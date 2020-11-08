Выборы по-американски

Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента. По его словам, он набрал 74 млн голосов. Большинство россиян в курсе, что в США нет прямых президентских выборов, поскольку отцы-основатели США подозрительно относились к прямой демократии. В бюллетенях избиратели голосуют за кандидатов в президенты, но в итоге речь идет о выборщиках от каждого штата. Количество выборщиков от штата равно количеству членов Палаты представителей и сенаторов в этом штате. Менее известные аспекты выборов по-американски — это децентрализация, предварительное голосование, роль опросов населения, подвоз избирателей, роль денег.

Децентрализация — ключевое отличие выборов в США и РФ. В России существует федеральное детализированное, зачастую репрессивное в отношении оппозиции законодательство о выборах. В США федеральное законодательство ограничено вопросами финансирования выборов, лимитов на пожертвования физических и юридических лиц и т.п. Все без исключения процедурные вопросы выборов — регистрация кандидатов, подсчет голосов, права избирателей и т.п. — регулируются штатами. Например, во Флориде республиканские власти решили, что голоса, отправленные по почте, будут подсчитываться по мере поступления, поэтому уже 3 ноября мы знали, что голоса выборщиков Флориды отходят Трампу. В Пенсильвании контролируемое республиканцами Законодательное собрание решило насолить губернатору-демократу и не разрешило считать «почтовые голоса» по мере поступления. Поэтому подсчет начался лишь 3 ноября, и теперь весь мир ждал результатов уже несколько дней подряд.

Предварительное голосование — второе очевидное различие. В июле в России «пеньковое трехдневное голосование» по поправкам в Конституцию РФ стало символом фальсификаций. Фотографии с голосованием на пеньках, в багажниках автомобилей заполонили интернет. В США предварительное голосование практикуется во всех штатах без эксцессов, которые были бы отмечены СМИ. Например, жители Луизианы могли проголосовать 16–27 октября, а жители Иллинойса — 24 сентября — 2 ноября.

Интерпретация опросов общественного мнения — третье отличие выборов в США и РФ. В России разрыв между Владимиром Путиным и остальными политиками настолько велик, что опросы — от ВЦИОМ до «Левады» — могут служить надежным ориентиром при определении предпочтений граждан на очередных президентских выборах. В США разница между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, особенно в колеблющихся штатах, не превышает статистической погрешности. Многие слышали, что погрешность в опросах обычно составляет около 4%. Что неизвестно широкой публике: эта погрешность относится к каждой цифре в опросе. Например, по данным Real Clear Politics, сайта, который дает средние значения по опросам, 2 ноября в колеблющихся штатах отрыв Байдена от Трампа в среднем составлял лишь 2,3%. Ни в одном из штатов разница не превышала 8% (сумма погрешностей по двум цифрам), соответственно, по методологии опросов нельзя было судить о том, кто лидирует, а кто отстает.

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Подвоз избирателей — четвертое отличие. В России «карусели» — ситуация, при которой местные власти организуют «карусель» избирателей, которых возят на автобусах, — является одним из символов фальсификаций. В США, например, церкви с афроамериканскими прихожанами знамениты тем, что помогают своим членам добраться до избирательного участка, нанимая автобусы, которые развозят избирателей. Ситуация может показаться странной российской публике. Дело в том, что избирательные участки в США в большинстве своем не находятся в шаговой доступности, как в России. Соответственно, пожилые люди — представители этнических меньшинств испытывают трудности с доступом к участкам.

Роль денег: в России бытует представление, что деньги — решающий фактор в политике. В США все намного сложнее. Действительно, в 2020 году Байден собрал в свой избирательный фонд 937 млн долларов, а Трамп — 595 млн, по данным Центра за ответственную политику. Но в 2016 году Хиллари Клинтон аккумулировала 563 млн, тогда как Трамп лишь 333 млн. Очевидно, нельзя просто «купить» результат на американских выборах, потратив больше денег, чем конкурент.

Искаженное пропагандой российских государственных СМИ представление россиян о выборах в США не соответствует практикам, принятым в американской демократии. Выборы крайне децентрализованы в отношении правил, предварительное голосование и подвоз избирателей на автобусах не являются признаком фальсификаций, опросы общественного мнения требуют внимательного отношения, а деньги не являются решающим фактором победы.