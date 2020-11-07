Любые поправки за ваш счет

Парламент стахановскими темпами принимает законы, реализующие поправки к Конституции. Но вовсе не те поправки, о которых твердили как о чрезвычайно важных для граждан и с принятием которых мы сразу заживем лучше. Не помню ни одного плаката, где было бы написано «Путин до 2036 года!» Или «Путину и Медведеву — неприкосновенность навсегда!» Или «Международные суды нам не указ!» Или «Правительство — оловянные солдатики президента!» Или «Дадим президенту увольнять судей!»

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Но именно это сейчас и реализуется.

Наглядно доказывая то, о чем я писал еще в январе-феврале: именно усиление власти президента и ее продление и было главным для Путина.

А все остальное было дымовой завесой.

И к тому же большей частью бесполезным: или давно и так записанным в законах, или бессмысленным с юридической точки зрения.

Помните, что рекламировали из каждого телевизора и показывали на плакатах на каждом столбе?

«Ежегодная индексация пенсий!» «Забота о человеке труда!» «Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума!» «Доступная и качественная медицина!» «Защита материнства и детства!» «Сохранение культурного наследия!»...

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

И где теперь законы, реализующие эти поправки?

О повышении пенсий и МРОТ, об увеличении доступности медицинской помощи, о защите культурного наследия и поддержке науки?

Нет их. Вместо этого — законы исключительно про власть. А если про человека труда — то только про одного. Максимум про двух.

Что уже успели принять или внести во «властной» области?

Изменили закон о Конституционном суде — сократили число судей, дали президенту право представлять судей к гарантированному увольнению (через заведомо послушный Совет Федерации), запретили судьям обнародовать и даже упоминать свое особое мнение.

Изменили закон о правительстве — дали Госдуме право согласовывать вице-премьеров и министров, а президенту — без всяких согласований назначать и снимать «военно-дипломатический» блок правительства и увольнять премьера и членов правительства в любой момент.

Изменили закон о прокуратуре — лишили регионы права согласовывать кандидатуры прокуроров.

Разрешили не исполнять те решения международных судов, которые очень не хочется.

Создали Госсовет для пристраивания «лучших людей города».

Предложили сажать на пять лет за отступление от текущей версии высочайше утвержденной истории страны.

Наделили бывших президентов пожизненной неприкосновенностью (а не только за время пребывания в должности).

Что касается «социальных» поправок, то в очередной раз «заморозили» накопительные пенсии и отказались индексировать пенсии работающим пенсионерам.

Накопительные пенсии — это часть будущей пенсии, на которую отчисляется 6% зарплаты граждан моложе 1967 года рождения. Эту часть можно направить в негосударственные пенсионные фонды для «инвестирования» и приумножить.

Когда накопительную систему вводили, очень много и горячо рассказывали, как каждый сможет стать — при помощи накопительной системы — «кузнецом своего пенсионного счастья». Но вот уже шесть лет — «заморозка». Для затыкания дыр в бюджете Пенсионного фонда, вызванных «крымской историей», санкциями и экономическим кризисом. Сотни тысяч рублей за эти годы не попали на «накопительные» счета (откуда, в том числе, будет выплачиваться будущая пенсия) каждого российского гражданина.

Фото: РИА Новости

При этом именно накопительная пенсия, — которая «заморожена», — может наследоваться после кончины пенсионера, в отличие от страховой части пенсии (сформированной страховыми вносами пенсионера), которая не наследуется.

И вполне резонен вопрос: почему долги гражданина переходят к наследникам, а пенсионные отчисления забирает государство?

Индексировать пенсии работающим пенсионерам отказались под тем предлогом, что они и так получают деньги, и это несправедливо. Демагогия: пенсия — не социальное пособие, а оплата за прошлый труд. Которая к тому же выплачивается из ранее внесенных денег самого пенсионера.

Но разве нам поправками к Конституции не обещали ежегодную индексацию пенсий? Обещали. Но я сразу предупреждал, что это обман.

И вот почему.

Что теперь записано в Конституции? «Осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Ключевые слова здесь — «в порядке, установленном федеральным законом».

А такой закон давно существует. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ». И в нем даже написано про ежегодную индексацию. Но знаете, как написано?

А так, что (статья 17) коэффициент индексации (то есть насколько вырастет пенсия) определяет правительство.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Исходя из «уровня роста цен за соответствующий период».

Но «исходя из уровня роста цен» вовсе не означает «не менее уровня роста цен».

То есть правительство не обязано индексировать пенсии с такой же скоростью, как растут цены.

Оно может установить коэффициент индексации НОЛЬ, и это не будет формально противоречить ни закону, ни Конституции.

«Яблоко», замечу, в своих альтернативных поправках к Конституции предлагало установить обязанность индексировать пенсии НЕ НИЖЕ уровня инфляции. Но эти поправки, внесенные во все семь региональных парламентов, где есть депутаты от «Яблока», единороссы отказались поддержать.

Так что никакое увеличение пенсий из принятия путинских поправок к Конституции никак не следует.

Сколько бы ни пели в уши об этом кремлевские пропагандисты.

Наконец, последнее.

Как уже упомянуто, в Госдуму внесен закон (авторы — небезызвестные сенатор Клишас и депутат Крашенинников), реализующий конституционную поправку о пожизненной неприкосновенности экс-президента (хорошо, что не о непогрешимости).

Теоретически этой неприкосновенности его можно лишить — но ровно по той же технологии, что и действующего президента.

А именно: если Госдума выдвинет против него обвинение в «государственной измене или совершении иного тяжкого преступления», Верховный суд подтвердит наличие в его действиях признаков преступления, а Конституционный суд даст заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

При этом за выдвижение обвинения (и за лишение неприкосновенности) должны проголосовать не менее двух третей депутатов Госдумы или сенаторов соответственно.

Наверное, не требуется быть доктором политологии, чтобы оценить вероятность такого развития событий в сегодняшней конституционной конструкции как бесконечно малую величину.

Но и для этого, что примечательно, экс-президента должны обвинить в совершении госизмены или другого тяжкого преступления. То есть такого, за которое можно получить от 5 лет лишения свободы.

Преступления же средней и небольшой тяжести (со сроком наказания до 5 лет лишения свободы) экс-президент может совершенно безнаказанно совершать хоть каждый день и будет неподсуден.

Список таких преступлений весьма обширен: можно будет, ничего не боясь, не только мелочь по карманам тырить.

Тут и изготовление, хранение и сбыт наркотиков, и похищение человека, и изнасилование, и намеренное причинение увечий другому человеку, и организация занятий проституцией, и распространение фейковой информации, и применение насилия в отношении представителя власти, и угроза убийством, и фальсификация итогов голосования, и мошенничество, и присвоение или растрата, и грабеж, и «отмывание» денег, полученных преступным путем, и публичные призывы к экстремистской деятельности или к нарушению территориальной целостности РФ, и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и реабилитация нацизма...

Напомним, кстати, если кто забыл, что один экс-президент, на которого прямо сейчас распространяется эта конституционная норма, в России уже есть: это Дмитрий Медведев.

И все перечисленное выше он может себе позволить, ничего не опасаясь.

Впрочем, успокаивает одно: когда в стране сменится политический режим, все эти гарантии неприкосновенности тут же превратятся в резаную бумагу.

Потому что еще ни одному бывшему президенту, которого хотели посадить, не помогли законы, которыми он, будучи у власти, обеспечивал себе гарантии.