По одному не собираться

За последние восемь лет законы и правоприменительная практика изменились настолько, что любая несогласованная акция для сотрудника полиции стала реальным поводом составить протокол. Они знают — у судов сегодня есть все возможности выписать крупный штраф или арестовать на несколько суток даже за одиночный пикет. А вот несколько подобных протоколов уже могут превратиться в уголовное дело, несмотря на принцип «никто не может быть судим за одно и то же дважды». Так было не всегда. Разбираемся, как менялась правоприменительная практика и за что сегодня могут привлечь к ответственности человека с плакатом.

как мы считали

Из баз судебных решений — ГАС «Правосудие», «СудАкт», «Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы» — мы собрали постановления по статьям 20.2 и 20.6.1 КоАП, где присутствовала фраза «одиночный пикет». Выборочно было просмотрено около 500 дел.

Одиночных пикетов не существует

Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» был принят в 2004 году. За 16 лет в нем так и не появилось понятие «одиночный пикет».

Закон ограничивается формулировкой «пикетирование, проводимое одним участником». Юридическая неопределенность позволяет судам неоднозначно оценивать и формулировать состав правонарушения.

В июле 2020 года своим постановлением судья города Перми признала, что «одиночный пикет не является общественным мероприятием», поэтому ограничения на его проведение во время карантина не распространяются. Производство по делу было отменено.

В мае 2020 года житель Воронежа сфотографировался на улице с плакатом в поддержку задержанной активистки. Адвокат и его подзащитный считают, что данная акция не является пикетом, так как, по словам обвиняемого, «фотографирование происходило в течении нескольких секунд, после чего все разошлись». Суд признал акцию одиночным пикетом и назначил штраф в размере 5000 рублей за нарушение режима самоизоляции.

Надпись на асфальте у здания МВД в Москве признана судом формой пикета. Обвиняемого назвали организатором публичного мероприятия.

Таким образом, получается, что санкции для организатора многотысячного митинга и человека с плакатом одни и те же.

Судебная практика показывает: пикетирующий может быть признан как участником «акции», так и ее организатором.

До абсурда довела подобную практику в 2017 году тульская судья, которая установила , что раз обвиняемый проводит пикет в одиночку, то «он одновременно является его организатором и единственным участником».

От одиночного пикета до митинга — один шаг

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Однако в законе прописаны два условия, которые отделяют одиночный пикет от других публичных мероприятий: расстояние между участниками более чем 50 метров и разный замысел акций. Причем если будет доказан одинаковый замысел, то первый пункт не учитывается.

Серию одиночных пикетов в Казани против произвола Росгвардии суд посчитал коллективной акцией, хотя обвиняемые пикетировали в разное время: одна активистка — «с 13.30 до 14.45 мин.», другая — «с 15.25 до 15.45». За несогласованную публичную акцию — «серию одиночных пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией», — одну из обвиняемых арестовали на 8 суток.

Во время акции в Петербурге были задержаны пикетирующие, которые «территориально тяготели друг к другу» и «были объединены единством цели — отменить поправки в Конституцию». Участники утверждают, что расстояние превышало 50 метров, однако им были назначены штрафы за организацию акции без подачи уведомления.

Как минимум двум участникам одиночных пикетов было назначено административное наказание, так как «лозунги у ребят были разные, но все они затрагивали защиту интересов женщин». Один из обвиняемых пикетировал против «побоев в семье», другая — «в защиту женщин».

Субъектам Федерации дано право самим определять минимальное расстояние между пикетирующими. Большинство оставили максимальное — 50 метров. Только в трех регионах — Новгородская, Московская и Чувашская области — установили порог в 10 метров.

Несмотря на то что точных измерений дистанции между участниками сотрудники правоохранительных органов обычно не проводят, несоблюдение минимального расстояния часто становится причиной задержаний. Причем за участников коллективного пикетирования могут принять людей без плакатов: прохожих, фотографов или журналистов.

В Сочи в 2018 году одиночный пикет был назван коллективной акцией, так как «друг, который осуществлял фотосъемку», находился от пикетирующего «на расстоянии менее 50 метров». Мужчину обвинили в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и арестовали на 9 суток.

Девушке из Сочи назначили штраф в размере 30 000 рублей за проведение акции без подачи уведомления. Она проводила одиночный пикет, «находясь на расстоянии менее 50 метров от гражданки, которая осуществляла фотосъемку».

Ограничение в 50 метров нередко пользуются с целью сорвать акцию. Провокатору достаточно подойти к пикетирующему и развернуть свой плакат. При этом, как показывает практика, нарушителя не задерживают.

В 2017 году суд города Тулы посчитал одиночный пикет коллективной акцией, так как к обвиняемому во время пикета «присоединились неустановленные граждане, вследствие чего публичное мероприятие приобрело статус пикетирования». По словам обвиняемого, «к нему подходили двое мужчин, которых он попросил отойти, т.к. расценил эти действия как провокацию, после чего он сразу же был задержан сотрудниками полиции».

Во время одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян к девушке «подбежали пятеро ранее незнакомых молодых людей, встали рядом, достали плакаты противоположного содержания — «Сестры Хачатурян — убийцы» — и начали фотографироваться». Несмотря на то что, по словам обвиняемой, она сразу свернула свой плакат и попросила провокаторов уйти, пикетирующую задержали. Однако в этот раз суд прекратил производство по делу «за отсутствием состава административного правонарушения».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Иногда, чтобы не нарушать допустимое расстояние, желающие поучаствовать в серии одиночных пикетов выстраиваются в очередь. Это называется «пикетной очередью». Как показывает судебная практика, на их участников часто заводят дела за участие в несогласованной коллективной акции.

Во время акции в защиту журналистки Светланы Прокопьевой 20 участников выстроились в очередь и пикетировали здание ФСБ «с интервалом в 5–10 минут». Суд квалифицировал мероприятие как массовое.

Похожая акция была проведена у здания МВД: четыре человека поочередно пикетировали «с интервалом в 10–15 минут». Согласно судебному постановлению, проведение акции было необходимо согласовывать с властями.

Но даже если все условия проведения одиночного пикета соблюдены, сотрудник полиции имеет право сорвать акцию.

Пикетирующий за честные выборы в Забайкальском крае у здания правительства в 2012 году был задержан вместе с фотографом. Полицейский посчитал, что акция коллективная и хотел удостовериться в наличии разрешения на ее проведение. Суд признал акцию одиночным пикетом, который не нуждается в согласовании. Однако на требование признать действия сотрудников УМВД незаконными ответил отказом.

Сотрудники полиции задержали пикетирующего в Белгороде в 2015 году «под предлогом защиты от угрозы его жизни и здоровью». Областной и районный суды посчитали действия полиции законными. Обвиняемый подал жалобу в Конституционный суд. В 2017 году суд вынес Постановление, в котором запретил задерживать пикетирующих без реальной угрозы жизни и здоровью.

Как менялась статья 20.2 КоАП

Главный инструмент привлечения протестующих к ответственности — статья КоАП 20.2 — сильно менялась два раза: в 2012 и 2014 годах.

До 2012 года она состояла из трех частей: нарушения правил организации, участия и проведения акции в опасной зоне. Штрафы не превышали тысячу рублей.

За восемь лет количество частей в статье выросло до десяти, а максимальный штраф вырос в 150 раз и составляет 300 000 рублей.

Инфографика: Алексей Душутин / «Новая газета»

После митинга на Болотной площади в 2012 г. в статью была добавлена часть 2 — нарушение порядка подачи уведомления. Если за участие (часть 5) и организацию (часть 1) штраф одинаковый — от 10 000 до 20 000 рублей, то по части 2 он выше — от 30 000 до 50 000 рублей.

В 2013 году Конституционный суд потребовал от законодателей уменьшить минимальный размер штрафа по статье 20.2 КоАП и разрешил судам выписывать их ниже низшего предела.

Пикетирующих, на которых составлены протоколы за несогласованные акции, суды, как правило, переквалифицируют в участников публичных мероприятий. Однако если вас все-таки признали организатором, то, скорее всего, назначат более строгое наказание: по России судебных решений за проведение пикета без уведомления в два раза больше, чем за нарушение правил организации мероприятия.

Инфографика: Алексей Душутин / «Новая газета»

Обвиняемый за проведение пикета без подачи уведомления квалифицирован судом как организатор несогласованной акции. При этом другой участник заявил, что «действовал по собственной инициативе». Обвиняемому назначено наказание в виде обязательных работ на срок двадцать часов.

Обвиняемый в организации несогласованной акции, по мнению сотрудников полиции, перед пикетом «стал подходить к каждому из участников, вручал плакаты и расставлял вдоль проезжей части». При этом другие пикетирующие утверждали, что действовали по собственному желанию и ими никто не руководил. Обвиняемому назначен штраф — 20 000 рублей.

Обсуждение в соцсетях будущей акции в поддержку узников «болотного дела» стало поводом квалифи цировать жительницу Томска как организатора массовой акции. Обвиняемая утверждает, что раньше «она с другими участниками по согласованию с властями собиралась возле торгового центра «Биг сити», однако после 2013 года митинги согласовывать перестали, и активистка решила участвовать в одиночных пикетированиях.

После второго изменения статьи в 2014 году, по данным ГАС «Правосудие», количество судебных дел по одиночным пикетам выросло в десятки раз: если осенью 2015 года зафиксировано пять дел, то зимой их уже 30, а весной 2016 года — 62.

Количество судебных актов за 2015–2019 годы в России по статье 20.2 с фразой «одиночный пикет». Данные взяты из базы судебных решений ГАС «Правосудие»

Количество судебных актов за осень-весну 2015–2016 годов в России по статье 20.2 с фразой «одиночный пикет». Данные взяты из базы судебных решений ГАС «Правосудие»

С 2014 года частей в статье стало девять, арест можно получить по шести из них. Максимальный срок — 30 суток — за повторное правонарушение (часть 8). Это самая жесткая новация. По ней проходят граждане, которые ранее привлекались по другим частям статьи 20.2.

За «неоднократное» нарушение также была введена новая статья в Уголовный кодекс — 212.1. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет. После троекратного привлечения к административной ответственности, в следующий раз могут привлечь уже к уголовной.

За неоднократное участие в публичных акциях 7 декабря 2015 году Ильдар Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы. Одиночные пикеты в августе и сентябре 2015 года, за которые обвиняемый уже выплатил штраф — 20 000 рублей, стали причиной возбуждения уголовного дела.

Активист Владимир Ионов вынуждено покинул Россию в 2015 году из-за преследования по статье 212.1. Подсудимого обвиняют в неоднократном нарушении правил участия и проведения пикетов, за которые Ионову уже были назначены штрафы общей суммой 320 000 рублей.

Популярным стало другое нововведение — часть 6.1, которая позволяет задерживать в ОВД до 15 суток. По ней судят за создание помех движению пешеходам и транспорту.

Часть 6.1 предназначена для преследований участников массовых акций: после ее введения около 10% от всех дел по этой статье проходят именно за создание помех движению во время митингов и шествий. Однако и в отношении пикетирующих дела также возбуждаются, хоть и решения по ним выглядят абсурдно.

За установку манекена президента обвиняемого арестовали на 15 суток. Суд посчитал акцию пикетированием в составе трех человек.

За пикет у здания ФСБ в 2017 году Марии Алехиной суд назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ. При этом адвокат правозащитницы утверждал, что акция никак не могла мешать прохожим, так как девушка даже не стояла у входа в здание.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Следующей палкой в колесах стала поправка в ФЗ в 2019 году — запрет на «быстровозводимые сборно-разборные конструкции», они же — «кубы Навального». После ее внесения проводить предвыборную агитацию и собирать подписи без согласования с властями стало невозможно.

Сборщик подписей кандидата в президенты Явлинского в 2017 году был арестован на восемь суток. Суд посчитал, что «действия участника пикета повлекли создание помех движению пешеходов и доступ граждан к объекту транспортной инфраструктуры». Обвиняемый утверждал, что «прохожие не предъявляли ему претензий».

Житель Челябинска уведомил власти о проведение пикета, так как собирался использовать «быстровозводимую сборно-разборную конструкцию для раздачи печатной продукции». Власти ответили ему в день проведения акции отказом без предложения других мест для мероприятия. Суд обвинил пикетирующего в нарушении организации акции и назначил штраф — 10 000 рублей.

Пандемия и другие ограничения

Май, март и июнь 2020 года, по данным ОВД-Инфо, стали пиковыми по количеству задержаний за одиночные пикеты в Москве. Это связано с запретом на проведение «публичных и иных массовых мероприятий». После введения ограничений в столице, 16 марта, по статье 20.2 было возбуждено 112 дел. За весь 2020 год — 120. Из них большинство — за нарушение правил участия. За повторное правонарушение — 18 дел. Это треть от всего количества правонарушений по части 8 в столице с 2014 года.

В связи с пандемией 1 апреля президентом были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Появилась новая статья — 20.6.1, по которой привлекают за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Такие режимы были введены во всех регионах России. Они ограничивают проведение публичных мероприятий, и в большинстве субъектов это ограничение держится до сих пор. То есть за одиночный пикет с апреля 2020 года могут задержать по двум статьям: 20.2 и 20.6.1. В Москве по новой статье за одиночные пикеты возбуждено 12 дел.

Летом по всей России начали снимать ограничения. В Москве, например, с 13 июля работают кафе, парикмахерские, вузы. Чуть позже — 27 июля — в Петербурге открылись торговые центры и детские сады. Однако запрет на проведение публичных мероприятий в Москве, Петербурге и большинстве регионах действует до сих пор. Власти объясняют это «реальной возможностью скопления людей» во время публичной акции.

В августе суд города Москвы назначил штраф 30 000 рублей обвиняемому, потому что тот пикетировал без перчаток.

Девушку обвинили в нарушении организации публичного мероприятия. Пикетирующая москвичка находилась в августе одна «на пустой площади».

За одиночный пикет в начале сентября было возбуждено дело по статье 20.6.1. Описывая правонарушение, суд ограничивается фразой: обвиняемый «провел публичное мероприятие в форме пикета, держал в руке плакат».

Временные ограничения на проведение публичных мероприятий — не прецедент. За последние пять лет было как минимум четыре мероприятия, во время которых вводились временные ограничения на пикетирования: Универсиада в Красноярске, Олимпиада в Сочи, Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. На время их проведения, согласно ФЗ, с 2012 года местные власти должны определять специальные территории для публичных акций. Однако не во всех регионах таких мест достаточно, тем более некоторые просто игнорируют требование.

За одиночный пикет против повышения пенсионного возраста жительнице Краснодара суд назначил штраф в размере 20 000 рублей — за организацию акции без подачи уведомления. Она пикетировала во время чемпионата мира по футболу, когда в городе проводить публичные мероприятия разрешено было только в двух местах.

Ильдара Дадина оштрафовали на 20 000 рублей за одиночный пикет во время Кубка конфедераций. При этом в деле не указаны специальные места для публичный акций в Москве в период проведения спортивного мероприятия.

Студент, выступавший против ограничений на проведение одиночных пикетов во время чемпионата мира, квалифицирован судом как организатор публичного мероприятия. Ранее ему отказали в согласовании митинга. В деле опять же не указаны места, где проведение пикета легально.

На территорию проведения пикета в обычное время также наложены ограничения. Нельзя проводить акции около железных дорог, судов, резиденций президента, опасных промышленных объектов, тюрем. При этом расстояние законом не определено, и не все субъекты устанавливают собственные нормы, поэтому суд может выносить решения на свое усмотрение.

В 2016 году в Новгороде обманутая пайщица, узнав, что в город приезжает президент, решила пикетировать на автомобильной развязке, где, по ее мнению, должен был проезжать глава государства. Суд признал женщину виновной, так как она пикетировала «на расстоянии 2500 метров» от промышленного объекта, а также «в районе» газо- и бензозаправки.

В Новосибирске в 2017 году пикетирующему был назначен штраф, так как он проводил акцию «на территории, непосредственно прилегающей к зданию суда». При этом адвокат обвиняемого утверждал, что эта территория «имеет другое назначение» (видимо, является обычным парком) и пикетирующий не мешал прохожим.

В Коми глава муниципального округа «Сыктывкар» решил, что минимальное расстояние от зданий судов для проведения публичных мероприятий — 150 метров. В 2013 году расстояние сокращено до 50.

Дарья Таланова, data-отдел «Новой газеты»