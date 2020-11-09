Битва за Шушу

Бои за историческую столицу Нагорного Карабаха — горную крепость Шуша — начались еще в конце октября, когда появились первые сообщения армянской стороны о том, что передовые отряды противника были замечены в нескольких километрах от города. Интенсивность боев вокруг Шушы нарастала, и 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил «с огромным чувством гордости», что город взят: «Шуша наша! Карабах наш!» Армянское командование в ответ заявило, что бой продолжается и что город «очищают от проникших диверсантов». То есть азербайджанцы вправду ворвались в Шушу, положение армян в Карабахе стало просто отчаянным, их оборона рушится, и шансов на благоприятный исход остается все меньше.

В северной — горной — части Нагорного Карабаха азербайджанская армия разворачивает решающее наступление. Фото: РИА Новости

Шуша нависает над столицей НКР Степанакертом. К 1988 году, когда начался карабахский конфликт, в Шуше 90% населения составляли азербайджанцы, они контролировали город и вели оттуда огонь по Степанакерту из минометов и ракетами «Град». В мае 1992-го армяне внезапной атакой взяли «неприступную» Шушу. Азербайджанское население и бойцы бежали, а карабахские ополченцы и добровольцы через пару дней взяли азербайджанский город Лачин, прорвав сухопутную блокаду НКР. До того в Карабах людей, припасы и оружие завозили вертолетами, брали в бывших советских частях или захватывали трофеи у противника.

После победы в Шуше и в Лачине началось преобразование отрядов карабахского ополчения и добровольцев в регулярную армию, которая в 1994-м выиграла Первую карабахскую войну. Дорога из Гориса через бывшую армяно-азербайджанскую границу в Лачин, потом через Шушу в Степанакерт стала основной линией военного снабжения, экспорта и импорта НКР. Теперь она перерезана, а в Шуше и на подступах к Лачину идут бои.

Алиев не преувеличивает: если пала Шуша, то, возможно, всей НКР пропадать.

В окрестностях Шуши. Фото: РИА Новости

Когда 27 сентября началось общее азербайджанское наступление, многие военные и политические аналитики в Москве полагали, что наступающие понесут тяжелые потери, прогрызая многослойную долговременную армянскую оборону и, истощив силы, выдохнутся. Впрочем, на наиболее укрепленном центральном участке фронта, где через развалины Агдама проходит прямая дорога на Степанакерт, азербайджанские военные наступать не стали. На северном участке фронта азербайджанцы продвинулись, но не особенно далеко. Но вот на южном фланге азербайджанская армия сумела порвать армянскую оборону на всю глубину и продвинулась за месяц боев по долине приграничной с Ираном реки Аракс вплоть до международно-признанной границы с Арменией.

Все попытки армянских военных контратаковать, закрыть брешь, окружить прорвавшиеся азербайджанские части и сбросить их в реку Аракс провалились. Более того, в упорных боях азербайджанские военные начали расширять прорыв на север. Были заняты/освобождены многие населенные пункты прежде густонаселенного азербайджанцами края, а также города Джебраил, Физули, Гадрут. Достигнув Зангелана на границе с Арменией, азербайджанская бронетехника повернула на север в направлении Лачина, но наступление по узкому ущелью застопорилось армянскими контрударами.

Кроме того, Москва в ответ на настойчивые просьбы Еревана о помощи демонстративно выставила пограничные посты на границе с российскими флагами — например, между Горисом и Лачином, обозначая, что любой удар по территории Республики Армения (РА) — союзного члена ОДКБ — может убить или ранить российского военнослужащего и вовлечь в конфликт ядерную сверхдержаву.

Типа на территории НКР — пожалуйста, воюй, а в Республике Армения — нельзя.

Но так воевать неудобно. Армянские части вблизи границы Армении могут в любой момент отступить через границу и оказаться в безопасности, а потом снова, когда захотят, вернуться на поле боя. В районе Лачина азербайджанская армия действует осторожно, чтобы не спровоцировать большую войну, но одновременно начато параллельное наступление по другую сторону Карабахского хребта: на север от Гадрута, на Шушу, куда передовые азербайджанские части ворвались 8 ноября.

Азербайджанское командование сумело зайти в тыл основной армянской группировке в Карабахе и заставить ее драться с перевернутым фронтом — классический, можно сказать, наполеоновский ход.

Еще с 1992–1994 годов в Москве и в Ереване к азербайджанской армии относились с известным пренебрежением. Потом признавали, что, мол, вооружена она, конечно, лучше всяким иностранным оружием, но подготовка и боевой дух армян это нивелирует. Когда азербайджанцы прорвали фронт на юге на всю глубину, многие эксперты в Москве полагали, что это происходит на равнине, где раздолье танкам и авиации, турецким и израильским беспилотникам, а вот когда дело дойдет до карабахских гор, то ситуация кардинально поменяется — начнутся контактные бои без тяжелой техники, будут трудности со снабжением, эффективность авиации и беспилотников резко снизится.

Но прорыв в Шушу доказывает обратное: азербайджанские военные продолжают прочно удерживать инициативу, которую захватили с первого дня войны, — что на равнине, что в горах. Армяне, конечно, отбиваются, но утрачивают одну позицию за другой.

С первых дней войны была разрушена система ПВО Карабаха, уничтожены ЗРК «Оса», пусковые установки С-300 и Тор-М2КМ — по большей части с помощью израильских барражирующих боеприпасов или «дронов-камикадзе» «Harpy» и «Harop», которые специально разработаны в первую очередь для уничтожения систем ПВО и могут самонаводиться на источник радиоизлучения, но могут уничтожать и другие цели по приказу оператора. Могут также возвращаться на базу для заправки и нового барражирования, если не нашлось подходящей цели.

Ихраильский беспилотник-камикадзе Harop на вооружении ВС Азербайджана. Момент запуска. Стоп-кадр

Новейшая израильская гаубица ATMOS перед ударом. Кадр из демонстрационного видео

Также в войне активно применяются турецкие ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2. Для них турки разработали миниатюрные корректируемые планирующие боеприпасы с лазерным наведением MAM-С и MAM-L, а также противотанковые ракеты UMTAS с тандемной боевой частью. Bayraktar TB2 успешно применялся в провинции Идлиб против сирийских правительственных войск и в Ливии против войск Халифы Хафтара и его союзников. Bayraktar TB2 уничтожили в Сирии и в Ливии немало ЗРА «Панцирь-С1» российского производства, но и сами понесли немалые потери. В Карабахе Bayraktar TB2 в основном жгут армянские танки и прочую бронетехнику, а также артиллерию и пусковые установки залпового огня.

Кадры высокоточных ударов беспилотников, снятые ими самими, часто распространяет азербайджанское Минобороны. Однако в тени остается работа израильских разведывательных беспилотников Hermes, Heron, Sercher и других, в том числе выпускаемых в Азербайджане совместно с Израилем. Эти беспилотники барражируют над Карабахом постоянно, они оснащены различными оптическими и инфракрасными камерами, а также радарами, и они фиксируют любое движение на земле днем и ночью, в туман и в дождь. Беспилотники эффективно корректируют огонь ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня, а еще выдают точные GPS-координаты целей.

БОльшая часть азербайджанской дальнобойной артиллерии и систем залпового огня впрямую использовать GPS координаты не может и нуждается в корректировке в реальном масштабе времени. Но у азербайджанцев есть также новейшие израильские 155-миллиметровые самоходные гаубицы ATMOS 2000, которые используют GPS-координаты цели для высокоточной стрельбы стандартными снарядами с газогенераторными поддонами на 41 км.GPS координатам цели. Есть у Азербайджана также израильские минометы и различные ракеты дальностью до 400 км, которые также используют GPS-прицеливание.

Жители покидают Нагорный Карабах на фоне новостей о наступлении азербайджанской армии. Фото: РИА Новости

Азербайджанские военные используют современные системы ночного видения и потому ворвались в Шушу ночью. Все современные армии предпочитают воевать и наступать ночью, что дает дополнительное преимущество против хуже оснащенного противника. У азербайджанцев много разных израильских, турецких и южноафриканских броневиков-вездеходов, в том числе выпускаемых по лицензии. Они хорошо подготовлены для боев в горно-пересеченной местности, и их на поле боя поддерживают высокоточным ракетно-артиллерийским огнем. Азербайджанское командование достаточно четко и в реальном времени видит все, что происходит на театре военных действий, все сколько-нибудь значительные движения противника. Армяне практически не в состоянии обеспечить скрытность сосредоточения и выдвижения сил и средств. В такой ситуации разумно пытаться действовать небольшими группами бойцов, но призывной и резервистский армянский контингент так воевать не готов, а его морально-боевой дух после полутора месяцев непрерывных поражений, похоже, начинает давать сбои.

Для армянского командования поле боя в Карабахе покрыто информационным (по фон Клаузевицу) «туманом войны». Армянские штабы, командиров и опытных артиллеристов регулярно выбивают на тыловых позициях.

Местный житель готовит домашних голубей для еды в подвале своего дома в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Рекадрированный. Фото: РИА Новости

Не просматривается серьезных вариантов у армян как-то повернуть общий ход боевых действий, спастись от поражения в Карабахе и тем более «победить».

Положение стало настолько серьезным, что всех иностранных журналистов, работавших в Степанакерте, срочно вывезли в Ереван, а это серьезная неудача в пиар-войне.

Конечно, кроме перекрытой трассы через Лачин и Шушу, на севере Карабаха есть еще одна дорога в Армению — через Кельбаджар, но она уже простреливается, и в октябре два моста на ней были разбиты высокоточной оперативно-тактической израильской ракетой (предположительно LORA).

Похоже, у армянского военно-политического руководства остается только два выхода, и оба плохие.