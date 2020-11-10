Личное тело Артема Дзюбы

В воскресенье вечером нападающий «Зенита», самый известный российский футболист настоящего времени Артем Дзюба вышел на поле родного стадиона без капитанской повязки, под свист фанатского сектора и в состоянии, мягко говоря, далеком от нормального. Здоровье тут было ни при чем: появившееся накануне в Сети видео интимного содержания, по словам форварда, за несколько часов превратило его жизнь в ад.

Дзюба и без скандального видео в последний месяц чувствовал себя не в своей тарелке. Играл лучший бомбардир «Зенита» и сборной России отвратительно — что в клубе, что в сборной. Еще хуже то, что никто не знал, как из тупиковой ситуации выйти с наименьшими потерями. Про «дзюбозависимость» никто не вспоминал, когда капитан был в форме и на кураже — тогда его возносили до небес, как это было во время и особенно после домашнего чемпионата мира. При первых признаках кризиса «дзюбоненавистники» резко оживлялись, но машина была запущена, и отнестись к Артему как к обычному футболисту не решались ни Сергей Семак в «Зените», ни Станислав Черчесов в сборной: он же герой, капитан, вожак и символ.

Когда Дзюба начинал походить на неуклюжего великана, который бездарно топчет штрафную соперника, ему припоминали все. Он снова мгновенно становился «деревом», «покорителем Монако» как футболист, «болтуном», «предателем» и «мелким пакостником» как человек.

Артем Дзюба, получивший повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Россия) и ФК «Лацио» (Италия). Фото: РИА Новости

Казалось, его ненавидят и фанаты «Спартака», откуда он ушел со скандалом, и фанаты «Зенита» — вообще за все хорошее. «Любовь всей страны» тоже имела оборотную сторону, так как всецело зависела от успешности.

На безрыбье и Дзюба звезда, но преувеличенные восторги всегда чреваты еще большим разочарованием.

Дзюба не филонил, не снижал к себе требований, он в принципе оставался самим собой. Но этого было уже мало — подстроенную под игру «на столба» тактику сборной, да и «Зенита» тоже, соперники слишком хорошо изучили. И меняться надо было не только Дзюбе. Но его попытки расширить достаточно ограниченный диапазон не убеждали, а тренеры просто плыли по течению, руководствуясь принципом «от добра добра не ищут».

В последний месяц ситуация накалялась с каждым днем. Усталый и измученный Дзюба по факту тормозил игру, периодически выключаясь из нее, и чаще всего только изображал борьбу. Он сам себе создал репутацию человека, который за словом в карман не лезет, но на этот раз больше молчал. Он и так наговорил слишком много для того, чтобы ему при каждом удобном случае припоминали наиболее одиозное. Но все прежние скандалы были еще цветочками.

Когда масштаб публичности не соответствует реальному статусу, издержки неизбежны. Фигура Дзюбы стала слишком большой и слишком удобной мишенью. У него нашлись не только критики и недоброжелатели, но и враги, умеющие действовать. Момент они выбрали идеально подходящий — когда яблочко под кодовым названием «дзюбозависимость» идеально созрело для того, чтобы упасть.

С подробностями того, как интимное домашнее видео компрометирующего содержания после взлома телефона попало в Сеть, пусть разбирается следствие — это действие вполне подпадает под уголовное преследование. В личной жизни футболиста пусть копаются таблоиды — это их хлеб. В своей избыточной тяге к публичности, косвенно повлиявшей на интерес охотников за жареным, как и с самим «жареным», пусть разбирается сам Дзюба — ему есть о чем подумать. Не мальчик, 32 года уже.

Интересно другое — реакция, вместившая широчайший спектр мнений. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро объявил о невызове Дзюбы на сбор перед матчами с Молдавией, Турцией и Сербией, объяснив это необходимостью «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», а «сборная должна готовиться в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи». Черчесову все равно пришлось бы усаживать капитана на скамейку запасных и как-то объясняться по этому поводу с общественностью, но скандал невольно помог временно решить проблему.

Черчесов, конечно, выразил поддержку капитану, но осадочек, безусловно, остался — уж слишком все складно сложилось для того, чтобы попытаться сменить тактику.

Сергей Семак в подробности не вдавался. Передачу капитанской повязки объяснил ротацией, но все и без того поняли, где собака зарыта.

У «Зенита», впрочем, не было иного выхода, чтобы под вой и улюлюканье сыграть и за команду, и за бывшего капитана. Он, правда, сам был на поле, и это выглядело достаточно жалко. Дзюба еще и пенальти в ворота «Краснодара» не забил, что позволило «доброжелателям» совсем уж смешать бывшего кумира с грязью. Но была и другая сторона: никогда Дзюбу так не жалели, как в этот раз.

Артем Дзюба и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

У Василия Шукшина есть рассказ «Танцующий Шива» — из ранних, но запомнившийся. Фабулу пересказывать не буду, не в ней дело. Ближе к финалу верзилу Ваньку Селезнева, который от обиды, перепив, чуть не разнес всю чайную, не могли усмирить всей плотницкой бригадой. «Ша, пацаны, я валю этого бычка!» — сказал бригадир, и завалил.

Профессионально. У Шукшина дальше так: «Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех. Так в деревне не дрались». Ваньке, которого недавно проклинали за пьяное буйство, теперь всем скопом сочувствовали. Даже портвейна налили.

Артем Дзюба — не самый приятный персонаж и отнюдь не образец для подражания, учитывая и то, что он собственными руками помог взломщикам отыскать свое слабое место. Но «мерзкое искусство» этих людей, очень похожее на методы разного рода патриотических троллей, стократ хуже. Как и старания тех, кто радостно подхватил тему — так чернь упивается свержением кумира. Только поэтому нашлось немало людей, выразивших сочувствие «падшему» Дзюбе. В конце концов, он не совершал никакого злодеяния, навредив только самому себе.

Дзюба ответил, как мог, во втором тайме. Когда он забивал в ворота «Краснодара» решающий гол в стиле прежнего Дзюбы, сыграв на опережение, вела его, наверное, энергия отчаяния. На следующий день он запишет обращение, в котором скажет: «Я виноват, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые меня поддержали в трудную минуту… Я благодарю всех и никогда этого не забуду. Это мой непростой путь, что бы там дальше ни было…».

Не надо делать из него героя. Хватит, делали уже. А теперь попытались свалить — чтобы раз и навсегда. Компромат компромату рознь, грань здесь бывает очень тонкая.

Но «мерзкое искусство» как метод сведения счетов не заслуживает аплодисментов.

А за футбол, желательно все-таки в рамках приличия, можно ругать сколько угодно и кого угодно. В конце концов, он не только для радости существует. Тем более наш российский футбол.