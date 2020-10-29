Жертвы боевых рогаток

Еще накануне вечером министр внутренних дел Юрий Караев рассказывал в эфире государственного телевидения, что протестующие намеревались использовать против силовиков боевые рогатки, чтобы «вырубать одиноких милиционеров» и забирать их оружие, рации и форму, а сегодня он сам пал жертвой чьей-то очень боевой рогатки, сдал форму и оружие и пополнил бесконечные ряды ничего не решающих чиновников. Вместе с Караевым сдали все боевые причиндалы его заместитель Юрий Барсуков и госсекретарь совбеза Валерий Вакульчик.

Теперь все они — помощники Лукашенко по регионам. Вакульчик — помощник по Брестской области, Барсуков — по Гродненской, Караев — по Минской. Полномочий у таких помощников — ноль. Их задача — быть соглядатаями и раз в квартал докладывать о том, что происходит в регионе. Они не участвуют в принятии решений и разве что могут «вносить кадровые предложения».

Разумеется, Александр Лукашенко сказал, что новые назначения связаны с акциями протеста, и всех троих он отправляет в регионы, потому что люди они «военные, осведомленные». Но эта сладкая водичка насчет осведомленности едва ли тянет даже на сироп. Потому что и детсадовцу понятно: если Караев — министр внутренних дел, то он командует всеми милицейскими силами и может приказать открыть огонь или отправить внутренние войска на уничтожение людей в любой белорусской области.

Теперь же он может приказывать разве что собственной левой ноге. Ну хорошо, правой тоже.

А ведь накануне Караев не только про боевые рогатки и диверсанта, который специально устроился на МАЗ, чтобы на станке вытачивать болты и гайки для тех рогаток, рассказывал. Он еще говорил, что в стране идет война, и милиция будет применять боевое оружие, а не только резиновые пули. И что лично призывал каждого милиционера не ждать, пока его начнут убивать, а быстро и решительно выхватывать оружие и стрелять первым. Публично одобрял все бойни, которые устраивали омоновцы. Не помогло.

Валерий Вакульчик, которого Лукашенко сослал в Брест, — вообще много лет был ванькой-встанькой белорусской власти. Он переходил из ведомства в ведомство и за двенадцать лет успел поруководить четырьмя силовыми структурами. В 2008 году он был назначен руководителем оперативно-аналитического центра при Лукашенко. Это вроде и не министерство, но вполне самостоятельная структура, которая занимается и блокировкой сайтов, и всеми прослушками-наружками, и вообще имеет огромные полномочия.

В 2011 году Вакульчик стал главой только что созданного СК. В 2012-м — председателем КГБ. В нынешнем сентябре, правда, его позиции слегка пошатнулись: Лукашенко снял его с должности за скандал с бойцами ЧВК, неудачно приземлившимися в санатории «Белорусочка», но назначил госсекретарем совета безопасности. И вот теперь он больше не силовик. Уедет на родину, на Брестчину, следить за губернатором до самой пенсии.

Александр Барсуков, заместитель Караева, отправленный в Гродно, — фигура, хорошо известная минчанам. Он лично командовал разгоном множества акций протеста, включая день президентских выборов в декабре 2010 года. С 2012 года — невъездной в Евросоюз.

Теперь, похоже, и в Минск его будут пускать разве что с докладом раз в квартал. Если, конечно, эта власть еще квартал продержится.

Понятны мотивы Александра Лукашенко. Он дал силовикам право творить все, что им хочется, в том числе безнаказанно убивать, — главное, чтобы протесты прекратились. Но прошло уже два месяца, а протесты не утихают. Даже наоборот. Людей на воскресных маршах все больше и больше.

Казалось, к этому в конце концов можно притерпеться — люди неделю работают, а по воскресеньям мирно бродят по улицам, но тут еще и забастовки начались. Пусть очаговые, пусть небольшие, но уже по всей стране. А тут еще и студенты с преподавателями объединяются и выходят вместо лекций вместе на улицы с бело-красно-белыми флагами. Оперные певцы вместо «Царской невесты» на сцене «Магутны божа» запевают. Их увольняют, отчисляют, угрожают, сажают, а они почему-то не боятся. И нет ни малейшего признака, что все это может утихнуть.

Так зачем нужны силовики, которые не в состоянии подавить протест? Раньше-то у них получалось, а теперь вот, похоже, утратили навыки. Пора на покой.

Все эти ничего не значащие должности помощников, инспекторов, советников — это промежуточное звено между властью и тюрьмой. ИВС для тех, кому еще не выбрана мера пресечения. А выбирать ее Лукашенко не спешит. Потому что назначать карателей ему уже не из кого. Скоро всех по второму кругу пустит. Если, конечно, успеет, в чем белорусы крайне сомневаются. Бикфордов шнур уже загорелся, и боевыми рогатками его не погасить.