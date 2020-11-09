Хуже, чем санкции

Джо Байден выиграл голосование и с большой вероятностью станет следующим президентом США. Оставляя в стороне тонкости американской внутренней политики, ответим на вопрос: чем для России обернется президентство Байдена?

Во-первых, Байден настроен к России гораздо более жестко, чем Трамп. И что хуже, недавний законопроект о санкциях для подрядчиков на строительстве «Северного потока — 2» показал, что так же настроен и республиканский истеблишмент. Байден постоянно заявляет, что он президент всех американцев, а антироссийская позиция — самая простая точка контакта обеих партий.

В политике угроза зачастую приносит гораздо больше, чем совершенное действие. Но для того чтобы угроза выглядела реальной, кое-что все же надо предпринять. Это может вылиться в задействовании тех «спящих» санкционных механизмов, которые заложены в уже одобренных Конгрессом США законах, но саботировались Трампом. И в ряде новых санкций — но в разумных пределах.

Главный удар будет нанесен на рынке нефти путем снятия введенного Трампом эмбарго с Ирана и быстрым возвращением на рынок 2,2 млн баррелей в день (б/д) его экспорта.

Правда, со временем этот объем может быть уравновешен обещанным Байденом запретом на использование технологии гидроразрыва пласта (основная технология при добыче сланцевых нефти и газа) на федеральных землях, где в настоящий момент добывается 2,67 млн б/д нефти (из них 1,91 млн б/д — сланцевая нефть). Но речь тут только о новых проектах, уже действующие будут дорабатывать свое.

Также Байден обещает $2 трлн инвестиций в новую «зеленую» экономику, что будет уже стратегическим ударом по сырьевой российской экономике. План Байдена предусматривает:

500 тысяч построенных за госсчет зарядок для электротранспорта;

США должны стать мировым лидером в электромобилестроении;

для обеспечения электроэнергией отказа от ДВС будут произведены гигантские инвестиции в ВИЭ и строительство новых АЭС;

госдотации автоконцернам на перестройку производства и перехода от ДВС на электродвигатель;

госдотации покупателю, который отказывается от авто с ДВС и пересаживается на электромобиль;

новые жесткие стандарты потребления топлива автопарком;

к 2035 году «нулевой выброс» в электроэнергетике, потребляющей сейчас около 130 млрд кубов газа.

Вопрос в позиции Сената, который в случае сохранения республиканского большинства (расклад прояснится в январе 2021 года после выборов сенаторов от Джорджии), скорее всего, вернется на привычные «дотрамповские» республиканские позиции борьбы с раздуванием дефицита бюджета США.

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При этом следует помнить, что совсем недавно губернатор Калифорнии объявил о том, что с 2035 года в 40-миллионном штате будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для понимания, в Калифорнии проживает 12% населения США.

Вопрос еще и в том, что Калифорния является лидером альянса из 22 штатов и округа Колумбия, которые настаивают на введенных Обамой жестких требованиях к экологичности и экономичности двигателя. Совокупно в этих штатах живет 40% населения США. И ясно, что за Калифорнией последуют и другие штаты альянса — собственно, в штате Нью-Йорк аналогичный законопроект уже внесен в Сенат. И президент-демократ только ускорит этот процесс.

Фото: ТАСС

Но это планы, а вот в Европе в конце лета началась электромобильная революция. Доля электромобилей и подключаемых гибридов в общих автопродажах скакнула за год почти в 3 раза, составив более 11% — и это при том, что осенью европейский авторынок вернулся к «доковидному» уровню продаж. В октябре доля электромобилей в общих автопродажах составила:

— в Великобритании — 12,1%;

— во Франции — 11,8%;

— в Германии — 17,5%;

— в Нидерландах — 28,6%;

— в Швеции — 36%;

— в Норвегии — 79%.

Обратите внимание на Германию с ее 17,5% — это крупнейший авторынок континента. Там же 42% всей электроэнергии в 2020-м будет произведено за счет солнечной и ветровой электрогенерации. То есть лидер Евросоюза, крупнейшая по численности населения страна, крупнейшая экономика и промышленность континента стремительно, прямо на наших глазах уходит от использования углеводородов.

Не отстает в подкидывании плохих новостей и Китай: в конце октября там опубликован созданный под руководством Министерства промышленности и информационных технологий доклад Организации автомобильных экспертов. Это «дорожная карта» постепенного отказа Китая от двигателя внутреннего сгорания.

Предполагается, что

в 2025 году пятую часть всех автопродаж должны давать электромобили и гибриды, в 2035-м уже 50% всех проданных автомобилей должны быть электромобилями

или автомобилями на топливных (водородных) элементах и гибридами с большим пробегом на электродвигателе.

Итого: в Европе отказ от двигателя внутреннего сгорания уже начался, в Китае обсуждается его резкое пришпоривание, США официально поставили цель стать мировым лидером в переходе на электродвигатель. Все это — очень плохие новости для построенной на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа российской экономики.

Становится понятно, почему в указе о стратегических целях до 2030 года президент Путин поставил главной целью удержание реальных зарплат и пенсий на уровне провального 2020 года — года пандемии, глубокого падения стоимости нефти и седьмого по счету года снижения доходов населения. С учетом описанных выше факторов это и в самом деле очень непростая задача, а вполне вероятно, что и вовсе невыполнимая — потому, собственно, это и есть программа-максимум для нынешних властей.