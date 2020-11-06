Сага об отставках

Губернатор Александр Бурков отправил в отставку Ирину Солдатову. Основанием для жесткого кадрового решения стал громкий инцидент, случившийся в Омске 27 октября: два экипажа скорой помощи из-за отсутствия в стационарах свободных мест привезли тяжелых пациентов к зданию министерства, после чего их госпитализировали в БСМП № 2.

Сотрудники скорой у здания регионального Минздрава. Фото: EvilOrisBrut / Telegram

Через два дня после ЧП в город прибыла комиссия Минздрава РФ во главе с заместителем министра Евгением Камкиным. Интересно, что существенных нарушений в работе областного медицинского ведомства она не нашла. Как сказал Камкин в эфире ГТРК «Омск» (главный телеканал Омской области), «необходимый резерв ковидных коек в регионе имеется», «лекарств достаточно, чтобы оказывать медпомощь в полном объеме» (и то и другое утверждение опровергают сотни свидетельств на форумах и в соцсетях простых омичей, а также сведения местного отделения Альянса врачей).

Единственное, что, по мнению Камкина, необходимо было наладить, — «эффективную схему маршрутизации».

После таких выводов федеральной комиссии отставки Ирины Солдатовой здесь не ждали. На время проверки по распоряжению губернатора от работы была отстранена ее заместитель Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой медпомощи омичам. Но через несколько дней после отстранения фото Маловой появилось в паблике областного Министерства здравоохранения в инстаграме — в кругу сослуживцев и соратниц Ирины Солдатовой, до назначения в Омск занимавшей должность замминистра здравоохранения Московской области (там же работала и Малова).

Фото на странице областного Министерства здравоохранения. Малова вторая слева. Фото: instagram/ministerstvo.zdravoohraneniya

После такого «демарша» со стороны Солдатовой возникли предположения, что она не вполне подчиняется губернатору.

Намеки на ее «независимость» от региональной власти, даже вышестоящей, проскальзывали в местных СМИ и ранее. В областном информационном пространстве широко распространена версия о войне двух «здравоохранительных» кланов, одним из эпизодов которой стало ЧП с экипажами скорой. Так или иначе, «неформатный» поступок врачей помог спасти жизни людей — везти их действительно было некуда: с утра до позднего вечера ни один омский стационар их не принимал.

Главный врач центра реабилитации инвалидов Натела Полежаева (бывшая сноха бывшего губернатора, правившего областью больше 20 лет), так прокомментировала «Новой» происходящее в Омске:

— О ситуации в местном здравоохранении можно снимать кино. И не только документальное: закрученный сюжет с подковерными интригами тянет на телесериал — увлекательная чиновничья сага... У меня нет сомнений, что скандал со скорыми был подготовлен командой предшественника Солдатовой — Андрея Стороженко, который, несмотря на уход с этого поста, продолжает контролировать областной медицинский бюджет. Входит в эту команду, например, вице-губернатор, руководитель областного минсоцтруда Владимир Куприянов.

Солдатова, грубо говоря, «залезла на их поляну» — в империю, которую Стороженко, возглавляя облминздрав, выстраивал семь лет.

Их, разумеется, это не устраивало.

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Фото: instagram/soldatova_doc/

Есть основания предполагать, что сама она — ставленница олигарха Евтушенкова: следом за ее назначением в Омске стала формироваться сеть принадлежащих ему клиник «Медси». Так что, думаю, тут борьба чисто экономических интересов, и она вряд ли закончится отставкой Солдатовой: «проигравшая» сторона, вероятно, планирует ответный удар.

Параллельно развивается страшная фабула — драмы тысяч людей, настигнутых эпидемией. По данным областного оперативного штаба, на 6 ноября COVID-19 заражено более 17 тысяч жителей области, с каждым днем количество новых заболевших растет, последняя цифра — 215. По официальным сведениям, от коронавируса скончалось более 450 человек. А по данным Росстата, этот показатель может быть занижен более чем в три раза. По мнению омского Альянса врачей, ситуация на самом деле еще страшней.