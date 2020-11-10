Пашинян объявил о подписании с Алиевым и Путиным заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В НКР введут российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 мск — ред.). Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа», — сообщил Пашинян в фейсбуке.

По словам Пашиняна, он принял решение «в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают». Он пришел к выводу, что «это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации» и пообещал обо всем рассказать в ближайшие дни.

Пашинян подчеркнул, что «это не победа», но армянская сторона не признает себя проигравшей. «Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха», — заявил он.

В заявлении, опубликованном Sputnik, несколько пунктов. Оно предусматривает прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших, а также ввод Россией миротворцев в Нагорный Карабах на пять лет с автоматическим продлением, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до этого не заявит о прекращении действия этого положения. Информацию о миротворцах подтвердил источник РБК в МИД Армении, а позже и президент России Владимир Путин.

Алиев 8 ноября заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли по контроль город Шуши (на азербайджанском — Шуша) — второй по величине населенный пункт в непризанной республике, однако Армения тогда сообщила, что бои еще продолжаются. На следующий день в НКР подтвердили, что контроль над городом потерян, а силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном произошло в конце сентября. С обеих сторон при обстрелах гибнут мирные жители. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает.

полный текст заявления (по SPUTNIK) Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем: Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

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