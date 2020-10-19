Гибридная пятилетка

Международное энергетическое агентство в своем недавно опубликованном докладе прогнозирует, что «медленное восстановление экономики после пандемии грозит отсрочить полное восстановление мирового спроса на энергию до 2025 года». И потом — видимо, чтобы окончательно погрузить нефтяников в пессимизм, — добавляет, что с 2030 года мировой спрос на нефть и вовсе начнет сокращаться.

То есть все «светлое будущее» нефтяного рынка заключено в небольшом периоде 2025–2029 годов.

Правда, страны-нефтеэкспортеры и нефтяные компании надеются, что вызванное провалом стоимости нефти масштабное недоинвестирование отрасли приведет к серьезному спаду добычи как раз к середине текущего десятилетия, что обернется возвратом цены нефти к $80–90 за баррель.

Вполне вероятно, так оно и будет, вопрос в том, что это будет тот самый «прыжок дохлой кошки», про который так любят рассуждать «медведи» фондового рынка.

Всего в сентябре 2020 года в этих странах было продано 144 000 плагинов, что составляет 13% от совокупных автопродаж доковидного сентября 2019 года.

Особо отмечу скорость изменений:

в сентябре этого года в Норвегии только плагинов продано на 14% больше, чем всех автомобилей в сентябре 2019 года;

доля плагинов на крупнейшем авторынке континента — в Германии — достигла 15,6%;

Испания прошла путь от почти нуля (0,3%) в 2018-м до 5% в 2020-м за 4 года;

Великобритания — с практически нуля (1,3%) в том же 2016-м до 10,5% также за 4 года,

Германия за те же 4 года скакнула от 1 до 15,6%.

Это крупные авторынки. Средний по размеру рынок Нидерландов скакнул от 9,5% плагинов в 2018 году к нынешним 23% за 2 года. Шведский рынок прошел путь от 5 до 37% за 4 года.

То есть можно предположить, что к искомому 2025 году доля плагинов на крупных авторынках подтянется с нынешних 10–15 до 25–30%. И вот тут резко подорожают бензин и дизтопливо. В то же время у большинства крупнейших мировых производителей автомобилей к 2025 году будет готова линейка плагинов, практически полностью дублирующая их линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания — по крайней мере таковы озвученные ими планы.

Опять же, согласно планам Еврокомиссии, к 2025 году в Евросоюзе должна работать сеть публичных зарядных станций мощностью в один миллион точек зарядки. Для сравнения: в США их более чем 200-миллионный автопарк сейчас обслуживают 1,1 млн колонок. Скорее всего, Европа на 2–3 года опоздает с достижением поставленной перед собой цели, но на общую ситуацию это опоздание сильно не повлияет.

Тут, правда, надо отметить, что в той же Германии порядка 2/3 розничной стоимости автомобильного топлива составляют налоги. То есть даже двукратный рост стоимости нефти приведет к удорожанию бензина и дизеля не в разы, а примерно на треть. Но скаредному европейскому потребителю, скорее всего, хватит и этого.

Спрос на плагины с их электрическим двигателем резко увеличится, спрос на автомобили с ДВС так же резко сократится, и... скачок цены нефти станет последним в ее истории,

потому что именно он и убьет спрос на нефть. И тогда начало перманентного сокращения спроса на нефть придется не на 2030-й, а на 2027–2028 годы.

Но дальше может быть хуже. Поставьте себя на место автопроизводителей, которые на фоне неизменного количества покупателей вынуждены поддерживать два дублирующих друг друга производства — плагинов и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для любого производства это лишние расходы, а сверхприбылей в автопромышленности не наблюдается уже многие десятилетия.

При этом доля плагинов подскочит к половине, автомобили же с ДВС будут уходящей натурой. Что делать автопроизводителям? Правильно — требовать от законодателя скорейшего введения запрета на продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это позволит автоконцернам прекратить производство автомобилей с ДВС, сократить расходы и увеличить прибыль.

Вывод: отказ от двигателя внутреннего сгорания может произойти скачком, за несколько лет и гораздо раньше, чем его ожидают.

Через десятилетие на помойку уйдут последние отслужившие свое автомобили с ДВС, и спрос на нефть сократится катастрофически.

Тут надежда на гибриды, которые топливо хоть и меньше, но все же потребляют. Однако появление в Евросоюзе, Китае и США общенациональных сетей зарядных станций делает покупку гибрида бессмысленной — зачем потребителю платить за два двигателя в одном автомобиле, когда электрические зарядки теперь буквально на каждом углу?