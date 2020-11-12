Алтай на краю

КГБУЗ «Диагностического центра г. Бийска». Фото: Дарья Кудрина \ «Новая»

Пока без анализов

Во втором по величине городе Алтайского края Бийске 8 ноября сломался единственный аппарат компьютерной томографии. КГБУЗ «Диагностического центра г. Бийска», где находится томограф, обслуживает собственно Бийск, Белокуриху, 13 районов Бийского медико-географического округа и Троицкий район. Это более 250 тысяч человек.

На самом деле в городе есть еще два томографа — в КГБУЗ «ЦГБ г. Бийска» и КГБУЗ «Онкологический диспансер г. Бийска». Но на них КТ коронавирусным пациентам не делают. Нет томографа и в единственном ковидном госпитале города. На сломавшемся аппарате проводили до 150 КТ-обследований в день.

В пресс-службе минздрава Алтайского края «Новой» сообщили, что обследование жителей будет организовано в поликлиниках по месту жительства — на рентген-аппаратах и флюорографических установках.

Однако сломанный аппарат — это не единственная коронавирусная проблема города. По сообщениям местных СМИ, в сентябре в ковидом госпитале закончились места, через пару недель — лекарства, позже лекарства пропали из аптек и поликлиник.

Горожанам прописывают арбидол и гриппферон, но последнего нигде нет.

У минздрава другие данные: «В больницах все в наличии. В аптеках ситуация как и везде — с полок сметают все про запас. Поэтому сказать о наличии лекарств в аптеках сложно. Это свободно регулируемый рынок. Врачи не железные и тоже болеют. Болеет и средний медицинский персонал, работники регистратур, колл-центров в поликлиниках. Ситуация непростая, но управляемая».

Бийчане с «управляемостью» ситуации согласятся едва ли. Дозвониться на горячую линию по телефонам справочных по работе с коронавирусными пациентами если не невозможно, то очень сложно — нужно сделать несколько десятков звонков, чтобы получить ответ: ждите звонка / жалуйтесь в Минздрав / Роспотребнадзор/ руководству поликлиники. Вызвать врача на дом из поликлиники можно только чудом.

Сейчас жителям сложно сдать бесплатно тест на коронавирус, если отсутсвует высокая температура, кашель и потеря обоняния. Люди вынуждены сдавать их платно: в «Инвитро» — 1800 руб., в Диагностическом центре со сломанным томографом — 1430. Сдавать их нужно как минимум дважды, при этом средняя зарплата в городе — 25 тысяч рублей.

3 ноября губернатор Виктор Томенко приехал с рабочим визитом в Бийск, посетил КГБУЗ «Краевой диагностический центр г. Бийска», где заведующий клинико-диагностической лабораторией Андрей Дюкарев сказал, что «реальные цифры немного другие» — от примерно 1500 проводимых в день тестов 15% положительные (на кадрах видно, как представитель краевого минздрава пытается его перебить). Если посчитать, то получается, что только КДЦ подтверждает около 225 диагнозов, это не считая тестов, проводимых в инфекционном отделении ЦГБ. Оперштаб же ежедневно пишет о не более 235 новых случаях заражения коронавирусом во всем регионе.

«Новой» взять комментарий у Дюкарева не удалось. Через час ожидания секретарь в приемной позвонил главврачу Людмиле Деревянновой: «Главврач сказала, что в прессу информацию она подавала (какую — не уточнила. — Д. К.). Вы знаете, очень много же газет, поэтому каждому она давать информацию не может, потому что газеты начинают муссировать, интерпретировать, в социальных сетях она прочитала о том, что говорится одно, а там преувеличивается. Более никаких комментариев не будет».

Кажется, единственным врачом в городе, который не боится минздрава, остается заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская. «Новой» она сообщила, что деньги отделению платят за работу «по контакту», а по постановлению правительства № 484 о стимулирующих выплатах — нет.

Лариса Фоминская: «Эпидемиологическая ситуация в городе сложная, наплыв пациентов по сравнению с весной увеличился в разы. Разговоры о том, чтобы сделать инфекционное отделение ковидным, так на уровне разговоров и остались. Нам нужны физическая сила и препараты. Пользуемся еще теми лекарствами, которые мы заявляли на отделение без учета ковида, мы их уже фактически подъели.

Аппаратов ИВЛ хватает. Они заняты. Если мы будем также работать, просто как инфекционное отделение, конечно, мы не справимся.

Мне предприниматели бийские звонили, предлагали помощь, я попросила разовую посуду, потому что это тоже значительно облегчило бы работу.

После восьми вечера открываются врата ада: закрывается КТ, и больных всех везут не в ковидный госпиталь, а в инфекцию, диагноз у всех один — пневмония».

«Медсестра швырнула в нас пакет с лекарством»

А вот что рассказали «Новой» бийчане.

Анастасия Плисова. Фото из личного архива

Анастасия Плисова, 23 года:

— С 6 по 9 ноября мы звонили в поликлинику по месту жительства, там не брали трубку, позвонили в другую, к которой прикрепили нашу, — там тоже не ответили. Дозвонились в понедельник, сказали, что мы «ковидные», у нас есть тесты на руках, нам нужен врач. Спросили в ответ: «Зачем?» Дали три номера (по работе с ковидными), по которым никто не ответил. Еле дозвонились до нашей поликлиники, нам ответили, что врач придет. Буквально через полчаса позвонили из поликлиники и сказали, что раз мы с подтвержденным ковидом, то к нам никто не придет. И снова дали эти три номера.

Разговоры с Роспотребнадзором, поликлиниками, Депздравом и «03».

Врач к нам так и не пришел, лечились сами. Когда удалось дозвониться на шестой день по одному из справочных номеров, нам сказали, что мазок возьмут бесплатно и привезут арбидол, а гриппферона у них больше нет.

Ирина Поплаухина. Фото из личного архива

Ирина Поплаухина, 23 года:

— Вызванную скорую ждали 6 часов, приехали очень внимательные и вежливые ребята, но без защиты, хотя мама дважды предупредила, что у нас подозрение на ковид. Скорую вызвали в субботу вечером, папу на КТ не повезли из-за поломки аппарата, утром в воскресенье на своем транспорте поехали в диагностический центр и успели сделать исследование каким-то чудом: вечером того же дня сказали, что аппарат окончательно сломан. Папу положили в ковидный госпиталь.

Наталья Аксютина. Фото из личного архива

Наталия Аксютина, 32 года:

— У мужа оказался положительный тест, отправили с работы домой. Дозвонились в поликлинику раза с 10-го, нам сказали — ждите постановление для анализа остальных членов семьи. Врач позвонила один раз, спросила: «Ну нормально ж все? Будет плохо, звоните в скорую». Лечения не рекомендовала никакого, больше нам с ней связаться не удалось.

Врач к нам не приходил. Хотелось бы, чтобы послушали легкие мужа (он кашлял), но, увы. Через пару дней после подтверждения диагноза пришла медсестра, швырнула в нас пакет с гриппфероном из открытых дверей лифта, не вышла даже и исчезла в тумане.

Ни по одной из горячих линий мы не дозвонились. Раза с тридцатого дозвонились в Центр гигиены и эпидемиологии, не могли дождаться, чтобы у нас тоже анализы взяли, они сказали, что данные передали.

Мы сами купили противовирусные и антибиотики в начале октября, тогда они еще были в аптеках. В это же время болели мои родители, они живут в деревне, ими вообще никто не интересовался, не звонили ни разу. А вот полиция спустя месяц к ним приехала, проверить, сидят ли они дома.

***

Напомним, 16 октября региону выделили 2,5 миллиарда рублей на борьбу с ковидом — вдобавок к 17 млрд, полученным из федерального центра в сентябре. Дополнительные койки, медикаменты, беспроблемные вызовы врача на дом — все это на словах, а на деле — жители города не верят официальным данным, минздраву, губернатору и надеются только на себя. Бийчане тратят деньги на дорогие по местным меркам тесты и лекарства, не рекомендованные ВОЗ или не имеющие доказанной эффективности, пока службы, призванные помочь, переводят друг на друга стрелки.