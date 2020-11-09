От ковида примите «ЕдРо»

Слишком громкий инцидент

Скандалы в правительстве Омской области, кажется, стали способом решения кадровых вопросов. 5 ноября распоряжением губернатора отправлена в отставку глава облминздрава Ирина Солдатова. Руководила она этим ведомством с апреля — около 7 месяцев, в течение которых со стороны общественности, в том числе и медицинской, к ней было высказано бессчетное количество претензий. Жаловались заболевшие коронавирусом и их родственники на несвоевременную медицинскую помощь. Жаловались медики на невыплату «путинских надбавок», нехватку СИЗ…

Взрывы возмущения вызывали заявления Ирины Солдатовой — например, о том, что «больным с поражением легких менее 70% лучше лечиться дома» или что «скорая помощь — это не такси».

Многие ее «волевые решения» вызывали протест у разных групп населения: вытеснение ковидными койками пациентов роддомов или госпиталя ветеранов войн. Притом что в центре Омска простаивают здания реабилитационного центра «Рассвет» (24,6 тыс. кв. м с парковой зоной на берегу Иртыша), где, по оценке Альянса врачей, можно хоть сейчас разместить 300 коек, пустует 4-этажный корпус бывшей горбольницы № 2… Обо всех этих «странностях» областной комитет по правам человека сообщил в заявлении на имя Генпрокурора РФ.

Ирина Солдатова. Фото: mzdr.omskportal.ru

Но совсем не это привело к отставке Ирины Солдатовой. Ее причиной стала «забастовка» двух карет скорой помощи, доставивших тяжелобольных омичей из-за отсутствия коек в стационарах к зданию областного Минздрава.

Губернатор Бурков в инстаграме пояснил свое решение: «Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел в Омске 27 октября».

Следом за Ириной Солдатовой ушли со своих постов ее замы — Анастасия Малова, отвечавшая за организацию работы скорой, и Георгий Бутаев, ответственный за обеспечение омичей лекарствами.

Способен на многое

7 ноября Александр Бурков назначил на должность главы областного минздрава врача Александра Мураховского. Как и отставка Солдатовой, это назначение, вероятно, тоже связано со скандалом: в конце августа в возглавляемую Мураховским БСМП № 1 был доставлен без сознания Алексей Навальный. У региональных властей (той же Солдатовой), принимавших решение поместить политика в это медучреждение, не было сомнений в его отравлении: только здесь есть токсикологическое отделение, в других омских больницах его нет.

Александр Мураховский, однако, факт отравления отрицал: главный врач сказал, в частности, что причиной заболевания Навального могло стать «нарушение углеводного баланса, обмена веществ, гипокликемия».

«Когда я посмотрела это видео, — призналась «Новой» главврач РЦ «Рассвет» Натела Полежаева, — мне его по-человечески стало жалко: глаза бегают, пальцы дрожат… А то, что он говорил, с точки зрения медицинской было бессмыслицей».

В Омске фамилия Мураховский была известна и до истории с Навальным. Григорий Мураховский — «одна из легенд советско-российской космонавтики»: главный инженер ПО «Полет», первый зам гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Как сказано в Википедии, участвовал в создании практически всех отечественных космических систем, включая ракеты-носители «Протон», «Рокот», «Ангара», системы «Энергия — Буран» и ГЛОНАСС, двигатели РД-170 и РД–171 и др.

Повлиял ли авторитет отца на карьеру сына? Не знаем. По большому счету, как следует из его биографии, Александр сделал себя сам — пониманием политики партии. Награжден знаком «Отличник здравоохранения». Уважаемый в городе человек: портрет Мураховского, депутата горсовета от «Единой России», — на Доске почета Октябрьского округа Омска.

Александр Мураховский. Фото: ТАСС

Месяц назад под начало Александра Мураховского перешло одно из крупнейших омских медучреждений — ГКБ № 1 им. Кабанова. При этом за ним сохранилась должность главврача больницы станции скорой помощи. Это решение облминздрава, возглавляемого тогда Ириной Солдатовой, рациональным объяснениям не поддавалось. Выглядело как издевательство над самим назначенцем, на которого свалилась титаническая ответственность (за год через ГКБ № 1 им. Кабанова проходит около 110 тысяч человек).

И в больнице меньших масштабов (БСМП № 1), где лечили Навального, Мураховский неважно справлялся с должностными обязанностями: в отзывах пациентов на сайте медучреждения гневных высказываний намного больше, чем благодарностей.

Вот, к примеру, пост медика этой больницы от 13 октября в интернет-сообществе «Омск ВКонтакте Жизнь города»:

«Мы контактируем с большим количеством пациентов, в том числе больных ковид… Руководство больницы совсем не предпринимает мер по защите своих сотрудников: у медперсонала, работающего с такими пациентами, даже не берут мазки. Многие работают с симптомами ОРВИ (может, и ковида, кто знает). Очень обидно, что люди, работающие на государство, рискующие своим здоровьем, здоровьем своих близких, недостойны даже мазка на ковид, когда в частных клиниках сотрудники проходят тест каждые 2 недели!»

В крупных пабликах соцсети «ВКонтакте», сообщает омское отделение Альянса врачей, имеются жалобы работников той же БСМП на нехватку средств индивидуальной защиты, а также на то, что пациенты с COVID-19 якобы лежат вместе с другими пациентами клиники.

В городской клинической больнице № 1, после того как ее возглавил Мураховский, случилось необъяснимое: от пневмонии скончалась девушка 27 лет, которую по неизвестной причине резко сняли с аппарата ИВЛ. Ее мама пытается разобраться в причинах трагедии, пишет Омскинформ, но пока ей не удается встретиться даже с лечащим врачом. По ее словам (фамилия известна редакции), у дочери ранее не было никаких хронических заболеваний.

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«Самый издевательский вариант»

И вот Мураховский назначен главой министерства здравоохранения области. И хотя назначение это было и ожидаемым — в традиционной логике власти, — оно все-таки оказалось скандальным.

— Сначала его назначили руководителем двух огромных больниц. На моей памяти такого еще не бывало — поставить одного человека во главе двух таких муравейников, — говорит Натела Полежаева. — Это или жуткий кадровый голод, или решение совершенно нелепое. А теперь назначили министром после такого скандала. После ухода Солдатовой это вариант самый издевательский. Но мне его жалко, его новое назначение — не поощрение, а изощренная месть. Ведь должность эта в нынешней ситуации — расстрельная. Это все равно что назначить старшего в чумной барак. В благополучные времена — никаких проблем: посадили в министерское кресло, и сидишь спокойно, а тут — эпидемия, скандал за скандалом, и за все теперь отвечает этот одиозный персонаж.

Как бы то ни было, ясно, что назначение Мураховского, как и отставка его предшественницы, продиктованы некими «политическими интересами»,

далекими от спасения людей. Как пишут «злобные комментаторы», теперь в Омской области с медицинской статистикой все будет «как надо»: рост заболеваемости коронавирусом спишут на «неправильный обмен веществ». Для такой иронии есть основания: согласно последним данным Росстата (7 ноября), смертность в регионе от COVID-19 занижена почти в три раза.

Сам Алексей Навальный прокомментировал назначение Мураховского так: «Идеальный пример того, как работает в нашей стране отрицательная селекция».

Чтобы все эти «досужие домыслы» опровергнуть, чиновникам теперь придется сделать нечто невероятное: например, не скрывать правду от начальства и населения. Но подобное трудно вообразить. Поэтому, вероятно, огромное количество лайков заслужил короткий и простой комментарий к назначению нового министра: «Крепитесь, омичи: будет еще хуже».

P.S. 8 ноября активисты омского штаба Навального провели серию пикетов у здания областного минздрава против назначения Мураховского. Пятерых протестующих задержала полиция.