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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 125 от 13 ноября 2020Читать номер
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Вакцина Pfizer/BioNtech — конец пандемии? ВИДЕО
Отвечают молекулярный биолог Якутенко и эпидемиолог Фаворов
Ирина ВоробьеваПавел КаныгинАлександр Лавренов«Новая газета»
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Заявление о том, что новая вакцина от компаний BioNTech и Pfizer показала 90% эффективности, обрушила акции таких гигантов как Zoom и Netflix. Мы попросили специалистов ответить нам на главный вопрос: означает ли это, что пандемии скоро придет конец и мы сможем вернуться к обычной жизни?
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Теги:якутенко, коронавирус, вакцина
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