Они озверели

Никто не может предугадать, когда именно они озвереют и что послужит спусковым крючком. Возможно, такого воскресенья не было бы без субботней акции врачей. Возможно, новое руководство МВД решило продемонстрировать, что оно круче прежнего и теперь уж точно доберется до каждого, и дело не в омоновцах, а в приказе. Возможно, просто наступил ноябрь с его короткими днями, когда хочется под одеяло, а надо бегать по улицам. Впрочем, бессмысленно разбираться в мотивах тех, кто в воскресенье избивал и арестовывал людей в таком же количестве, как ровно три месяца назад, в день после выборов.

Хапун. Фото: AP / TASS

Накануне, в субботу, белорусские медики решили провести свой марш. Им есть что и кого защищать.

Студентов медицинского массово отчисляют за участие в акциях протеста.

Вторая волна коронавируса по-прежнему отрицается государством, и оно не делает ничего, чтобы врачи оставались здоровыми и выживали.

За честные свидетельства о жертвах пыток на Окрестина, доставленных в больницы, их увольняют, им угрожают.

В субботу, 7 ноября, медики решили провести свой собственный марш. Место сбора — 1-я городская клиническая больница, центр Минска, время — 12.00. Но едва они начали собираться и надевать белые халаты поверх курток, как их начали хватать люди в черном. Врачи, медсестры, медрегистраторы — всех вывозили в Первомайское и Ленинское РУВД. Задержали 57 человек. Из РУВД одних отвозили на Окрестина, других освобождали до суда, третьих увозили скорые.

Спустя два часа в Минске должен был начаться женский марш, в отличие от медицинской дебютной акции ставший традиционным. По субботам в Минске маршируют женщины, по понедельникам — пенсионеры и студенты, по воскресеньям белорусские города выходят на общие марши. Так вот,

в субботу после задержаний медиков женщинам тоже не дали даже собраться: ОМОН начал хватать их еще на прилегающих к месту сбора улицах.

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Правозащитному центру «Вясна» известны фамилии 34 задержанных. А вечером того же дня, когда минские дворы собирались на свои ежевечерние посиделки с концертами и чаепитиями, туда тоже пришли силовики. Вечером они охотились на музыкантов. Взяли блестящего саксофониста Павла Аракеляна. Аракелян — высоченный и здоровенный красавец. Он не только джазмен, но еще и фитнес-тренер. Многие минчане обязаны именно ему всеми своими «кубиками». Последние месяцы Аракелян почти каждый вечер выступал в минских дворах. Его задержали после концерта в Малиновке. Ивана Артимовича, Андрея Алексеенко и Филиппа Петченко — во дворе неподалеку от универсама «Рига», того самого, где 10 августа строили баррикады.

Музыканты после концерта складывали инструменты, когда во двор въехал микроавтобус, из которого раздалось: «Всем стоять!»

В это же время после концерта в микрорайоне «Каменная горка» уезжали музыканты группы «Рэха» Кастусь Лисецкий, Игорь Осидченко, Леонид Павленок и фронтмен, основатель группы Андрусь Такинданг — харизматичный мулат, говорящий исключительно по-белорусски и известный всей стране. Их такси заблокировали с нескольких сторон и просто вытянули музыкантов из машины. Собственно, уже субботним вечером можно было предположить, каким окажется воскресенье.

Каждый воскресный марш в Минске имеет свое название. Последний назывался «Марш народовластия». Как обычно, минчане должны были собраться у стелы на проспекте Победителей в два часа дня. И впервые не смогли этого сделать. Все подходы к стеле были оцеплены. Соединиться в одну колонну, как это происходило каждое воскресенье на протяжении трех месяцев, не удалось. Люди собирались небольшими группами и гуляли по городу с флагами и плакатами. Их избивали и задерживали такие же группы из ОМОНа и ГУБОПиКа. Причем наличие флага или плаката в руках не играло никакой роли — брали всех. Массовый хапун всегда беспорядочен, это его главный видовой признак.

Марш против Лукашеко, 2 ноября 2020. Фото: AP / TASS

На проспекте Победителей задержали Маляваныча. Именно так его называет не одно поколение белорусов — актера Александра Ждановича, который много лет подряд вел телепрограмму «Калыханка» (по-русски — «Колыбельная», ежевечерняя программа для детей). Маляваныч — человек верующий, прихожанин храма Свято-Елисаветинского монастыря. Кстати, я о его задержании узнала не из новостей, а от клирика того монастыря. Оказалось, актер шел со своим другом по проспекту Победителей, удаляясь от окруженной силовиками стелы.

Увидев припаркованные вдоль проспекта микроавтобусы с омоновцами, он достал из сумки деревянный крест и начал осенять людей в черном

крестным знамением и читать молитву. Могли ли они стерпеть столь дерзкое поведение? Конечно, нет.

На площади Свободы задержали Ольгу Хижинкову — Мисс Беларусь — 2008. У Ольги редкая красота — благородная, не кричащая, сдержанная. А еще Ольга и раньше ходила на акции протеста, всегда свободно высказывалась и была волонтером-зоозащитником. У ОМОНа не было ни единого шанса познакомиться с такой красивой женщиной — разве что арестовать. Хватали чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады Андрея Кравченко и известного режиссера Юрия Дивакова, журналистов и пенсионеров, предпринимателей и преподавателей, рабочих и уцелевших после субботней акции врачей. «Вясна» насчитала больше тысячи задержанных.

Кто-то из живущих рядом с Советским РУВД сфотографировал двор милицейского отделения: там десятки людей стояли лицом к стене (вернее, к забору) с поднятыми руками, как военнопленные.

Спустя несколько часов, уже в темноте, они по-прежнему стояли в той же позе.

Это сценарий и масштаб тех самых августовских дней, после которых белорусы уже не уходят с улиц. Возможно, именно так — замкнув кольцо — силовики собирались подавить протесты: как начались они тысячами задержаний, так пусть и заканчиваются на этой оптимистической цифре.

Для окончательного устрашения около шести часов вечера — в то самое время, когда военная техника обычно уезжает из города на базу, — в Минск со стороны Уручья въехала новая колонна. А потом весь вечер известные каждому минчанину микроавтобусы ездили по микрорайонам и произвольно хватали людей, собравшихся во дворе на чаепитие. В этот вечер концертов во дворах не было.

Но в понедельник на улицы Минска снова вышли отважные белорусские пенсионеры. Так что устрашение не удалось. Уровень озверения силовиков уже не в состоянии превысить уровень ненависти белорусов.