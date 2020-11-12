Курьерный метод добычи

30 октября несколько десятков курьеров сервиса доставки еды Delivery Club объявили забастовку. Протестующие вышли к офису Mail.ru Group (Delivery Club — совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка), требуя заключения постоянных трудовых договоров и отмены штрафов.

Протесты московских курьеров против условий труда стали заметной приметой пандемии — отмены ежедневных штрафов, порой превышающих дневной доход, курьеры уже добивались на забастовках в июне и июле, но руководство Mail.ru тогда заявляло, что система штрафов нужна для поддержания высокого качества сервиса. В этот раз компания Delivery Club все-таки пошла на уступки — некоторые виды штрафов были снижены в три раза. Но брать в штат курьеров агрегатор так и не планирует.

Корреспондент «Новой» разбирался, с чем связан всплеск протестной активности среди курьеров, каких условий труда они добиваются и почему к ним стали прислушиваться.

За время карантина в Москве спрос на доставку еды вырос в разы: прирост пользователей в сервисах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» составил 121%, компания Delivery Club рассказывала, что в мае выполнил свыше 5,5 млн заказов — в 3 раза больше, чем в мае 2019 года, сервис доставки продуктов iGoods и вовсе говорил о космическом росте спроса в 20 раз. Из-за возросшего спроса выросла и выручка — у Delivery Club она, например, по итогам второго квартала 2020 года составила рекордные 2,5 млрд рублей, это почти в три раза больше, чем выручка за второй квартал прошлого года.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

За этими рекордами стоит тяжелая работа тысяч курьеров — их число резко увеличилось за время пандемии. Та же компания Delivery Club сообщала, что в марте число претендентов на вакансию курьера выросло на 40% по сравнению с февралем 2019 года. Многие пошли в доставку, потеряв прежнюю работу: вчерашние актеры, строители-мигранты, клерки спасали горожан, находясь на передовой. О курьерах с благодарностью писали СМИ, а в июле неподалеку от станции метро «Тульская» даже был установлен памятник курьеру.

Условиями труда курьеров никто особо не интересовался.

Между тем жалобы курьеров на агрегаторы доставки еды появлялись в соцсетях задолго до пандемии.

Курьеры рассказывали про ежедневные штрафы, вынуждающие их порой работать себе в минус, про заказы на расстоянии четырех километров, которые нужно преодолеть за 14 минут, про отсутствие перерывов и вынужденные переработки. Курьеры перерабатывают, чтобы заработать хоть какие-то деньги — например, в Delivery Club за заказ платят 120 рублей, плюс 20 рублей за каждый километр пути до клиента, а штрафы начинаются от 300 рублей (на столько штрафуют, например, за отказ от выполнения заказа). И если отменить один четырехкилометровый заказ и опоздать на другой, то к концу дня можно оказаться в минусе.

В апреле 2019 года «Новая» писала про 21-летнего курьера «Яндекс.Еды» Артыка Орозалиева, который умер в Санкт-Петербурге после десятичасовой непрерывной доставки заказов. Как следует из заключения судмедэкспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцировать который могла перегрузка. По словам брата Артыка Тимура, его постоянно штрафовал агрегатор, это «очень волновало» Артыка, и он хотел «загладить вину перед начальством».

«Яндекс.Еда» после смерти Орозалиева пообещала относиться внимательнее к нагрузке на курьеров «даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства».

И как-то все забылось. Пока во время карантина не обострился конфликт курьеров Delivery Club с агрегатором. Все началось с протестов против штрафной системы. Сервис внезапно решил расширить зоны доставки и начал выдавать пешим курьерам заказы на расстоянии шести километров, а автокурьерам — десяти километров. Многие курьеры стали отменять такие заказы (выгоднее доставить два «коротких» заказа, чем один «длинный») — а агрегатор стал штрафовать их за это. Штрафовали и тех, кто принимал заказ, но опаздывал к клиенту. Некоторым курьерам к концу рабочей смены выписывали по 2–3 штрафа по 300 рублей, кого-то и вовсе штрафовали сразу на 3 тысячи (как за невыход на смену, хотя курьер на смену вышел).

Притом что, по словам курьеров сервиса, «максимально за 14–16 часов смены» на карантине можно было заработать две тысячи рублей.

«Новая» рассказывала историю курьера Саида Шамхалова, которому во время карантина порой приходилось работать по 19 часов в сутки, в две смены, чтобы как-то отбить штрафы. Саид рассказывал, что «штрафы [агрегатора] невозможно оспорить»: «Нужно не только на смене работать, нужно параллельно вести свою бухгалтерию, вести видео- и фотоотчеты, и если даже сто процентов собираешь доказательства, что ты не виноват, они отказывают, бывает, вообще игнорируют. Идешь в офис напрямую решить с координатором вопрос, а там стоит у дверей охрана и не пускает внутрь».

И в начале июня случился первый бунт. Сначала в телеграм-каналах стали распространяться видеообращения возмущенных курьеров, которые обвиняли Delivery Club в том, что сервис пользуется тем, что «у людей нет [другой] работы, что люди не могут зарабатывать».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— У меня мозоль вот такая на всю ногу, — говорит курьер на одном из таких роликов. — Я почему должен идти в Путилково относить ваш заказ? Это ненормально. Если вы там сидите в офисе, и вам тепло, хорошо, и вы можете пользоваться положением, то это неправильно, поверьте, бог все видит, и он вас потом накажет за это.

Курьеры на этих роликах обещали «обратиться к правоохранительным органам», а также «прийти и наказать Delivery Club за такое обращение к людям». Интернет-бунт быстро перерос в бунт настоящий: 5 июня около сорока курьеров вышли к офису Delivery Club в районе Хорошево-Мневники. Cтоя под дождем, они требовали, чтобы с ними поговорил кто-то из руководства компании. Но никто к ним так и не вышел.

Компания лишь сделала официальное заявление о том, что увеличение зоны доставки было экспериментом, который был завершен «еще до появления жалоб», и все деньги за несправедливые штрафы будут возвращены. А еще в Delivery Club заявили, что по итогам апреля и мая агрегатор за свой счет удвоил чаевые, которые курьерам оставили клиенты через мобильное приложение, не уточнив, однако, что чаевые, в принципе, редкость.

После июньского бунта, по признанию курьера Саида Шамхалова, агрегатор не вернул «даже 1,5% штрафов», те же, кому какие-то штрафы были компенсированы, «через пару дней обратно получили их». Кроме того, некоторым из курьеров, вышедших 5 июня к офису Delivery Club, перестали давать смены, кому-то заблокировали аккаунты в приложении.

И в июле случился второй бунт. Новую волну протестов вызвали невыплаты зарплаты — один из логистических партнеров агрегатора, ООО «Амароли», не выплачивал зарплату 326 курьерам сервиса с 1 мая по 30 июня.

Дело в том, что по документам курьеры не являются работниками Delivery Club.

Их трудоустройством занимаются разные логистические компании — партнеры агрегатора. Сервис является лишь посредником между клиентом и многочисленными фирмами, которые нанимают сотрудников, и по факту не несет ответственности ни перед пользователями сервиса за доставку, ни перед курьерами за их зарплату. Эти логистические партнеры не трудоустраивают курьеров по трудовому договору. С ними подписывают договор оказания услуг: курьеры уверены, это делается, чтобы экономить на социальном пакете и иметь возможность уволить работника одним днем.

Протестующих взяли под крыло левые активисты — журналист левого интернет-издания «Вестник бури» Кирилл Украинцев связался с курьерами, быстро организовал профсоюз «Курьер», создал одноименный телеграм-канал и паблик в «ВКонтакте». Курьеры стали выступать под эгидой этого профсоюза — Саид Шамхалов числится его сооснователем.

Последовало новое видеообращение — оно было опубликовано на ютуб-канале профсоюза 4 июля. На нем около 70 курьеров, стоя у офиса «Амароли», рассказывали как несколько месяцев живут в Москве без денег из-за невыплат зарплаты. «Я две недели ничего не кушаю — только хлеб и воду, — рассказывал один из курьеров. — По поводу квартиры — я давным-давно уже живу в лесах, парках и в других местах. Я прошу руководство, чтобы оно решило это как можно побыстрее».

В телеграм-канале профсоюза курьеры изложили Delivery Club свои расширившиеся после прихода леваков требования: выплатить зарплату, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, начать предоставлять отпуска, оплачивать больничные и сверхурочные работы, отменить систему штрафов, восстановить незаконно уволенных курьеров, прекратить принуждать курьеров становиться самозанятыми.

Представители Delivery Club в ответ обвинили своего логистического партнера в «просрочке платежей в отношении нескольких десятков курьеров» (почему «нескольких десятков», а не «нескольких сотен» — неизвестно) и пообещали в ближайшие дни полностью выплатить зарплату. И действительно начали выплачивать долги «Амароли». Но протест это не остановило. 7 июля курьеры объявили забастовку. Вместе с левыми активистами они запустили в соцсетях хэштеги #КурьерыНеРабы и #DeliveryХлам, расклеили по Москве листовки с призывами присоединиться к протесту (и вот уже в центре Москвы с зелеными плакатами «Я поддерживаю забастовку курьеров Delivery Club» стоят молодые парни и девушки, вряд ли когда-то работавшие курьерами).

А 9 июля курьеры в зеленых фирменных дождевиках и толстовках вышли к офису Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Всего человек 30, журналистов было гораздо больше. Видимо, именно поэтому руководство компании решило разговаривать именно с журналистами, а не с протестующими. Заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян заявил журналистам, что во всем виноват логистический партнер Delivery Club — сервис вовремя переводил ему деньги за работу, но фирма «Амароли» не рассчитывалась с курьерами.

Курьеры и журналисты у здания Mail.ru Group, 9 июля 2020 года. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»:

Чтобы вернуть долги по зарплате, компания Delivery Club, по словам Габриеляна, повторно (!) перевела «Амароли» деньги (доставщики вскоре получили выплаты). Контракт с «Амароли» в итоге был расторгнут, критерии отбора партнеров ужесточены, но трудовые договора никто пересматривать не стал. Габриелян на встрече с журналистами заявил, что «в Delivery Club не работает ни одного курьера», поэтому их претензии по поводу трудовых договоров должны быть адресованы «их работодателю».

Штрафы тоже отменять не стали — представители агрегатора настойчиво повторяли СМИ, что штрафная система нужна для обеспечения «высокого качества сервиса и безопасности клиентов», и если курьер работает добросовестно, то невозможно представить, чтобы размер штрафов перекрывал его зарплату. И вообще «подавляющее большинство курьеров работает без штрафов».

Посты в телеграм-канале профсоюза «Курьер» говорили об обратном. После июльской забастовки курьеры продолжили присылать администраторам канала скриншоты из мобильного приложения Delivery Club со своими штрафами. Одному из московских курьеров за три рабочих дня в августе выписали шесть штрафов по 300 рублей каждый. И все с одинаковой формулировкой: «Отказ от выполнения заказа / не принимает заказ в приложении без весомых причин». Другому курьеру, уже из Казани, за две недели работы было выписано девять штрафов с такой же формулировкой — по словам представителей профсоюза, курьер отказывался от заказов, потому что во всех случаях до клиентов нужно было ехать больше десяти километров.

Особенно много штрафов курьеры получили в октябре — по крайней мере в телеграм-канале профсоюза регулярно публиковались скриншоты курьеров со штрафами от 300 до 3600 рублей в день. И курьеры решили бороться испытанным способом, организовав 30 октября забастовку у офиса Mail.ru. На этот раз руководство сервиса все-таки провело с ними встречу (хотя представители агрегатора и заявили перед этим, что все-таки все оштрафованные курьеры виноваты сами: якобы в октябре целых 10% курьеров пользовались fake GPS и игнорировали заказы, добросовестные же доставщики, которые «выполняют санитарно-эпидемиологические требования, не имеют жалоб морально-этического характера от клиентов или сотрудников ресторанов и соблюдают технические стандарты сервиса» со штрафами не сталкиваются.

Сотрудники полиции и курьер Delivery Club во время забастовки у офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Несмотря на это заявление, компания Delivery Club пошла на уступки. Агрегатор снизил в разы сумму некоторых штрафов. Например, до 900 рублей была снижена сумма штрафа за невыход курьера на смену — раньше в Москве за это штрафовали на 3000 рублей, в Питере — на 2000, а в регионах — на 1000. Агрегатор анонсировал, что дальше штраф за невыход на смену станет более гибким — курьеров будут штрафовать по динамичной системе, умножая размер минимальной гарантии (150 рублей) на количество часов в смене, на которую не вышел курьер.

Штраф за непринятые заказы тоже снизили — с 300 рублей до 120 рублей.

Некоторые штрафы и вовсе будут отменены — например, теперь агрегатор не будет штрафовать за выход курьера на смену не на свою отправную точку (раньше штрафовали аж на 1500 рублей), также будет отменен штраф за некорректное проставление статусов в приложении и отсутствие геопозиции (но если курьер не передает ГЕО более 30 минут, он может быть лишен гарантированной выплаты, и его смена будет урезана). Более того, представители сервиса даже пообещали «провести коммуникацию с партнерами», поскольку многие курьеры жаловались на плохое отношение сотрудников ресторанов к ним.

На последнюю встречу курьеров с представителями агрегатора, состоявшуюся 12 ноября, курьеры пришли с целым комплексом предложений по улучшению условий труда. Например, чтобы за заказы весом больше пяти килограммов курьер получал доплату. А еще чтобы у курьера был один час во время смены для обеда. А еще чтобы курьера нельзя было выгнать из ресторана, когда ему долго не поступает заказ, и он просто ждет внутри, чтобы не мокнуть на улице. А еще чтобы курьерам не поступал заказ за десять минут до конца работы — из-за таких заказов им приходится работать даже после окончания смены. Почему обо всем этом в 2020 году компанию вообще нужно просить?

Руководство Mail.ru обещало над предложениями подумать.