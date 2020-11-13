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№ 125 от 13 ноября 2020

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Вакцина Pfizer/BioNtech — конец пандемии? ВИДЕО

Отвечают молекулярный биолог Якутенко и эпидемиолог Фаворов

Общество5

Ирина ВоробьеваПавел КаныгинАлександр Лавренов«Новая газета»

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Заявление о том, что новая вакцина от компаний BioNTech и Pfizer показала 90% эффективности, обрушила акции таких гигантов как Zoom и Netflix. Мы попросили специалистов ответить нам на главный вопрос: означает ли это, что пандемии скоро придет конец и мы сможем вернуться к обычной жизни?

Видео: Ирина Воробьева, Павел Каныгин, Александр Лавренов / «Новая газета»

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Теги:
якутенко, коронавирус, вакцина

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