: st-petersburg.izbirkom.ru

«За восемь лет моей работы в горизбиркоме в досрочную отставку уходит уже третий председатель, — говорит член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская, одна из немногих, кто противостоял общей линии и отстаивал права кандидатов. — Особых оснований полагать, что работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии принципиально изменится после назначения четвертого, у меня нет. Может измениться стилистика отношений внутри комиссии, но не принципы работы горизбиркома как органа. Фактически система избирательных комиссий в России является важной составляющей вертикали власти, одной из ее опор. По закону, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наполовину формируются губернаторами, наполовину — региональными парламентами. То есть теми же органами, которые потом избираются под присмотром этих же комиссий. Поэтому власть заранее старается подобрать в состав комиссий как больше своих доверенных людей. Для справки: из 14 членов горизбиркома шесть назначены по предложениям парламентских партий (их нельзя не назначить), а из остальных восьми семь в разные годы работали в органах исполнительной власти...»

Полтора месяца назад грянул очередной «гром»: Элла Памфилова заявила, что ГИК не справляется с работой и назначает в территориальные комиссии ровно тех, кого обвиняли в причастности к нарушениям на выборах. И предложила членам ГИК подать в отставку. Те ответили уверенным отказом.

А 11 ноября Виктору Миненко под бурные аплодисменты стоявших навытяжку глав ТИКов (те участвовали в церемонии по видеосвязи) вручили орден Почета. Вручал от имени президента Путина лично губернатор Беглов. За «большие заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность».

Элла Александровна возмутилась: «Этого не может быть! Я не могу в это поверить! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! А Миненко в их числе не было!»

Однако представить Миненко к ордену мог и губернатор — что он, видимо, и сделал.

Правда, тут же заговорили, что, наградив Миненко, его все-таки уберут с должности. И стали называть даже возможных преемников — само собой, из числа подчиненных Беглова. А на следующий день появилось заявление об отставке.

С губернатором Петербурга Александром Бегловым (слева). Фото: РИА Новости

И тут же — постановление губернатора об освобождении Миненко от должности члена ГИК (назначенного губернатором) «по личному заявлению».

Это автоматически прекращает и полномочия Миненко как главы ГИК.

Теперь ЦИК должен представить к назначению — членом ГИК, а потом и председателем — нового кандидата.

Иллюзий питать не стоит: того, кто будет настроен на принципиально иную политику, не назначат (и уж точно не согласуют с губернатором — ни разу Беглов не давал оснований заподозрить себя в склонности к честным выборам).

Да и состав ГИК остается прежним: способных спорить с «генеральной линией» там лишь двое из 14 (Покровская и член комиссии от «эсеров» Екатерина Фесик).

А самое главное — установки на честные выборы у городских властей нет.

Как, впрочем, и у федеральных.

Так что ждать в питерском горизбиркоме — как и в питерских выборах — существенных перемен нет решительно никаких оснований.

Ну а Виктору Миненко уже прочат возвращение в полпредство президента.

А ехидный журналист Глеб Сташков (историк по образованию) иронизирует, что в Российской империи, где орденок обычно давали перед отставкой, как правило, давали при этом еще и следующий чин. Или титул. И деревеньку с парой сотен душ.

Но до такого следования исторической памяти и национальным традициям пока еще, кажется, не дошли.

