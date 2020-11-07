Вашингтонский фейсбук

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В 1983 году Дмитрий Пригов пишет стихотворение, которое, кажется, на все времена отразило переживания соотечественников насчет американской демократии. «Вот избран новый президент Соединенных Штатов… А нам-то что — ну, президент, ну, Съединенных Штатов. А интересно все ж…» В стране, где очередной вождь объявлялся на закрытом партийном собрании и затем преподносился стране при неизбежном всенародном одобрении, идея американской республики выглядела фантастической. Представьте себе: все голосуют, и при этом до последнего неизвестно, кто же будет следующим начальником. И даже нынешний самый главный начальник этого не знает — решает народ.

Для России 2020 года подобное устройство политической реальности столь же немыслимо, как и для СССР почти 40 лет назад.

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, в некотором смысле совершенно прав, когда называет американские выборы позором для демократии (как она у нас здесь понимается). Смотрите сами: американцы неделю не могут посчитать голоса своих избирателей, копаются, сверяют каждую бумажку. А на постсоветском пространстве чаще всего еще до всяких выборов известно, кто будет президентом — вот как далеко шагнули наши технологии.

По Сети разошлась талантливая карикатура Сергея Елкина, на которой два деревенских жителя средней полосы при встрече обеспокоенно обсуждают, что «в Мичигане еще не посчитали» (к слову, доживет ли кто-то из нас до ситуации, когда мы с замиранием сердца будем наблюдать за подсчетами голосов где-нибудь в Курской области?). Приятно, что российский фейсбук и твиттер демонстрируют на этот раз такой уровень самоиронии: на карикатуре явно изображены именно эти две деревни.

Несмотря на всю экзотику заокеанской демократии и тот факт, что явка на участки в самих США обновила рекорды за 120 лет, за столкновением Байдена и Трампа в России следят сейчас, кажется, только завсегдатаи американских же соцсетей.

А вот массовый интерес нашего народа к американским выборам стремится к нулю. Материалы о тонкостях борьбы ослов со слонами читают меньше, чем, например, новейшую российскую криминальную хронику.

И это притом, что обычно внимания к внешним конфликтам в России, приученной мыслить «геополитически», хватает в избытке.

Конечно, после Трампа ясно: ничего более скандального с американской демократией в ближайшие годы не случится. Хотя команда Джо Байдена и Камалы Харрис может в конечном счете привести к власти первого в истории страны президента-женщину, что для многих все еще страшный скандал. Но более важная причина лежит в другой плоскости: россиянам сейчас просто не до демократии в Америке.

Когда Пригов писал о выборах в США («Я с Картером свыкся, хоть он и наш враг… Тут Рейган откуда-то взялся вчера»), соотечественники наблюдали Америку из сонного застоя, в котором 1984 год ничем не выделялся на фоне своего предшественника. Сегодня из-за эпидемии и экономического кризиса миллионы российских семей просто пытаются выживать и не без оснований тревожатся из-за нашего общего грозного будущего.

Ни Трамп, ни Байден ничем не помогут нам в 2021 году. Возможно, именно через этот горький урок, мы наконец сделаем паузу в дискуссии о «геополитике» и займемся на национальном уровне чем-то более насущным — вроде местного самоуправления.

Если же вас в нынешней России всерьез волновали американские выборы — значит, вы принадлежите к привилегированному меньшинству и можете себе это позволить. Поздравляем с успешной внутренней эмиграцией!