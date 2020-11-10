46-й, не скорый

В субботу американские СМИ сообщали, что 77-летний кандидат от Демократической партии (20 ноября ему исполнится 78, «самый старый» новый президент страны) набрал необходимое число голосов членов коллегии выборщиков: Ассошиэйтед Пресс дает ему пока 290 голосов, CNN —270. Байден заявил, что уверен, что после окончательного подсчета ему достанется 300 голосов выборщиков.

Китай и Россия не торопятся поздравлять Байдена. А Дональд Трамп объявил, что признает свое поражение только после того, как его обращения в суд будут отклонены. Действующий президент объявил, что на выборах победил он, набрав 71 миллион голосов в «законных бюллетенях», а массовое голосование по почте явилось «невиданным мошенничеством». Представители Трампа в массовом порядке подают судебные иски по процедуре подсчета голосов, требуя отмены результатов, повторного голосования и т.д. Пока судьи в подавляющем большинстве случаев в исках отказывают по причине отсутствия доказательств мошенничества и злоупотреблений. А там, где голоса отклонены или аннулированы, их количество не так велико, чтобы повлиять на результаты. Но это пока.

Республиканцы в Конгрессе, вернувшиеся на Капитолийский холм на последнюю сессию «хромой утки» (в январе начнет работать новоизбранный созыв высшего законодательного органа США), предпочитают не замечать победу Байдена, пока ее признали всего 4 сенатора-республиканца из 53, в том числе бывший соперник Обамы Митт Ромни. Сенатор Линдси Грэм предлагает Трампу продолжать борьбу в судах, «иначе президентские выборы, организованные подобным образом, всегда будут выигрываться демократами». Глава сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что

президент имеет право использовать все возможности, представленные законом, чтобы оспорить сомнительные с его точки зрения результаты выборов на основе имеющихся сообщений о нарушениях.

Есть и другие мнения. Бывший помощник президента и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что настала пора двигаться дальше. Дальнейшее оспаривание итогов нанесет ущерб работе правительства. Символично, что в лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо Трампа-президента сменила фигура Трампа-игрока в гольф. Факт выхода на пенсию, как говорится, представлен воочию. Американские СМИ сообщают, что бывшая первая леди Мелания Трамп намерена подать на развод. Лица из ее окружения сообщают, что только исполнение общественных обязанностей «первой леди» останавливало ее от этого шага раньше. Как теперь пишут, в 2016-м Мелания была очень огорчена победой супруга на выборах.

Транзит задерживается

В понедельник должен был начаться процесс передачи власти от администрации Трампа новой команде Байдена, процедура проходит автоматически и была задержана только один раз — в 2000-м, когда было принято решение о пересчете голосов на выборах в штате Флорида. Теперь это произошло во второй раз.

Назначенная Трампом глава Управления служб общего назначения (GSA — General Services Administration) Эмили Мёрфи отказалась подписать бумагу о начале процедуры передачи власти — через трое суток после того, как американские СМИ объявили Байдена 46-м президентом. У управления, которое отвечает за контроль над правительственными зданиями, есть обязанность официально открывать процесс передачи власти. Письмом за подписью главы ведомства разрешается выделение денег из бюджета (в этом году $9,9 млн). Представители новой команды в «переходный период» получают правительственные адреса электронной почты. Они получают офисные помещения в каждом федеральном агентстве. Они могут начать работать с Управлением государственной этики над обработкой форм раскрытия финансовой информации и «конфликтов интересов» для своих кандидатов в администрацию. И они получают доступ к высшим должностным лицам — как к политическим назначенцам уходящей администрации, так и к кадровым государственным служащим-профессионалам, которые сообщают о текущих приоритетах их агентств, предстоящих сроках, проблемных областях и рисках. И хотя команда Байдена, судя по именам, попавшим в прессу, состоит из опытных чиновников, для них доступ крайне важен, говорят эксперты. Но ни письма, ни допуска нет.

Как заявил «Вашингтон пост» высокопоставленный сотрудник администрации, говоривший на условиях анонимности, главам федеральных ведомств будет дана команда не контактировать с командой Байдена. Задержка уже привела к тому, что дискуссии по критически важным для Америки вопросам, таким, например, как планы по распространению вакцины от коронавируса, блокированы. «Действия Э. Мёрфи должны быть осуждены», — сказал конгрессмен-демократ Джеральд Коннолли от штата Вирджиния, глава комитета по надзору палаты представителей. «Такое поведение демонстрирует ее подчинение желаниям президента и явно наносит ущерб упорядоченной передаче власти». Закон о транзите президентской власти был принят в США в 1963 году. В прошлом Управление служб общего назначения признавало победителя в течение нескольких часов или дней после объявления победителя СМИ и за несколько недель до того, как результаты официально объявлялись коллегией выборщиков. Эксперты гадают, когда начнется транзит в этот раз: после того, как Трамп проиграет суды? После формального голосования 538 выборщиков 14 декабря? До инаугурации 46-го президента 20 января остается 70 дней.

Или транзита не будет?

«Медового месяца» не будет

В политическом словаре первые недели пребывания в должности нового президента США называют «медовым месяцем». В это время его не принято критиковать журналистам или законодателям. Традиция была нарушена при Обаме, победу которого не признали десятки миллионов американцев — будущий ядерный электорат Трампа. Инаугурация самого Трампа была встречена массовыми протестами и уличными беспорядками. Эксперты предсказывают, что у Байдена тоже не будет «медового месяца». Хотя за него проголосовали свыше 75 с половиной миллионов американцев (на 4,5 млн больше, чем за Трампа, — данные на 9 ноября), раскол граждан на две непримиримые половины, а также политический раскол трех ветвей власти делают задачу объединить страну миссией трудновыполнимой.

Даже внутри демократической партии Байдена ждет серьзное давление со стороны так называемого прогрессивного левого крыла.

Планов у демократов много: от победы над коронавирусом до расширения доступа к здравоохранению, от борьбы с изменением климата до расширения гражданских прав для меньшинств, включая нелегальных иммигрантов. Возникнет напряженность между левым крылом, которое хочет от президента агрессивной программы, и умеренными центристами, которые хотят внести нотку единства и стремиться к сотрудничеству с республиканцами после тяжелых выборов. Сенатор Джо Манчин призвал коллег искать «двухпартийные решения» проблем Америки. «Сейчас, более чем когда-либо, нам пора объединиться, чтобы положить конец ядовитому политическому трайбализму и инвестировать в ценности и принципы, которые делают нашу нацию величайшей страной на Земле». Либералы наставают на своей повестке. «Я знаю, что Джо Байден любит считать себя торговцем, но сейчас не 1970-е» (Байден впервые был избран сенатором в 1972 г. — А. П.), — заявил Валид Шахид из группы «Демократы за справедливость», которую представляют сенатор Берни Сандерс и член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. По мнению левого крыла, «любые токсичные сделки с Митчем Макконнеллом (глава республиканцев в Сенате) демобилизуют демократический электорат».

Байден объявил, что после вступления в должность немедленно отменит ряд указов Трампа. Америка вернется к Парижскому соглашению по климату и во Всемирную организацию здравоохранения. Байден готов продлить договор СНВ и вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Фото: EPA

Есть серьезные препятствия на пути новой администрации.

5 января в штате Джорджия пройдут повторные выборы за два кресла в Сенате, от которых зависит расклад сил в верхней палате Конгресса. Если демократы проиграют хотя бы одно из двух мест, тогда контроль над верхней палатой останется за республиканцами. Республиканцы будут иметь право отклонять законодательные инициативы Байдена, его кандидатуры на должности министров, судей и послов. Если оба сенатских места от Джорджии выиграют демократы, то при «партийном» голосовании в Сенате 50 на 50, решающий голос по конституции будет у вице-президента, демократки Камалы Харрис, но такой исход маловероятен.

Можно пытаться проводить обещанные реформы: повышение налогов для самых богатых, расширение доступного здравоохранения и образования, амнистия нелегалам и т.д. через президентские указы, но тогда республиканцы могут обратиться в Верховный суд США, оспаривая их конституционность, а новый Верховный суд с консервативным большинством 6:3 сможет ограничить действия исполнительной власти, которые Байден попытается проводить, минуя Конгресс. С этим столкнулся Обама, и бывший вице-президент Байден все это понимает.

Выходит, победа почти «пиррова», а руки 46-го президента почти связаны. Но кто обещал, что будет легко?

«Вакцина от короны» и увольнение министра обороны

В понедельник Трамп показал, кто в доме по-прежнему хозяин, уволив министра обороны Марка Эспера и, как обычно, сообщив об этом через твиттер. Эспер — министр, который отказался использовать армию для подавления массовых гражданских беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Конечно, это не объявлено официальной причиной отставки. Но сообщают, что следующим может стать директор ФБР Кристофер Рэй, отказавшийся в канун выборов открывать расследование в отношении Хантера и Джозефа Байденов. А еще глава ЦРУ Джина Хаспел.

И долгожданная новость, ставшая в США такой же важной, как выборы, если не важнее. Действующий президент Трамп и «избранный президент» (так его называют СМИ, Макрон, Меркель и др.) Джо Байден отметили новость о том, что вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, оказалась более чем на 90% эффективной в предотвращении COVID-19 в ходе клинических испытаний третьей фазы. Вакцина требует принятия двух доз, испытание, начавшееся 27 июля, включало 38 955 участников.

«Рынок ценных бумаг большой, скоро выйдет вакцина. Результат — 90% эффективности. Отличные новости!» — написал Трамп в твиттере. Байден тоже приветствовал успех клинических испытаний, но предупредил, что пандемия остается проблемой в ближайшие месяцы. «Официальные представители отрасли прогнозируют утверждение вакцины к концу ноября. Даже если это будет достигнуто, и некоторые американцы будут вакцинированы в конце этого года, пройдет еще много месяцев, прежде чем вакцинация станет широко распространенной в стране», — заявил Байден, напомнив о необходимости носить маски и практиковать социальное дистанцирование и другие профилактические меры. Компании рассчитывают произвести до 50 миллионов доз вакцины в этом году и до 1,3 миллиарда в следующем году.

Первое свидетельство двоевластия: помимо действующей федеральной команды по борьбе с коронавирусом (Трамп обещал своим сторонникам после выборов уволить главного специалиста по инфекциям Энтони Фаучи, который тоже был недостаточно лоялен), Байден создал свою команду, куда вошли медицинские чиновники, работавшие с двумя Бушами, Клинтоном и Обамой. Но пока Трамп не признает итоги выборов, объединить усилия или хотя бы встретиться на официальном уровне две команды не смогут.